2020-02-26T09:50:41+03:00
Общество

Время сиять: нефтяники готовятся «зажигать звезды»

В Самаре состоялся отборочный тур юбилейного корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды» среди сотрудников АО «Самаранефтегаз» и их детей
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Вера Капитонова и Алена Фролова — финалистки прошлого года. Теперь новые звезды ждут, чтобы их открыли!Вера Капитонова и Алена Фролова — финалистки прошлого года. Теперь новые звезды ждут, чтобы их открыли!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Грядущий фестиваль, который в очередной раз соберет на сцене талантливых сотрудников предприятий НК «Роснефть» со всей страны – десятый по счету. Творческие коллективы и исполнители из числа работников АО «Самаранефтегаз» и их детей – традиционные участники фестиваля. В этом году на отборочный тур заявились 85 человек в трех возрастных категориях. Они соревновались в вокале, хореографии, эстрадно-цирковом и оригинальном жанрах, а также в номинации «Отражение», где были представлены художественные произведения и фотоработы конкурсантов.

Конкурсные выступления оценивались профессиональным жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства Самары: вокалист Татьяна Лихачева, актриса и режиссер Екатерина Мокшанкина, художник, член Союза Художников России Дина Ковалева, хореограф Светлана Бурова. Возглавил работу жюри музыкант и продюсер Игорь Гейдман.

Победители отборочного тура примут участие в зональном туре X корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды». Среди тех, кто прошел строгий профессиональный отбор, и старожилы фестиваля, уже успевшие полюбиться публике, и новички, которым предстоит блеснуть на сцене впервые. Уровень творческого соревнования с каждым годом растет, и это отмечает не только региональное жюри, но и главная судейская коллегия фестиваля, которую традиционно возглавляет Народный артист России Левон Оганезов.

По итогам отборочного тура фестиваля все конкурсанты получили дипломы за творческие успехи и памятные подарки. А главным призом для победителей зонального тура станет путевка на финал фестиваля, в котором примут участие представители всех дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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