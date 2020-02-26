2020-02-26T16:53:31+03:00
Общество

«Он выжил чудом»: история Захара Ивановича Епифанова для цифрового «Бессмертного полка»

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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Епифанов Захар Иванович лежал в госпитале в КурганеЕпифанов Захар Иванович лежал в госпитале в Кургане
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Рассказывает Юрий Альмендеев, внук:

- Епифанов Захар Иванович родился 12 июля 1924 года в селе Васильевка Шенталинского района. В октябре 1941 был призван Шенталинским районным военный комиссариатом Куйбышевской области. При призыве один год себе прибавил и, получается, в 17 лет пошел воевать на фронт. Призван был в третий батальон, 204 бригады воздушно-десантных войск.

Изучая архивные рассекреченные документы министерства обороны, находящиеся в свободном доступе, удалось проследить начало боевого пути деда. Он начался в октябре 41-го года в центре обучения, где проходили подготовку перед тем, как отправиться на первое боевое задание. И также стали известны факты, что первое боевое задание было в 42-ом году в марте. Всю 204-ую бригаду забросили в район Старой Руссы, где образовался котел, в который попала 16 фашистская армия. Было принято решение забросить туда десантные бригады и нанести таким образом урон врагу. Данная операция получила название «Демянский котел».

Я изучал доклад о боевых действиях 204 ВДБр первого воздушно-десантного корпуса за период с 6 марта по 1 апреля 1942 года. Там описывается боевой путь бригады: как они оказались в этом котле и какие ошибки были допущены. Удалось также найти документ по списочному составу именно 3-го батальона, в котором был мой дед. В его составе на операцию отправились порядка 700 человек. В 204 бригаде, по-моему, 1 батальон был сформирован из бойцов, которые уже проходили финскую кампанию, то есть имели боевой опыт, а 2, 3 ,4 батальоны были полностью сформированы из молодых призывников, то есть 17-18 летних бойцов. Многие были из Пензенской и Куйбышевской областей. Ситуация была достаточно трагичная: из 4000 бойцов, которые были направлены в этот котел, из окружения вышли около 170 человек. Остальные либо пропали без вести, либо погибли. Ну и дальше в течение 43-44 годов выходили из окружения. Впоследствии меняли свой статус с «пропавших без вести» на «погибших», либо «выживших». Такие потери произошли по разным причинам: из-за ошибок руководства, из-за плохой организации тылового обеспечения, из-за неорганизованности на месте боевых действий, плохой разведки и т.д. Сейчас уже сложно описать, что там происходило.

Из документов, докладной записки сотрудника НКВД, я узнал о том, что в ходе боевого столкновения батальон погиб почти полностью. Местная жительница нашла тетрадь, в которой велся учет личного состава подразделения. Около 200 человек были найдены погибшими. Я из рассказа деда слышал, что в одном из боев их батальон окружили и расстреляли. Его какой-то старший боец прикрыл собой, и он каким-то чудом выжил. Местные жители дали ему возможность выйти с места расстрела. Возможно, это произошло как раз во время операции «Демянский котел».

Из рассказа деда я узнал, что он был ранен, лежал в госпитале в Кургане. Как я понимаю, как раз после «Демянского котла» в марте. Ему из-за обморожения ампутировали пальцы на ноге. После этого он уже в должности санитарного инструктора дошел до Берлина.

Награды получал на территории Германии. Из приказа следует, что Епифанов Захар Иванович, рискуя собственной жизнью, выносил с поля боя раненных бойцов. Награжден Орденом Славы III степени и Орденом Отечественной войны II степени. Также есть медали за освобождение Варшавы и за взятие Берлина.

После войны дед работал на заводе сторожем, так как образования не было никакого. Как я помню, он всегда был одет с иголочки. Все-таки служил в разведке, это о многом говорит. Всегда подчеркнуто вежливое обращение с дамами у него было. Хотелось поблагодарить и деда своего, и всех, кто приложил руку, жизнь отдал за эту победу.

Епифанов Захар Иванович. Цифровой Бессмертный полк - Самара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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