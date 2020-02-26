All-ON-4: Современный метод имплантации, который вернет здоровую улыбку всего за 1 день

Потеря значительной части зубов вследствие заболевания или травмы часто негативно сказывается на психологической и физической составляющих здоровья человека. Это и атрофия мышц челюсти, и появление определенных ограничений в питании, и проблемы с желудочно-кишечным трактом, и снижение уверенности в себе и т. д. При этом справиться с подобными последствиями с помощью современной стоматологии вполне возможно всего за 1 день. Для этого по всему миру широко применяется метод имплантации All-on-4.

Установка имплантов из расчета одного на один зуб – это эффективный, но и достаточно продолжительный и дорогостоящий способ восстановления зубного ряда. По карману такой вариант будет далеко не каждому пациенту стоматолога. Метод All-on-4 предусматривает установку всего 4 имплантов – по два в зоне фронтальных и жевательных зубов, под углом 35-45 градусов. На них уже монтируется несъемный зубной протез. Это позволяет значительно удешевить, упростить и ускорить процедуру имплантации.

Выбирая метод All-on-4, пациент получает возможность вернуть себе здоровую улыбку всего за 1 один день. После фиксации имплантов в кость можно сразу же установить протез. Таким образом, имплантация зубов по данному протоколу позволяет избежать длительного периода подготовки и лечения. Небольшое количество имплантов сокращает продолжительность хирургического этапа и ускоряют реабилитацию пациента.

Среди преимуществ имплантации по методу All-on-4 можно назвать также:

- отсутствие необходимости в предварительном наращивании кости;

- естественность и эстетичность результата;

- долговечность имплантов;

- надежность фиксации;

- возможность протезирования как на одной, так и на обеих челюстях.

Показанием к использованию данного протокола имплантации служит полное отсутствие значительной части зубного ряда, всех зубов или необходимость их обязательного удаления. Кроме того, метод All-on-4 может использоваться при небольшом объеме костной ткани в верхней или нижней челюсти. Конечно же, такая имплантация имеет и свои ограничения. Так, ее нельзя применять при сильной атрофии челюстной кости и при наличии определенных заболеваний. Перед процедурой обязательно проводится компьютерная томография. Она позволяет выяснить состояние тканей пародонта, расположение корней оставшихся зубов, качество костной ткани и ее объем.

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