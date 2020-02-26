2020-02-26T17:26:38+03:00
Происшествия

«Квартиры вернут?»: В Грузии задержали самарского бизнесмена, который мог "кинуть" на жилье десятки самарцев

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию
Александра БУДАЕВА
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В доме на Самарской,165 (на фото на заднем плане) часть квартир продали двум разным семьямВ доме на Самарской,165 (на фото на заднем плане) часть квартир продали двум разным семьямФото: Яндекс. Карты
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НОВАЯ НАДЕЖДА

- Курлыкова задержали! Представляете? Неужели у нас есть шанс? - жертвы двойных продаж в Самаре давно потеряли надежду на восстановление справедливости.

Деньги за квартиры они заплатили, сделали там ремонт, но пожить удалось недолго: объявились люди, которые купили эти же квартиры несколькими годами ранее. Суды посмотрели документы и решили оставить право собственности за теми, кто деньги отдавал раньше.

Так в буквальном смысле слова на улице оказалась Джамиля Яфарова: по решению суда мать-одиночку с дочкой, собакой и многомиллионным долгом за ипотеку выставили вон из квартиры в элитном доме на ул.Самарской, 165.

Новые владельцы спорную недвижимость сразу попытались продать, но не успели.

- Недавно была на личном приеме у замминистра МВД РФ Александра Романова, он мне сказал, что на мою квартиру наложен арест, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" Джамиля Яфарова. - Кроме того, по его словам, в Грузии по запросу Интерпола был задержан Сергей Курлыков, сейчас решается вопрос о его выдаче России.

Джамилю Яфарову выселяли судебные приставы Фото: change.org

Джамилю Яфарову выселяли судебные приставыФото: change.org

ДЕЛИЛИ ДЕНЬГИ И КВАРТИРЫ

Кто такой Курлыков? Это руководитель строительной фирмы ЗАО "ЭДС", которая вместе с ООО "Спектр+" строила дом на ул.Самарской,165.

Поскольку контор было две, они заключили договор, по которому поделили между собой жилые и офисные помещения в этом доме. Потом им показалось, что прибыли маловато, они решили строить дом выше, чем планировалось изначально, переделали документацию, провели новый дележ и... продали одни и те же квартиры дважды.

По данным собственных источников "КП-Самара", путаница могла коснуться четырех десятков квартир. На данный момент выселено 4 семьи - пенсионеры и одинокие мамы с детьми.

Следствие пришло к выводу, что незаконные повторные сделки проводил Сергей Курлыков, руководивший на тот момент ЗАО "ЭДС". Мужчина несколько лет назад переехал в Европу на ПМЖ, поэтому самарские суды арестовали его заочно, он был объявлен в международный розыск, а недавно самарский Интерпол выяснил, где "обитает" Курлыков, и он был задержан в Грузии.

Вот только процесс экстрадиции долгий и не всегда удачный, поэтому семьи, признанные потерпевшими по делу о мошенничестве с квартирами, не смеют пока и надеяться на счастливый исход дела.

Актер Александр Амелин умер в 2012 году

Актер Александр Амелин умер в 2012 году

ДВАЖДЫ ПОТЕРПЕВШАЯ

Больше других в этой истории не повезло как раз Яфаровой: когда стало ясно, что она может лишиться своей квартиры, ей предложили другую в том же доме. Чтобы вселиться туда, надо было отдать все документы на ипотечную "двушку". Она пошла на сделку и в итоге лишилась всего - квартира, которую ей предложили, оказалась не бесхозной, ее владелица - вдова известного актера Александра Амелина. Яфарова проиграла новую порцию судов и стала дважды потерпевшей.

Обвиняемым по делу о мошенничестве с квартирой, где жила Амелина, стал уже директор ООО "Спектр+" Василий Емельянов. Его сейчас судят в Красноглинском районном суде за обман Яфаровой и попытку надуть директора крупного самарского завода.

Бизнесмену грозит до 10 лет реального лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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