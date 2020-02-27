2020-02-27T12:54:06+03:00
Недвижимость

Портал турецкой недвижимости GQEstate

На нём представлено более 1.000 апартаментов в современных жилых комплексах на любой вкус и кошелёк
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Портал турецкой недвижимости GQEstateПортал турецкой недвижимости GQEstate
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Задумываетесь о переезде в тёплые края? Или давно мечтаете проводить свой летний отпуск на море? А может быть вы бизнесмен и вам нужна квартира для дополнительного дохода? Портал турецкой недвижимости GQEstate – ваш незаменимый помощник в поиске хорошей недвижимости в Турции. На нём представлено более 1.000 апартаментов в современных жилых комплексах на любой вкус и кошелёк. Они расположены в самых лучших районах солнечной Алании – Кестель, Оба, Махмутлар, Бекташ, Авсаллар, Конаклы и т.д. Представители портала работают только с надёжными и проверенными застройщиками, поэтому проблем с оформлением недвижимости у вас не возникнет.

На портале турецкой недвижимости GQEstate можно выбрать апартаменты:

- 0+1: площадь от 40 до 60 кв.м. Гостиная, кухня, спальня находятся в едином пространстве;

- 1+1: от 50 до 70 кв.м. Гостиная зона, совмещенная с кухней; одна зона для сна, санузел;

- 2+1: от 60 до 115 кв.м. Два спальных помещения, зал, кухня, санузлов может быть несколько;

- 3+1: от 100 до 150 кв.м. Три спальных зоны, зал с кухонной зоной, несколько санузлов.

У турецких квартир нет стандартных планировок. Количество, расположение комнат, их площадь; количество ванных, балконов зависит от строительного плана дома, который разрабатывали и утверждали застройщики. Ознакомиться с предложениями по продаже недвижимости в Турции можно на сайте www.gqestate.com

Почему стоит обратиться именно к порталу турецкой недвижимости GQEstate?

Во-первых, представители портала работают только с проверенными и лучшими строительными компаниями в Турции, которые соблюдают все строительные стандарты качества. Строительство каждого жилого комплекса проходит под чётким руководствам и контролем со стороны Правительства Турецкой Республики. На официальном сайте сформирована большая база по продажам апартаментов, которые можно купить или взять в долгосрочную аренду.

Во-вторых, портал работает без комиссий и без посредников, благодаря чему помогает приобрести клиентам доступное и качественное жильё на турецком побережье за хорошую цену. На каждый объект действует беспроцентная рассрочка, условия по ней можно уточнить у менеджеров портала.

В-третьих, на портале ежедневно появляются новые и лучшие предложения от рынка недвижимости Алании.

В-четвёртых, менеджеры портала с удовольствием подробно проконсультируют вас по телефону или электронной почте, помогут вам с оформлением сделки в любое время.

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