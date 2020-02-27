2020-02-27T16:59:51+03:00
Общество

«Смотрите на грудь пострадавшего!»: самарским участковым показали, как вернуть человека с того света

В Управлении МВД по Самаре прошел практический урок для тех, кто постоянно сталкивается с экстренными ситуациями и умирающими людьми
Михаил ГОРЮНОВ
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Участковые с интересом выполняли полученные заданияУчастковые с интересом выполняли полученные заданияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сначала убедитесь, что человек не мертв окончательно

Если человек не подает признаков жизни, это еще не значит, что он мертв. Именно это сегодня в Управлении МВД России по Самаре профессиональные медики пытались донести до местных участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних. О правилах экстренной помощи тем, кто попал в беду, узнали и журналисты «Комсомолки».

— Сложно определить, жив человек или нет. Счет иногда идет на секунды и мгновения. Мы обязаны ему помочь. Тем более, представители вашей профессии, которые с этим часто сталкиваются, — отметил на встрече с правоохранителями главный врач клинической больницы № 8 Сергей Пушкин.

Проверьте дыхание пострадавшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проверьте дыхание пострадавшегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Показывал, как вытащить людей с того света, опытный реаниматолог Лев Вольгов. В качестве пострадавшего выступил манекен, который он принес с собой. Специалист объяснил все на примере стандартной ситуации: прохожему внезапном стало плохо, он упал, что вы будете делать? Либо полицейский пришел в квартиру, которую долго не открывали, а там лежит тело.

Сперва нужно разобраться — что случилось? Есть ли еще шансы или нет. Ответ дадут признаки. Если наступила биологическая, а не клиническая смерть, то о ней будут свидетельствовать помутневшие роговицы, синдром «кошачьего зрачка», когда он резко сужается при надавливании на глаз, трупные пятна и окоченения.

Нужно выжить самому

Если ничего этого нет — постарайтесь помочь. Порядок действий следующий:

При таком измерении - точка для массажа посередине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При таком измерении - точка для массажа посерединеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

1. Оценить безопасность места происшествия, чтобы выжить самому. Не нужно проводить реанимационные действия в доме, который горит или сейчас разрушится, на оживленной трассе и так далее.

2. Уложить пострадавшего на твердую горизонтальную поверхность.

3. Проверить сознание — пошевелить пострадавшего за плечи, спросить: вы меня слышите?

Участковых учат спасать людей.

Массаж сердца делают двумя руками, пальцы нижней нужно поднять Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массаж сердца делают двумя руками, пальцы нижней нужно поднятьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

4. Проверить дыхание. Одной рукой взять лежачего за лоб, другой за подбородок и наклонить голову вверх. Затем наклониться ухом к лицу пострадавшего — смотреть при этом на его грудь, поднимается ли она — и считать до 10. Если как минимум двух вдохов и выдохов не происходит, проводите реанимационные действия.

5. Обязательно перед началом оказания практической помощи вызовите скорую. Скажите место, пол пострадавшего, его примерный возраст и проблему.

Вентиляцию чужих легких желательно делать через маску Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вентиляцию чужих легких желательно делать через маскуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики едут, а вы начинаете делать искусственное дыхание. Или, говоря правильно — «компрессию грудной клетки». Вольгов показывал все действия на своем манекене. Первое, что нужно определить — точку нажатия на груди.

— От яремной впадины до реберных дуг — это их на ощупь найдет каждый — двумя руками делите зону на две части, где большие пальцы сойдутся, то это нужная точка, — рассказал врач. — Либо от яремной зоны до мечевидного отрезка двумя пальцами делите расстояние на три части. В середине будет та самая точка. Руки не врут.

Помощь можно оказывать также в такой позе - так лучше видно грудь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помощь можно оказывать также в такой позе - так лучше видно грудьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Массаж сердца выполняется двумя руками — одна сверху другой. Нажатия на точку идут нижней частью ладони, пальцы этой руки должны быть подняты. Локти обязательно прямые, движения поступательные, но отрывать кисти от груди пострадавшего нельзя. Так делается 30 компрессий.

Следом через обычную медицинскую маску, если такая имеется, или напрямую, делаете два вдоха. Предварительно нужно за подбородок наклонить голову пострадавшего верх, чтобы освободить его дыхательные пути. Нос зажимаете, сами наклоняетесь так, чтобы видеть грудь человека. Губы должны быть плотно прижаты к губам потерпевшего — не важно, через маску или нет.

Манекен серьезно не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Манекен серьезно не пострадалФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Потом снова компрессии. Частота — 100-120 в секунду. Главное, правильно выбрать точку, иначе можно сломать ребра, повредить печень и прочее, — говорит Вольгов.

Помогайте до приезда скорой

Массаж продолжается до приезда скорой помощи, но не более 30 минут. Если пострадавший задышал, нужно повернуть его на бок, чтобы не запал язык.

- Не забывайте перед оказанием помощи предварительно оценить ситуацию, если у человеко явные признаки насилия на теле, или отсутствую признаки клинической смерти, или она наступила в следствии опухоли или метастаз - компрессионный массаж делать не нужно, - подчеркнул врач.

У полицейских занятие вызвало большой интерес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У полицейских занятие вызвало большой интересФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участковые всех отделов полиции Самары тоже попробовали свои силы на манекене реаниматолога. Стеснялись, но старались. Основные ошибки — выбор точки для компрессий, согнутые локти, «прыгающие» руки. Впрочем, стражи порядка обещали тренироваться

Отметим, что организовано мероприятие Общественным советом при ГУ МВД по региону. Проект даже имеет название — «Есть такая профессия — на помощь во время прийти». Как рассказали «КП-Самара» в облГлавке, эксперты медицинского сообщества и дальше продолжать проводить для полицейских теоретические и практические занятия, а также давать советы на тему того, как действовать в экстренных ситуациях. Ведь именно в последних так часто оказываются силовики.

Встречи с медиками для самарской полиции собираются проводить постоянно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Встречи с медиками для самарской полиции собираются проводить постоянноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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