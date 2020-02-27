2020-02-27T12:51:52+03:00
Спорт

Зенит – Локомотив 29 февраля 2020: прогноз на матч 20 тура РПЛ

Прогноз на матч 20 тура РПЛ Зенит – Локомотив, который пройдет 29 февраля на стадионе «Газпром Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В первом круге сильнее были «железнодорожники». Фото: ФК «Локомотив».В первом круге сильнее были «железнодорожники». Фото: ФК «Локомотив».
Изменить размер текста:

Прогноз на матч 20 тура Российской премьер-лиги Зенит – Локомотив 29 февраля 2020 – 2:1.

Чемпионат России по футболу выйдет из зимней спячки 28 февраля, а уже 29 числа РПЛ порадует фанатов противостоянием «Зенита» и «Локомотива» в Санкт-Петербурге. Центральный матч тура пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

К этой встрече обе команды подходят в лидирующей группе. Только «Зенит» занимает первое место и опережает «Локомотив», который делит с «Ростовом» и ЦСКА 3-5 места, на 11 очков.

Петербуржцы провели три сбора – в Катаре, Испании и Турции, где сыграли девять контрольных матчей. Проиграл «Зенит» только один раз – чемпиону Австрии и открытию последних двух еврокубковых сезонов клубу «Ред Булл Зальцбург». Причем поражение было крупным – 3:6.

После этого подопечные Сергея Семака не проигрывали – шесть побед и две ничьих. Правда, и соперники были не такими грозными, как «Зальцбург».

В зимнюю паузу «Зенит» обошелся без трат. Единственное пополнение – вернувшийся из аренды из «Сампдории» Эмилиано Ригони. Зато не обошлось без потерь. В «Монтерей» уехал Матиас Краневиттер, Роберт Мак перебрался в Турцию, где выступает за «Коньяспор». Кроме того, закончился сериал с Александром Кокориным. Форвард все-таки уехал в аренду в «Сочи».

«Локомотив» провел на сборах восемь игр. Три из них пришлись на Кубок Париматч Премьер, который прошел в Катаре. Там «железнодорожники» заняли второе место, обыграв по пенальти «Спартак» и «Ростов» и уступив также в серии 11-метровых «Партизану».

В основное время подопечные Юрия Семина смогли одержать только две победы в эту зимнюю паузу – над норвежской «Волеренгой» 2:0 и песчанокопской «Чайкой» 3:1.

Что касается трансферов – слухов было много, однако этой зимой «Локомотив» так никого и не приобрел. Зато потерял форварда. Федор Смолов отправился в Испанию. До конца сезона нападающий будет играть за «Сельту».

В Европу мог уехать и Алексей Миранчук. Ходили слухи об интересе со стороны «Милана». Однако игрок сборной России остался в «Локомотиве» и будет помогать своей команде в весенней части чемпионата.

Сложно сказать, в какой форме сейчас находятся обе команды, однако «Зенит», на наш взгляд, фаворит встречи. Скорее всего, хозяева победят с перевесом в один мяч. «Локомотив» тоже забьет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лион - Ювентус 26 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Лион - Ювентус 26 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Челси - Бавария 25 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Челси - Бавария 25 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Наполи - Барселона 25 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Наполи - Барселона 25 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Елена Вяльбе: Вечером Большунов уже мог объективно общаться и разговаривать
Президент федерации лыжных гонок России рассказала «КП» - как ошиблись с мазью в гонке на 30 км классикой, в результате чего Александр Большунов вместо победы занял на «Ски тур» лишь седьмое место [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Полмиллиона за покровительство: в Самаре за взятку задержали сотрудников районной администрации
Бедные модники: в Самарскую область не пустили 28 тысяч «паленой» одежды и обуви ведущих брендов
Падение трамвая на автомобили в Самаре: стала известна предварительная причина ДТП у «Апельсина»
Бывший хоккеист «Лады», «Салавата Юлаева» и ЦСКА Игорь Григоренко стал вице-президентом самарского мини-футбольного клуба
В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили
Болельщикам на «Самара Арене» будут бесплатно доставлять еду во время футбольных матчей
Самарские чиновники рассказали, почему запрещен доступ к даче со слонами
Стала известна дата открытия двух новых «Мягких кинотеатров» в Самаре
Игрок «Крыльев Советов» рассказал о готовности команды к матчу против «Оренбурга»
Долго изучал сугроб: в Тольятти задержали молодого закладочника
За январь 2020 года коллекторов из Самарской области оштрафовали на 180 тысяч
В Кошелев-парке до конца 2020 года построят еще два детских сада
Стали известны артисты, которые выступят в Самаре на Big Love Show 2020
В Тольятти торговали просроченным сыром и творогом
Вирус добрался до «Самарской Луки»: в регионе выявили новый очаг АЧС
Карантин по бешенству в Самарской области добрался до села Тимашево
В Самаре у подъезда дома упал козырек
Стало известно, какие улицы перекроют из-за матча «Крылья Советов» – «Оренбург»
«Увел» деньги с карты: в Самарской области мужчину будут судить за кражу
Олень и заяц-русак: в Самарской области в ДТП погибли животные