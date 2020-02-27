Зенит – Локомотив 29 февраля 2020: прогноз на матч 20 тура РПЛ

Прогноз на матч 20 тура Российской премьер-лиги Зенит – Локомотив 29 февраля 2020 – 2:1.

Чемпионат России по футболу выйдет из зимней спячки 28 февраля, а уже 29 числа РПЛ порадует фанатов противостоянием «Зенита» и «Локомотива» в Санкт-Петербурге. Центральный матч тура пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

К этой встрече обе команды подходят в лидирующей группе. Только «Зенит» занимает первое место и опережает «Локомотив», который делит с «Ростовом» и ЦСКА 3-5 места, на 11 очков.

Петербуржцы провели три сбора – в Катаре, Испании и Турции, где сыграли девять контрольных матчей. Проиграл «Зенит» только один раз – чемпиону Австрии и открытию последних двух еврокубковых сезонов клубу «Ред Булл Зальцбург». Причем поражение было крупным – 3:6.

После этого подопечные Сергея Семака не проигрывали – шесть побед и две ничьих. Правда, и соперники были не такими грозными, как «Зальцбург».

В зимнюю паузу «Зенит» обошелся без трат. Единственное пополнение – вернувшийся из аренды из «Сампдории» Эмилиано Ригони. Зато не обошлось без потерь. В «Монтерей» уехал Матиас Краневиттер, Роберт Мак перебрался в Турцию, где выступает за «Коньяспор». Кроме того, закончился сериал с Александром Кокориным. Форвард все-таки уехал в аренду в «Сочи».

«Локомотив» провел на сборах восемь игр. Три из них пришлись на Кубок Париматч Премьер, который прошел в Катаре. Там «железнодорожники» заняли второе место, обыграв по пенальти «Спартак» и «Ростов» и уступив также в серии 11-метровых «Партизану».

В основное время подопечные Юрия Семина смогли одержать только две победы в эту зимнюю паузу – над норвежской «Волеренгой» 2:0 и песчанокопской «Чайкой» 3:1.

Что касается трансферов – слухов было много, однако этой зимой «Локомотив» так никого и не приобрел. Зато потерял форварда. Федор Смолов отправился в Испанию. До конца сезона нападающий будет играть за «Сельту».

В Европу мог уехать и Алексей Миранчук. Ходили слухи об интересе со стороны «Милана». Однако игрок сборной России остался в «Локомотиве» и будет помогать своей команде в весенней части чемпионата.

Сложно сказать, в какой форме сейчас находятся обе команды, однако «Зенит», на наш взгляд, фаворит встречи. Скорее всего, хозяева победят с перевесом в один мяч. «Локомотив» тоже забьет.