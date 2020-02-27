"Скоро я вернусь домой, и будем вместе": история Михаила Ивановича Саяпина для цифрового Бессмертного полка

Рассказывает Юлия Саяпина, правнучка:

Воевал мой прадед, отец моего деда - Саяпин Михаил Иванович, 1916 года рождения. Он был призван Перелюбским РВК, Саратовской области еще на Финскую войну, а уже после её окончания его отправили на фронт Второй мировой. Перед этим он успел написать письмо жене и детям, где были такие строки: "...стоим, чистим оружие, война почти закончилась, не пиши мне больше, скоро я вернусь домой, и мы будем вместе". Ещё в письме была фотография с фронта с подписью «на память жене и детям». Это было его последнее письмо и единственная фотография. Больше он не написал. Спустя некоторое время моей прабабушке пришло извещение о том, что прадед пропал без вести. Это было в сентябре 1941 года.

У него осталась жена и трое маленьких детей. Я думаю, для него эта была главная мотивация бороться за мирное небо, за покой, за нашу Родину.

Для нашей семьи это очень важно, мы безумно гордимся нашим героем, с трепетом храним фотографии и письма с фронта. К сожалению, у нас очень мало информации о прадедушке. Когда он пропал, его младшему сыну был всего лишь один год, он даже не запомнил его образ, что уж говорить о воспоминаниях. Это был мой дедушка. Прошло столько времени, а для него это до сих душевная рана. Всю свою жизнь он страдает от того, что так и не смог познать отцовской любви и произнести дорогое сердцу слово "папа". Каждый год, сколько я себя помню, 9 мая дедушка переносит очень тяжело, он молча смотрит Парад Победы и все время плачет. Тяжело на это смотреть. Мне всегда была интересна эта тема, поэтому я пыталась найти еще больше дополнительной информации в архивах и на сайтах. На ОБД Мемориал удалось найти документ о том, что прадеда икал ещё его отец, и ему пришел ответ о том, что он погиб в бою под Ленинградом в 1942 году. Получается, что точной информации о его гибели у нас нет.

Но здесь самое главное, это осознание того, что молодой человек в свои 25 лет, когда все еще вроде бы только начинается, защищал нашу Родину, чтобы сейчас у нас всё было хорошо.Война потребовала от народа крайнего напряжения сил, унесла множество человеческих жизней, но показала нам пример стойкости и героизма, стала настоящей школой мужества для миллионов людей. Благодаря таким людям, мы не знаем, что такое война. Проникнувшись в это сейчас, хочется почтить память моего прадеда. В 2014 году у нас В Самаре прошла первая акция памяти "Бессмертный полк", я стала её участницей, сделала штендер с фотографией прадеда, той самой, с фронта. Каждый год я становлюсь частичкой такого важного массового мероприятия. Это всегда очень волнительно. В эти моменты бегут мурашки и слезы текут сами собой. Играет величественная военная музыка и появляется ощущение, будто участники Великой отечественной войны действительно спустились к нам, чтобы пройтись и ощутить этот праздник.

Я бы очень хотела сказать своему прадеду огромное спасибо за то, что мы сейчас имеем. Спасибо за жизнь, за голубое небо над головой.