Топливо для Победы: как в Самарской области построили завод, сыгравший важную роль в Сталинградской битве

Сегодня одно из градообразующих предприятий Сызрани (входит в НК «Роснефть») - нефтеперерабатывающий завод - невозможно описать без слов «модернизация», «цифровизация», «операционная эффективность». Промышленный гигант сверкает новой сталью и «режет» пространство четкими линиями, каждый объект выверен с точностью до миллиметра, каждый процесс - до секунды. Трудно поверить, что в далеком и страшном 1941 году, когда враг вгрызался в нашу Родину, стремительно прорываясь к ее сердцу - Москве, строительство завода велось буквально «на коленке»: вручную, в условиях суровой зимы и постоянного голода, люди собирали его из разрозненных частей разных НПЗ, эвакуированных с юга.

Перековать орала на мечи

Люди и их готовность стоять насмерть - едва ли не единственный ресурс, который могла противопоставить наша страна в первое время войны. Танки и самолеты, боевые военные корабли - конечно, всего этого в достаточном количестве быть не могло. Как и топлива, которое могло обеспечить бесперебойную работу всей этой техники. Страна срочно перековывала орала на мечи - мирные заводы переходили на выпуск оружия и боевых машин. «Топливный вопрос» вставал все острее: Германия стремительно наступала на Киевском направлении, и на нефтеперерабатывающие предприятия Одессы и Херсона рассчитывать уже не приходилось. А Сызранский нефтеперегонный завод, строительство которого стартовало почти за два года до начала войны, оказался не готов - отставание от графика было колоссальным. Оставшийся объем работ был рассчитан не менее, чем на три года, но был выполнен за 10 месяцев. Причем силами женщин, стариков и детей, без спецтехники, вручную. Крестьяне в октябре 1941 года отдали под заводскую площадь 35 гектаров, засеянных озимыми, бесценно дорогими в то голодное военное время. Потому что топливо для Победы было важнее еды и даже жизни.

Женщины, старики, лошади

Технологической основой нового завода стало оборудование Херсонского и Одесского НПЗ, вывезенное у немцев из-под носа. Разобрать, промаркировать, упаковать целые предприятия в сжатые сроки - непростая задача, поэтому зачастую оборудование поступало в Сызрань разрозненным, некомплектным. Это очень усложняло проектирование - процесс строительства завода оказался словно вывернутым наизнанку: не оборудование покупалось под технические задачи, а наоборот - работали с тем, что есть. Специалисты из московского «Нефтезаводпроекта», прибывшие в Сызрань, меняли проект буквально на ходу. Не хватало строймеханизмов - их просто неоткуда было взять. Так, монтаж колонн, дымовых труб и насосов проводился с помощью всего двух 15-тонных лебедок и двух тракторов. В списке «транспорта» НПЗ числились не только автомашины и трактора, но и 68 вечно голодных лошадей. Мужчин на строительстве мало - они нужнее на фронте. Работали с 6 утра до 11 - 12 вечера, без выходных. Да и зима 1941 - 1942 годов выдалась суровая, доходило до -40...-450С, а большинство работ велось на открытом воздухе. Из 800 человек рабочей колонны №119, командированной на строительство Сызранского НПЗ с Кавказа, мало кто выдержал такие условия - их перенаправили в Красноводск. На смену прислали стройбатальон №1684, но 30% состава в январе 1942 года отправили на фронт… Заключенные, женщины, подростки, старики, раненые - их руками строилось предприятие.

Сталинград выстоял

И все же к лету 1942 года стройка вырвалась на финишную прямую. К 20 числам июля напряжение на СНПЗ достигло пика - фашисты прорывались к Волге, Красная Армия переходила в наступление, и Сталинградская битва могла стать переломной в кровопролитной войне. И для этого рывка нужен был бензин. Многое было не готово, но главное - установка ТК-1 прошла опрессовку, можно было давать старт технологическому процессу. И 22 июля измученные люди ликовали: «Это бензин! Бензин!!!»

- Котлы часто выходили из строя, - вспоминает ветеран предприятия, слесарь Михаил Иванович Березин. - Но не было времени, чтобы дать им остыть перед ремонтом - производству нужна энергия. Бывало, лезешь в котел, чтобы пометить трубы, которые надо починить, - а под тобой лестница горит, обувь плавится…

Первая партия сызранского топлива предназначалась истерзанному Сталинграду, и эшелон дошел по назначению. Когда 5 мая 1943 года пришла телеграмма из Сталинграда с благодарностью за вклад сызранцев в победу в страшной битве и помощь в восстановлении города, число эшелонов с сызранским топливом исчислялось уже десятками.