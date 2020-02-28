Автопробегом - по дорогам войны: зачем нефтепереработчики преодолели 80 тысяч километров

Более 30 лет прошло с уникальной акции - автопробега, который совершила делегация НК НПЗ в канун 40-летия Победы советского народа над фашисткой Германией. Из каждого города нефтепереработчики привезли дорогую реликвию - землю, политую кровью и потом защитников Отечества. Капсулы хранились в запасниках музея десятки лет, и совсем скоро «снаряды» с драгоценной землей предстанут перед потомками, напоминая о самом главном - подвиг самопожертвования во имя своей Родины не имеет срока давности.

Почетная экспедиция

В мае далекого уже 1984 года бюро обкома КПСС приняло постановление о подготовке к 40-летию Победы экспозиции Куйбышевского филиала Центрального музея В.И. Ленина (теперь - музей им. Алабина). Центральное место в выставке отвели сакральным экспонатам - земле из городов-героев, где Красная Армия стояла насмерть. Честь доставить эту землю в Куйбышев завоевал Новокуйбышевский НПЗ, победив в областном соцсоревновании между предприятиями. Надо сказать, что опыт подобных экспедиций на заводе уже был. В 1975 году группа работников Новокуйбышевского НПЗ, среди которых были и фронтовики, в канун празднования 30-летия Победы совершила 10-дневный автомотопробег в город-герой Волгоград. Возложив лавровый венок героям обороны Сталинграда, они вернулись с горстью земли с Мамаева кургана - капсула по сей день хранится в заводском музее Трудовой Славы.

Москва, Тула, Минск, Брест, Киев, Одесса, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград - на этот раз заводчанам предстояло преодолеть 80 тысяч километров, передвигаясь от одного города-героя к другому, ночуя в палатках у костра. В экспедицию вошли самые заслуженные сотрудники, а возглавил ее фронтовик - ветеран завода, на тот момент заместитель главного механика, кавалер ордена Красной Звезды Николай Журавлев.

Право участвовать в автопробеге получили еще пять заводчан. Это ветеран Иван Лохин - Герой Социалистического труда, старший оператор цеха №3, ставший «комиссаром» группы. В делегацию вошли также три комсомольца - «Молодой Гвардеец пятилетки», старший оператор комсомольско-молодежной бригады цеха №9 Владимир Абросимов, шоферы Александр Штанов и Владимир Сидоров. На механика установки производства присадок Дмитрия Осокина возложили ответственную задачу - съемку фильма «За Священной землей», который хранится в заводском музее, где на его основе проводятся лекции, знакомящие подрастающее поколение с городами-героями. Заводские умельцы изготовили капсулы для священной земли в виде снарядов, а также сувениры для мемориальных комплексов.

Передача капсул с землей городов-героев музею им. В.И. Ленина (Алабина) делегацией НК НПЗ. 17 сентября 1984 г. пл. Революции.

80 тысяч километров пути

Солнечным утром 20 августа 1984 года заводчане с оркестром (и это не оборот речи!) провожали делегацию, снабженную палатками, спальниками и сухпайками, в длительную экспедицию. Оранжевый микроавтобус с надписью «40-летию Великой Победы посвящается» отправился в путешествие, которое длилось без малого месяц. Они ехали по дорогам войны, мимо звезд на могилах солдат, которые словно флажки на боевых картах, краснели вдоль обочин. В каждом городе новокуйбышевцев встречали тепло, как родных. А тем более дома: 17 сентября на площади Революции участники экспедиции торжественно передали капсулы с землей из 11 городов - с братских могил и полей сражений - своим коллегам. И уже Герой Советского Союза, почетный гражданин города Новокуйбышевска, ветеран НК НПЗ Максим Бочариков и герой Социалистического труда, старший оператор цеха №3 Нина Федорова (на сегодняшний день тоже почетный гражданин) передали реликвии областному музею.

- Мы все были очень воодушевлены, - вспоминает Нина Михайловна. - Для каждого из нас земля, привезенная из городов-героев, была священной. Уверена, что экспозиция, для которой наш завод собрал эти бесценные экспонаты, послужит патриотическому воспитанию нового поколения молодежи.

А как же город-герой Ленинград? Новокуйбышевские заводчане привезли землю и оттуда. Но поскольку северная столица, пережившая блокаду, от маршрута автопробега очень далеко, туда параллельно первой отправилась вторая делегация. О том, как это было, читайте в одном из следующих номеров «Комсомолки».