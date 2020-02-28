Куда сходить на выходные 29 февраля – 1 марта 2020 года в Самаре: Масленица, премьеры в театрах и подготовка к Тотальному диктанту

В выходные 29 февраля – 1 марта 2020 года в Самаре будем провожать зиму и встречать весну. Погода, к сожалению, в эти дни не порадует: будет пасмурно и слякотно, около +3 градусов. Если вас не устроит праздновать Масленицу на площади, в парке или на набережной, можно выбрать другое развлечение по своему вкусу. В афише уик-энда мы рассказываем о самых интересных городских событиях.

МАСЛЕНИЦА

Центральным событием выходных будут, конечно, проводы Масленицы. Этот веселый праздник встречи весны будут отмечать по всему городу. Напоминаем, где будут проходить веселые городские гулянья.

Площадь Куйбышева – 10 тысяч блинов

Здесь развернется главный городской праздник. На площади будут стоять несколько традиционных чучел Маслен. Но сжигать их, как того требует традиция, не будут в целях пожарной безопасности. Но и помимо этого на главной городской площадке Масленицы будет, чем развлечься. Малышей развлечет уличный кукольный театр, в Усадьбе самарского Деда Мороза будет проходить представление, во время которого зимний волшебник передаст эстафету Весне.

Для взрослых проведут конкурс веселых частушек, можно будет померяться ловкостью на традиционном масленичном шесте, показать силу, перетягивая канат, устроить битву подушками. На площади Куйбышева обещают испечь 10 тысяч блинов и угостить ими всех желающих.

1 марта в Самаре будет Широкая Масленица.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Загородный парк – гуляем со «Светлицей»

Культурный центр устроит для самарцев праздник в парке. Все будет по старинным русским традициям – хороводы, молодежные игры, кулачные бои и, конечно, блины и горячий чай из самовара.

Набережная у бассейна ЦСКА – гуляем с «Комсомольской правдой»

На берегу Волги горожан будут смешить скоморохи, для гуляющих устроят конкурсы и викторины, предложат посоревноваться в перетягивании каната и беге в мешках, в конкурсе по метанию валенка. На концерте будут петь веселые народные песни и частушки, устраивать хороводы. Всех пригласят посмотреть интерактивное шоу «Русские силачи». Всех угостят блинами и горячим чаем.

Масленица у «МЕГИ»

На парковке у торгового центра гостей ждут зажигательные выступления творческих коллективов города, народный керлинг, перетягивание каната, а Федерация Самарской области по городошному спорту проведет турнир по городкам.

Масленица и катание на лошадях

Реабилитационный центр «Иппотерапия» приглашает горожан к себе в гости на Масленицу. Здесь будут конкурсы и подвижные игры на свежем воздухе, и обязательно – катание на лошадях.

Где еще можно проводить зиму и встретить весну, читайте в нашем подробном обзоре.

Экология – в моде

Выходные 29 февраля – 1 марта 2020 года в Самаре моно посвятить красоте и моде. Международная Академия имиджа Stilistika и арт-пространство «Nostalgie» хотят рассказать самарцам, как быть стильными и жить в согласии с окружающим миром. Мода и забота о природе станут темами встречи «Экология за искусство», на которую приглашают всех желающих.

В течение дня в зале «Nostalgie Gallery» на улице Ленинградской можно будет принять участие:

- в дресс-кроссинге, мероприятии по обмену одежды, с 14.00 до 17.00;

- эко-маркете самарских дизайнеров, здесь будут представлены изделия из натуральных и перерабатываемых тканей, для украшений используются восстановленные или переработанные материалы, с 18.00 до 21.00;

В это же время в зале «Лекторий» будут показывать фильм и читать лекцию о культуре потребления и экологии и проведут мастер-класс.

- фильм "Минималисты", с 14.00;

- мастер-класс «Custom» от художников Аня PG и Миши Горелова, 14.30;

- лекция «Мода vs. Экология, или Как ваша хлопковая футболка загрязняет Мировой океан» от Марии Скивко, 15.30;

- мастер-класс «Recycle» от Вновь | Recycle-мастерской, 16.30.

Зал «Nostalgie Gallery», ул. Ленинградская, 23 (арт-пространство «Nostalgie»).

1 марта, 14.00 – 21.00.

Цена билетов: 200 – 300 руб. (в стоимость входят мастер-классы, лекция, дресс-кроссинг).

Экология и мода - тема лекций, мастер-классов и шоу-рума.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открытые занятия по русскому языку перед Тотальным диктантом

Тотальная проверка на знание русского языка не за горами, и самарцев зовут на бесплатные занятия, чтобы подтянуть грамматику. Начать заниматься можно уже в эти выходные 29 февраля – 1 марта 2020 года в Самаре.

Проходить занятия будут по утрам, в 11.00, в областной библиотеке, в зале Иностранной литературы. Напомнят правила русского языка профессиональные филологи. Специалисты центра поддержки и развития чтения СОУНБ Екатерина Скворцова и Дана Спиридонова. Первое занятие состоится в воскресенье, 1 марта. Известно и дальнейшее расписание:

1 марта, 11.00 – Правописание приставок и корней.

14 марта, 11.00 – Правописание Н и НН в разных частях речи.

15 марта – Слитное и раздельное написание НЕ/НИ с разными частями речи.

21 марта, 11.00 – Правописание производных предлогов и наречий.

22 марта, 11.00 – Пунктуация в сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложениях.

29 марта, 11.00 – Пунктуация при обособленных членах предложения, вводных словах и обращениях, при прямой и косвенной речи.

Все, кто желает пройти курс подготовки по русскому языку, должны зарегистрироваться в группе Центра чтения или по телефону (846) 334-22-99.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а.

С 1 марта, 11.00.

Вход по регистрации.

Начинаем готовится к Тотальному диктанту с 1 марта.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Бесплатное посещение парка «Россия - Моя история»

В выходные 29 февраля 2020 года в Самаре можно бесплатно посетить основные экспозиции интерактивного музея. Каждый желающий может прийти и самостоятельно посмотреть мультимедийные выставки в часы работы музея с 11.00 до 19.00 и записаться на обзорные экскурсии в формате интерактивных путешествий по историческим эпохам нашей страны: «Рюриковичи», «Романовы», «1917-1945 гг.», «1945-2016». Обзорные экскурсии будут проводиться для групп от 5 человек по определенным часам: в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. Необходима предварительная запись по телефону (846) 250-01-32.

Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

29 февраля, 11.00 – 19.00.

Вход свободный.

Выставка картин «Продолжение…»

В Самару привезут картины современных российских художников из коллекции известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Он собирает картины нонконформистов, метафизическую живопись, графику и скульптуру и организует выставки по городам России. Выставка в Самаре будет состоять из нескольких блоков: в одном представят авторов запрещенного и подпольного искусства, в другом будут картины незаслуженно забытых художников, в третьем - представителей «актуального» искусства, продолжателей линии нонконформистов 69-70-х годов.

Самарский областной художественный музей, ул. Куйбышева, 92.

Открытие 29 февраля, в 17.00.

СПЕКТАКЛИ

«Иванов» в СамАРТе

В самарском театре юного зрителя – премьера на новой сцене. В эти выходные 29 февраля можно будет посмотреть спектакль по пьесе Чехова «Иванов».

Помещик Николай Алексеевич Иванов у Чехова – обычный средний человек. Жизнь ему опостылела: имение разорено, жена больна чахоткой. Жену он разлюбил, и к новой возлюбленной – Саше – испытывает сложные чувства. Иванов все время становится виновником чужого несчастья, совсем этого не желая. С момента своего появления в 1887 году пьеса вызвала бурные споры, и до сих пор нет единого понимания, о чем она, и кто ее главный герой.

Самарский театр юного зрителя «СамАРТ», ул. Льва Толстого, 109.

29 февраля, 16.00.

Цена билетов: 600 – 700 руб.

«Любовь к трем апельсинам» в оперном театре

В первый день весны, в выходные, самарцев зовут на яркую, жизнерадостную авангардную оперу Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Музыка к ней была написана в начале XX века и была настолько необычной, что поставить ее решились только в театре Чикаго. А в Советской России премьера состоялась лишь в 1926 году, в Ленинграде. А в Самаре эту оперу поставили впервые в 2019-м.

Сюжет оперы основан на сказке Карло Гоцци. В сказке Гоцци молодого Сергея Прокофьева привлекли поэтичность вымысла, жизнеутверждающая основа народной фантастики, остроумное смешение сказки, шутки и сатиры.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

1 марта, 18.30.

Цена билетов: 200 – 1400 руб.

Яркий и задорный спектакль "Любовь к трем апельсинам". Фото: архив театра.

«Барышня-крестьянка» в театре драмы

Задорный музыкальный спектакль на Масленицу! В выходные 29 февраля драмтеатр приглашает на представление по самой веселой повести Александра Пушкина. Вспомним школьные годы, посмотрим «Барышню-крестьянку»!

В деревенское поместье приезжает столичный молодой щеголь. Все барышни тотчас в него влюбляются. А дочь помещика Муромского, Лиза, решает переодеться в крестьянское платье и тайком посмотреть, что за красавец свел с ума всех местных девушек.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Чапаева, 1.

29 февраля, 13.00, 18.00.

Цена билетов: 200 – 900 руб.

"Барышня-крестьянка" - музыкальный спектакль в драмтеатре. Фото: архив театра.

«Не сошлись характерами!»

Приходите на спектакль в театре «Камерная сцена» по пьесе русского классика, в котором много музыки, танцев и театральных шуток. Что еще нужно для праздничного весеннего настроения!

Живут в городке Черемухине обнищавшие дворяне с говорящей фамилией – Прежневы, кичатся своим дворянством перед соседями – купцами, а сами мечтают о невесте с большим приданым. Легкомысленному трутню Полю Прежневу удается обманом жениться на богатой купеческой дочке, простодушной Серафиме, поверившей в его любовь. Но, разумеется, правда выплывет наружу и обманутыми окажутся дворяне. Восторжествуют природный ум, юмор и смекалка народа. Знай наших!

Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

29 февраля, 18.00.

Цена билетов: 300 – 550 руб.

"Не сошлись характерами" - спектакль по Островскому. Фото: архив театра.

КОНЦЕРТЫ

Ансамбль «Березка»

В выходные 29 февраля 2020 года в Самаре выступит легендарный ансамбль «Березка», созданный в 1948 году хореографом Надеждой Надеждиной. Творчество ансамбля, сочетая в себе высокий профессионализм с любовью к Родине, передает быт и культуру русского человека, воспевает красоту русской природы. Выступления «Березки» со дня ее основания видели десятки миллионов зрителей. Концерты ансамбля всегда сопровождаются триумфальным успехом, коллективу аплодируют на всех континентах планеты. И у самарцев появится возможность посмотреть на шедевры хореографического искусства.

Самарский Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

29 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1200 – 2800 руб.