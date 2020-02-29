2020-02-29T00:13:09+03:00
Спорт

Динамо - Спартак 29 февраля 2020 года: прямая онлайн-трансляция 20 тура РПЛ Чемпионата России

Футбол. Прямая онлайн-трансляция матча Динамо - Спартак 29 февраля 2020 года. Статистика игры 20 тура РПЛ, состав команд, прогнозы букмекеров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Красно-белые" настроены серьезно"Красно-белые" настроены серьезноФото: с сайта ФК "Спартак".
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20 тур Тинькофф чемпионата России продолжит в том числе и дерби московских клубов. Матч обещает стать одним из центральных событий тура. Прямая онлайн-трансляция матча Динамо - Спартак начнется 29 февраля в 16.30 (мск). Команды встретятся в Петровском парке.

В турнирной таблице после первой половины сезона обе команды середнячки. Спартак занимает 10 строчку с 22 очками, Динамо Москва на 8 месте с 24 очками. В феврале красно-белые выиграли Кубок Париматч Премьер , кажется, начинают весеннюю часть лиги в неплохой форме. Пожалуй, одна из интриг предстоящей встречи - выставят ли москвичи Соболева или пока помаринуют нападающего на скамейке.

У "Спартака" не самое лучшее положение в таблице, которое ему основательно подпортили "Крылья" и "Оренбург", сыгравшие вничью. Теперь, если команды выиграют оба матча в следующем туре, а красно-белые, наоборот, сольют игру, то они рискуют скатиться в зону вылета. Но вряд ли все будет так просто. У "Спартака", как у "Динамо" новый тренер, появившийся только в этом сезоне после провала на старте. И если Кирилл Новиков успел порадовать фанатов, то у Доменика Тедеско пока все впереди. Да, у клуба есть ошибки и проблемы в обороне, но и работа над ними ведется.

Сейчас у красно-белых задачи по всем фронтам: удержать нормальное место в таблице РПЛ и хорошо выступить в Кубке России, чтобы попасть в еврокубки.

Арбитр встречи - Сергей Карасев.

Состав команд на игру Динамо-Спартак 29 февраля 2020 года

В зимнее окно обе команды немного усилились. "Динамо" приобрели защитника Дмитрия Скопинцева и нападающего Николая Комличенко. Красно-белые арендовали у самарских "Крыльев" Александра Соболева, который претендовал на звание лучшего форварда РПЛ, отдали же Ананидзе и Глушенкова, последнего - как раз в Самару.

У "Спартака" этот матч из-за травм пропустят Андре Шюррле и Александр Селихов. Дисквалифицирован и Наиль Умяров.

Статистика встреч Динамо - Спартак

Команды встречались между собой 149 раз. 39 побед за Динамо, 53 - за Спартаком. Самая крупная победа у красно-белых: 7:1.

В первом круге команды сыграли вничью, а в прошлом сезоне оба матча выиграл "Спартак". Счет был 0:1 и 2:1.

Прогноз букмекеров на игру Динамо - Спартак в 20 туре РПЛ

Эксперты уверены, что больше шансов у "Динамо". На них предлагают ставки за 2,6, а на "Спартак" - 3.

При этом красно-белые сейчас находятся в хорошей форме и вряд ли они готовы просто так отдать победу. Скорее всего матч не будет результативным, возможно, забит будет лишь один гол.

Где смотреть игру Динамо - Спартак 29 февраля 2020 года

Прямая видео трансляция игры Динамо - Спартак 29 февраля в 20 туре РПЛ соостоится в 16.30 (мск) на канале "Матч Премьер". Следить за самыми интересными моментами можно в текстовой трансляции матча Динамо - Спартак на сайте kp.ru.

Динамо - Спартак 29 февраля 2020 года: прямая онлайн-трансляция .

ИСТОЧНИК KP.RU

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