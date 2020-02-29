Он никогда не любил говорить про войну: история Василия Ивановича Шеина для цифрового Бессмертного полка

Рассказывает Дина Магдиева, правнучка:

В моей семье служил прадед Шеин Василий Иванович, родился в 1918 году в селе Сидоровка Куйбышевской области. Он встретил начало войны в Забайкалье в 1941 году, где уже проходил свою службу. Дедушка был дежурным 22 июня 1941 года на радиостанции и одним из первых узнал о начале Великой Отечественной войны. В течении четырёх месяцев он вместе со своей частью передвигался по восточной территории России, а осенью в октябре 1941 года они прибыли в Куйбышев, где приняли участие в параде по случаю Великого октября, а уже после были отправлены на фронт. В 1941 дедушка участвовал в освобождении города Тихвино, где получил свою первую медаль «За отвагу». После этого его назначили начальником цеха по ремонту полевой техники, это было необходимо, так как при освобождении города большое количество техники было повреждено, эту должность он занимал до самого конца службы. В этом же году был освобождён Великий Новгород. Дедушка прошёл войну от начала до конца. Он отдавал долг Родине и на территории Польши и Норвегии, а конец войны застал на территории Германии.

Думаю, в то время у всех людей была одна цель - это защита Родины, семьи, своих детей. Мужчины, женщины, молодые ребята - все шли на верную смерть, без всяких сомнений.

На фронте дедушка писал письма и вёл дневник, где подробно рассказывал о военных событиях, записывал свои мысли и чувства. К сожалению, у нашей семьи ничего не осталось, так как всё было передано всё в музей.

Еще во время войны у дедушки была тяжелая контузия и множество других тяжелых ранений, но все закончилось хорошо. Он вернулся с войны, познакомился с моей бабушкой. Дедушка старался быстрее восстановиться после пройденного, забыть все и начать жить заново. Он начал работать на заводе имени Фрунзе, где занимал руководящую должность, дедушка координировал процесс изготовления самолетов, двигателей, моторных лодок.

Вскоре он вместе с бабушкой создали прекрасную большую семью. У них было трое детей, а после много внуков.

Я плохо его помню, но все же образ душевного, семейного и доброго человека отложился в мой памяти на всю жизнь.

Мама рассказывала мне, что дедушка не очень любил рассказывать про войну, избегал эту тему. По глазам было видно, как ему тяжело вспоминать те года. На фронте он писал много писем своей семье, а ещё вёл дневник, где подробно рассказывал о военных событиях, записывал свои мысли и чувства. К сожалению, у нашей семьи ничего не осталось, так как дедушка передал всё в музей.

Я очень скучаю по нему. Хотелось бы поблагодарить его за такой огромный вклад в то, что мы имеем сейчас - мирное время.