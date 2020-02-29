Удаление Семина и обилие борьбы: «Зенит» и «Локомотив» не смогли определить победителя в 20 туре РПЛ

Чемпионы двух последних сезонов «Зенит» и «Локомотив» не смогли выявить лучшего в Санкт-Петербурге. Центральный матч 20 тура РПЛ завершился вничью 0:0. Однако счет совсем не отражает характер игры. Представляем обзор матча 20 тура РПЛ Зенит – Локомотив, который прошел 29 февраля в Санкт-Петербурге.

За первый тайм обе команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. Однако это не значит, что первые 45 минут получились бледными. Наоборот, хватало и драйва, и борьбы, и даже крови. С крови-то матч и начался. Сначала досталось Себастьяну Дриусси. Аргентинец столкнулся с Дмитрием Бариновым. Затем Алексей Миранчук разбил нос Дугласу Сантосу. Продолжил побоище Бенедикт Хёведес. Немец грубым подкатом заработал сразу две желтых карточки – для себя и для Юрия Семина. Наставник «Локомотива» так негодовал из-за горчичника, который арбитр показал его футболисту, что добежал до скамейки запасных «Зенита». Без внимания судья этот эпизод не оставил.

Ну а апогеем всего этого стало удаление наставника «железнодорожников». Юрия Семина наказали за слишком бурные эмоции в первые 20 с небольшим минут и отправился досматривать матч на трибуны. Следующую игру, которую «Локомотив» проведет дома против «Ахмата», Юрий Палыч также пропустит.

Юрий Семин был настолько эмоционален, что сначала схлопотал желтую, а потом и удаление. Фото: twitter.com/fclokomotiv

Что касается самой игры, то с первых минут «Зенит» показал, кто в Санкт-Петербурге хозяин. Подопечные Сергея Семака начали бодро, но до действительно опасных моментов дело не довели. Было видно, что петербужцам не хватает Артема Дзюбы, который пропускал игру из-за травмы, и Сердара Азмуна. Иранец остался на скамейке запасных. Почему Семак оставил форварда на скамейке, наставник «Зенита» не объяснил, но намекнул, что сделал это не просто так.

Главную силу в атаке должны были составить Дриусси и Сутормин. И если первый время от времени пытался создавать опасность у ворот Гильерме, то второй совсем потерялся. И это не только его вина - команды играли очень плотно.

Поднять голову «Локомотив» смог только к 20 минуте. После этого «железнодорожники» усилиями Крыховяка, Миранчука и Эдера пытались что-то придумать у ворот «Зенита». Иногда им это удавалось, но, успеха им это не принесло.

Пожалуй, самый опасный момент – удар Александра Ерохина. Полузащитник «Зенита» угодил в штангу после розыгрыша аута. Однако дело этим не ограничилось. Игроки «Локомотива», видимо, посчитали, что аут должны были бросать они и проворонили выпад хозяев. Гильерме бросился к судье доказывать свою правоту и нарвался на желтую карточку.

Второй тайм начался по сценарию первого. «Зенит» пошел вперед и придавил «Локо». Итог – аж два удара в створ. Сначала пристреливался Малком, потом объявился Сутормин. Оба выстрела Гильерме парировал.

А потом Ерохин снова оказался в самом эпицентре голевых моментов. Сначала ошибка игроков «Локомотива» и отличный пас Дриусси привели к тому, что полузащитник хозяев оказался прямо перед воротами гостей. Удар у Ерохина получился далеко не самым лучшим. Мяч пролетел выше ворот. А потом партнеры снова вывели полузащитника прямо к Гильерме, но и из этой ситуации вратарь «Локомотива» вышел победителем, отразив выстрел.

«Железнодорожников», судя по всему, ничья вполне устраивала. Хотя тренерский штаб и освежил атаку – вместо Эдера на поле появился Рифат Жемалетдинов. Сергей Семак был более радикален. Он убрал Дриусси и Ерохина и бросил в бой Азмуна и Жиркова. Оба, несомненно, должны были добавить движения впереди. Позже наставник петербуржцев сменил всю атаку – вместо Сутормина вышел Кузяев.

Однако самый опасный момент сотворил «Локомотив». Жемалетдинов перехватил мяч в центре поля и вывел Миранчука один на один с Луневым. Вот только эта дуэль осталась за стражем ворот «Зенита» - он отразил удар полузащитника «Локо» и не позволил гостям увезти из Петербурга три очка. 0:0.

Омрачила концовку «железнодорожникам» и травма Чорлуки. Защитник повредил колено. Сколько именно пропустит хорват, пока неизвестно, но в ближайших играх своей команде он вряд ли поможет.

Свою ложку дегтя после встречи получил и «Зенит». Официальный твиттер команды сообщил, что опорник петербуржцев Барриос схлопотал желтую уже после окончания матча.

Благодаря этой ничье и ничьям ЦСКА и «Урала», а также «Ростова» и «Ахмата» как минимум до воскресенья верхняя часть турнирной таблицы останется без изменений. «Зенит» опережает «Ростов», ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив» на 11 очков. Однако «быки» могут возглавить преследование петербуржцев. Для этого им надо набирать очки в матче с «Уфой».