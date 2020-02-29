2020-02-28T13:32:41+03:00
Спорт

Зенит – Локомотив 29 февраля 2020: прямая трансляция матча 20 тура РПЛ

Футбол, матч Зенит – Локомотив. Прямая трансляция игры 20 тура Российской премьер-лиги, которая пройдет 29 февраля в Санкт-Петербурге. Статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В первом круге сильнее были «железнодорожники», а единственный гол на счету Гжегожа Крыховяка. Фото: ФК «Локомотив» (Москва).В первом круге сильнее были «железнодорожники», а единственный гол на счету Гжегожа Крыховяка. Фото: ФК «Локомотив» (Москва).
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«Зенит» и «Локомотив» в субботу, 29 февраля, сыграют друг с другом в центральном матче первого после возвращения из зимней спячки тура РПЛ. Обе команды идут в лидирующей группе в турнирной таблице чемпионата страны. Однако «Зенит» занимает первую строчку и опережает «Локомотив», который делит с «Ростовом» и ЦСКА 3-5 места, на 11 очков.

Обе команды за зимнюю паузу не приобрели новых игроков. «Зенит» усилился только Ригони, который вернулся из аренды в Италии. Зато покинули стан петербуржцев Роберт Мак, Матиас Краневиттер и Александр Кокорин. У «Локомотива» тоже есть серьезная потеря – Федор Смолов отправился в аренду в «Сельту».

Статистика личных встреч

Между собой команды встречались 54 раза. В 17 матчах сильнее были «железнодорожники», в 16 – петербуржцы. Еще 21 встреча завершилась вничью.

В первом круге победу отпраздновал «Локомотив». Подопечные Юрия Семина обыграли «Зенит» в Москве со счетом 1:0. Победу «железнодорожникам» принес дальний выстрел Гжегожа Крыховяка.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают, что безоговорочный фаворит встречи – «Зенит». Коэффициент на победу хозяев варьируется от 1.6 до 1.7. В победу «Локомотива» букмекеры верят куда меньше – коэффициент в районе 5.5 – 6.5.

На ничью ставки 3.6 – 3.8.

Прямая трансляция матча Зенит – Локомотив 29 февраля 2020, где посмотреть

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч. Премьер». Смотрите прямую трансляцию встречи на сайте kp.ru.

Зенит Локомотив 29 февраля 2020: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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