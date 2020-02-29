Рисовая афера, «черный ворон» и расстрельные тройки: прокурор рассказал о преступлениях и наказаниях советских времен

Евгений Шабанов в прокуратуре проработал более 20 лет, и это не могло не сказаться на его характере: как и многие сотрудники «старой гвардии» он видит нарушения за версту, не переносит несправедливости и принципиально стоит за правду до конца. О сельской преступности, дерзких и небывалых нарушениях в СИЗО и восстановлении доброго имени репрессированных, пенсионер прокуратуры рассказал корреспонденту «КП-Самара»

КАК НА ДУХУ

Начинал карьеру я помощником прокурора Клявлинского района, одновременно следователем работал, дела расследовал тогда разные: убийства, изнасилования, кражи. А как-то просит меня прийти к себе главный бухгалтер колхоза. Говорит мне: «У меня рак, умираю. А ты разберись: в бурьяне лежит рисоочистительный комплекс. А в Клявлино рис не растет, смекаешь?».

Так началось это уголовное дело. Комплекс принадлежал организации «Сельхозтехника», в нашем районе он в самом деле был не нужен, а вот дополнительной техники, которая к нему прилагалась, - очень не хватало. Нашелся умелец, который подделал нужную подпись, благодаря которой рисоочистительный комплекс привезли в Клявлино. Нужные запчасти от него растащили, а «останки» свалили на поле, где они заросли бурьяном.

Шумиха тогда поднялась на всю губернию, но афериста я нашел, его осудили, а меня забрали на повышение в областную прокуратуру в отдел по надзору за исполнением исправительно-трудового законодательства, там я более 11 лет следил в том числе и за тем, чтобы сотрудники спецучреждений не позволяли себе заводить недозволенные связи с осужденными и их родственниками.

Таким был Евгений Шабанов вскоре после окончания вузаФото: Из личного архива героя публикации

ТАЙНА ЗА ПЯТЬЮ ПЕЧАТЯМИ

По распоряжению начальства мне довелось проработать более двух месяцев в группе, которая занималась реабилитацией репрессированных. Хорошо, что это продлилось недолго, потому что психологически это было крайне тяжело.

Нам приносили дела с грифом «Совершенно секретно. Хранить вечно». А в правом углу – пометка «Рассекречено». И вы знаете, за эти полтора месяца работы я не увидел ни одного настоящего преступления. Сплошная антисоветщина - предательство, шпионство. И по надуманным обвинения судьбы людей в 1937-1939 годах решали даже не суды, а «тройки». Они приговаривали людейк большим срокам лишения свободы и отправляли на расстрелы.

Особенно меня поразило одно дело в отношении директора элеватора, приговоренного к расстрелу – оно занимало всего 7 листов. Внутри был пакет с пятью сургучовыми печатями, они не были сорваны, у меня аж руки тряслись – с 1937 года их никто даже не видел.

И вот открыл я этот конверт – а внутри множество обращений, заявлений, в том числе коллективных, и все писали: никакой он не предатель Родины и не враг народа, наоборот, он очень порядочный человек, семьянин. Оказывается, эти обращения никто даже не читал – их просто положили, спрятали за пятью печатями и подписали «Хранить вечно, совершенно секретно».

А на фотографиях в той же папке сам директор, его жена, двое детей – очень симпатичные люди. А врагом народа его признали на основе доноса какого-то мерзавца. Человека арестовали, осудили и расстреляли. Мы помогли его признать репрессированным.

А это работник областной прокуратуры Евгений Шабанов в 1993 годуФото: Из личного архива героя публикации

ЛАТЫШСКИЙ СТРЕЛОК

А в другой раз нам пришло отдельное поручение с Дальнего Востока. Нужно было найти информацию о командире латышских стрелков, которые охраняли Владимира Ильича Ленина и практически спасли Советскую власть в 1918-1919 гг. Проверку поручили мне. С помощью адресного бюро я выяснил, что этот человек какое-то время работал в Самаре в сфере строительства, жил на ул.Степана Разина со своей семьей.

Я приехал в тот дом, нашел там женщину, которой было 14 лет, когда «черный ворон» забирал латыша. В ту ночь она не спала, потому что болела. Когда машина заехала во двор, вся семья переполошилась, в доме тут же потушили свет. Но любопытство было сильнее, и девочка продолжала смотреть в окно, поэтому видела, как из квартиры на первом этаже выводили мужчину, посадили в машину и увезли. Больше его никто никогда не видел. А его жена с ребенком после уехала куда-то, о ее судьбе я ничего не знаю.

Совсем недавно я почему-то вспомнил об этой истории и в интернете смог найти информацию о том латышском стрелке. Если я правильно помню его фамилию, это этот мужчина умер на Дальнем Востоке от сердечного приступа. Всю информацию мы передали туда, чтобы восстановить его доброе имя уже после гибели.

До сих пор к Евгению Шабанову обращаются за помощью, и он использует весь свой опыт работы в правоохранительной системеФото: Александра БУДАЕВА

«БОЕВАЯ» ПЕНСИЯ

На пенсию я вышел 5 сентября 2005 года, но ко мне до сих пор обращаются за помощью. Недавно вот в Зубчаниновке было ДТП, ко мне обратились люди, про которых писала «Комсомолка»: девушка 26 лет на 7 месяце беременности попала под машину, теперь лежит в больнице с переломом таза,сломанной ногой, и никто не может сказать, как авария скажется на ребенке. Везде писали, что она переходила дорогу в неположенном месте, но ведь нашлись же камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали, что она переходила дорогу правильно. Все дело в том, что механик гаража областной больницы напрямую регулярно работает с ГИБДД у него там много знакомых, вероятно, именно поэтому на место ДТП сначала ГАИшники приехали, а потом уже «Скорая помощь».

Я помог молодым людям подготовить заявление к прокурору города, после чего им позвонила дознаватель, которая упорно не хотела возбуждать уголовное дело. Сейчас дело все-таки возбудили по ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", следователи у частники ЧП уже выезжали на место происшествия, чтобы уточнить детали.

Нужно сказать, что этим дознавателем мы уже встречались: пару лет назад девушку-спортсменку сбила машина, у нее была сломана коленная чашечка, я был в этом деле представителем потерпевшей. Она получила травму средней тяжести. А водитель был «блатной» – сын больших начальников, и мне многие говорили: мол, зачем ты суешься в это дело?

Но знаете, тут уже было дело принципа. Обычно рассмотрение «административки» в суде занимает 20-25 минут, мы же потратили на это полтора месяца. Та сторона попыталась обвинить девушку во всех смертных грехах, даже в том, что она пьяная была. А девушка – спортсменка, у нее семья, муж, сын. Но мы добились своего: парня осудили, лишили его водительских прав на полтора года, взыскали с него 36 тысяч рублей, плюс моральный и материальный вред, лечение, дополнительное питание, лечение и даже оплату ее пребывания в санатории.

Конечно, на меня они смотрели, как на врага народа, но я уверен, что был прав. Надеюсь, с беременной девушкой тоже удастся добиться справедливости, на кону не только ее судьба – но и жизнь и здоровье малыша.

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