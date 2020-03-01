«Его ждали трое детей и жена»: история Петра Григорьевича Жигарева для цифрового «Бессмертного полка»
Рассказывает Светлана Пыльцова, правнучка:
В Великой Отечественной войне воевал мой прадед Жигарев Петр Григорьевич. Он родился в 1908 году в селе Падовка Куйбышевской области. Прадед ушел на фронт в 33 лет. Его забрали в гвардейский полк, там он был трактористом 3 батареи, занимался перевозкой пушек.
Прадед никогда ничего не рассказывал о военных годах. Воспоминания об этих страшных событиях давались ему очень тяжело. Дедушка рассказывал мне, что если его спрашивали о войне, то он всегда отворачивался и на его глазах наворачивались слезы. Даже его семья ничего не знала. После 1945 года они просто начали новую жизнь.
Я ничего не помню о прадедушке, так как он умер в 1985 году в январе, а я родилась в апреле того же года. Всегда расспрашивала о нем своих родственников.
Уже в сознательном возрасте меня заинтересовала военная служба прадеда, я начала собирать информацию на разных сайтах. Небольшой объем сведений все-таки удалось обнаружить.
Во время войны прадед получил более 15 наград, среди них медали «За освобождение Венгрии» и «За освобождение Польши». К сожалению, сами награды не сохранились. Моя родная тетя рассказывала, что прадедушка не особо хранил свои медали, для него это не имело особой важности, детям он всегда говорил: «Да что с ними делать, пусть внуки играют». Я думаю, самым главным тогда было остаться в живых и вернуть мир нашей Родине и семье. Воевали люди точно не за награды. Однако все же печально, что мы лишаемся такой памяти о прадеде, о герое.
Помимо сайтов, мне удалось найти информацию о прадедушке в школе в селе Падовка. Они собирали сведения о героях-земляках ко Дню Победы. Удалось найти документ о присуждении наград прадеду и карту военного пути его части.
У прадедушки была семья, дома его ждали трое детей и жена. Никаких писем и фото с фронта не сохранилось. Главное тогда было, что он пришел с войны, остался жив и здоров. Люди застали очень тяжелые годы, иногда даже поесть нечего было. Чаще всего письма и памятные вещи шли на разжигание печки в доме.
После войны у прадеда и прабабушки родились еще 7 детей, они занимались восстановлением жизни: воспитывали и обучали детей, поднимали хозяйство.
Благодаря нашим дедам, прадедам мы живы. Они дали нам светлое будущее. Оставили память о Великой Победе нашей страны своим потомкам. Наши герои не задумывались, что с ними будет, как им жить дальше. Они без всяких мыслей шли защищать свою Родину, свою семью. Спасибо за все. Низкий поклон нашим героям.
Петр Григорьевич Жигарев, цифровой Бессмертный полк.
ИСТОЧНИК KP.RU
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