«Его ждали трое детей и жена»: история Петра Григорьевича Жигарева для цифрового «Бессмертного полка»

Рассказывает Светлана Пыльцова, правнучка:

В Великой Отечественной войне воевал мой прадед Жигарев Петр Григорьевич. Он родился в 1908 году в селе Падовка Куйбышевской области. Прадед ушел на фронт в 33 лет. Его забрали в гвардейский полк, там он был трактористом 3 батареи, занимался перевозкой пушек.

Прадед никогда ничего не рассказывал о военных годах. Воспоминания об этих страшных событиях давались ему очень тяжело. Дедушка рассказывал мне, что если его спрашивали о войне, то он всегда отворачивался и на его глазах наворачивались слезы. Даже его семья ничего не знала. После 1945 года они просто начали новую жизнь.

Я ничего не помню о прадедушке, так как он умер в 1985 году в январе, а я родилась в апреле того же года. Всегда расспрашивала о нем своих родственников.

Уже в сознательном возрасте меня заинтересовала военная служба прадеда, я начала собирать информацию на разных сайтах. Небольшой объем сведений все-таки удалось обнаружить.

Во время войны прадед получил более 15 наград, среди них медали «За освобождение Венгрии» и «За освобождение Польши». К сожалению, сами награды не сохранились. Моя родная тетя рассказывала, что прадедушка не особо хранил свои медали, для него это не имело особой важности, детям он всегда говорил: «Да что с ними делать, пусть внуки играют». Я думаю, самым главным тогда было остаться в живых и вернуть мир нашей Родине и семье. Воевали люди точно не за награды. Однако все же печально, что мы лишаемся такой памяти о прадеде, о герое.

Помимо сайтов, мне удалось найти информацию о прадедушке в школе в селе Падовка. Они собирали сведения о героях-земляках ко Дню Победы. Удалось найти документ о присуждении наград прадеду и карту военного пути его части.

У прадедушки была семья, дома его ждали трое детей и жена. Никаких писем и фото с фронта не сохранилось. Главное тогда было, что он пришел с войны, остался жив и здоров. Люди застали очень тяжелые годы, иногда даже поесть нечего было. Чаще всего письма и памятные вещи шли на разжигание печки в доме.

После войны у прадеда и прабабушки родились еще 7 детей, они занимались восстановлением жизни: воспитывали и обучали детей, поднимали хозяйство.

Благодаря нашим дедам, прадедам мы живы. Они дали нам светлое будущее. Оставили память о Великой Победе нашей страны своим потомкам. Наши герои не задумывались, что с ними будет, как им жить дальше. Они без всяких мыслей шли защищать свою Родину, свою семью. Спасибо за все. Низкий поклон нашим героям.