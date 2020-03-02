2020-03-02T16:33:54+03:00
Общество

«Мечтаю нарисовать мультфильм»: архитектор из Самары рассказал, как придумал Цыпу для Всероссийской переписи

Максим Овчинников говорит, что его цыпленок милый, но может быть достаточно жестким. Если будут плохо считать
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Максим и его творение - Цыпа ВиПиНМаксим и его творение - Цыпа ВиПиНФото: Личный архив героя публикации
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Сначала хотел репку нарисовать

На прошлой неделе организаторы Всероссийской переписи населения выбрали ее талисман. Им стал цыпа ВиПиН, которого нарисовал архитектор-дизайнер Максим Овчинников из Самары. В конкурентах у него были и тигр Ярослав, и птенчик Лева, и Перепелка, и неведомый зверек Сплюша.

Кстати, именно Максим до этого стал автором талисмана WorldSkillsKazan 2019.

- Осталось только для Олимпиады талисман нарисовать, - шутит выпускник самарского архитектурного.

А вот так выглядел Скиллси Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А вот так выглядел СкиллсиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Победить в конкурсе было совсем не так просто, как может показаться. Сотни работ со всех уголков России, отборочное голосование, потом строгое жюри. Автор Цыпы признается: идей было много. Но образ-победитель родился буднично: посоветовался с другом, потом отсек все лишнее.

- Я сначала написал на листочке все свои мысли. В списке было дерево, семья, думал, может, колобка нарисовать или репку, что-то русское народное. Потом придумал курицу как символ семьи, она же заботливая мама. Вокруг нее должны были быть цыплята - так и сделал. Потом курицу убрал, оставил только цыпленка. Потом уже родилось к нему подходящее объяснение, мол, цыплят по осени считают, - рассказывает победитель.

У Цыпы свой характер Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Цыпы свой характерФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Он озорной, но строгий»

Цыпа ВиПин покорил сердца жюри: озорной, но точность любит - каждое зернышко подбирает.

- У него, конечно, свой характер есть. Мне кажется, мой персонаж очень милый, но одновременно серьезный, может быть достаточно жестким, посмотрит с укоризной, если где-то в подсчетах собьются, - описывает Максим.

Иллюстрацией победитель конкурса занимается давно. Когда-то в школе увлекся черчением, сразу решил - профессия должна быть связана с этим. Факультет выбирали вместе с родителями, остановились на архитектурном. Сейчас специалист занимается разработкой архитектурных проектов, дизайном интерьера. А рисование - это для души.

- Мне и о первом конкурсе, на талисман WorldSkills, друзья рассказали, и о втором. Помогли сильно все знакомые, голосовали, чтобы я в финал вышел. Я, конечно, не знал точно, что одержу победу, но надеялся, видел, что моя работа хороша. И вот дождался звонка организаторов. А я как раз к заказчику ехал. Послушал поздравления - и отвлекся, дошло только уже во второй половине дня, - смеется Максим.

Конкуренты у Цыпы Максима Овчинникова были серьезные.

Конкуренты у Цыпы Максима Овчинникова были серьезные.

«Хочу мультфильм нарисовать»

Первым делом молодой человек бросился размещать пост о победе в инстаграме. Сразу посыпались поздравления, слова поддержки. А потом позвонил родителям.

- Они меня очень поддерживают, радовались, конечно. У нас семья вся творческая, так что было кому подражать, на кого равняться, - делится он.

Сейчас победитель намерен работать дальше и двигаться к своей мечте. Планирует Максим ни много ни мало, как создать собственный мультфильм.

- Все реально, нужно придумать сюжет. Это моя самая большая мечта. А поменьше - проиллюстрировать детскую книгу. Надеюсь, все сбудется, - улыбается он.

Кстати, за победу Максим получит денежный приз, 60 тысяч рублей. Молодой человек признается, что все деньги собирается вложить в нужное для работы оборудование: некогда отдыхать, нужно воплощать в жизнь все придуманное.

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За свою работу он получит 60 тысяч рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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