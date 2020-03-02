«Мечтаю нарисовать мультфильм»: архитектор из Самары рассказал, как придумал Цыпу для Всероссийской переписи

Сначала хотел репку нарисовать

На прошлой неделе организаторы Всероссийской переписи населения выбрали ее талисман. Им стал цыпа ВиПиН, которого нарисовал архитектор-дизайнер Максим Овчинников из Самары. В конкурентах у него были и тигр Ярослав, и птенчик Лева, и Перепелка, и неведомый зверек Сплюша.

Кстати, именно Максим до этого стал автором талисмана WorldSkillsKazan 2019.

- Осталось только для Олимпиады талисман нарисовать, - шутит выпускник самарского архитектурного.

А вот так выглядел СкиллсиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Победить в конкурсе было совсем не так просто, как может показаться. Сотни работ со всех уголков России, отборочное голосование, потом строгое жюри. Автор Цыпы признается: идей было много. Но образ-победитель родился буднично: посоветовался с другом, потом отсек все лишнее.

- Я сначала написал на листочке все свои мысли. В списке было дерево, семья, думал, может, колобка нарисовать или репку, что-то русское народное. Потом придумал курицу как символ семьи, она же заботливая мама. Вокруг нее должны были быть цыплята - так и сделал. Потом курицу убрал, оставил только цыпленка. Потом уже родилось к нему подходящее объяснение, мол, цыплят по осени считают, - рассказывает победитель.

У Цыпы свой характерФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Он озорной, но строгий»

Цыпа ВиПин покорил сердца жюри: озорной, но точность любит - каждое зернышко подбирает.

- У него, конечно, свой характер есть. Мне кажется, мой персонаж очень милый, но одновременно серьезный, может быть достаточно жестким, посмотрит с укоризной, если где-то в подсчетах собьются, - описывает Максим.

Иллюстрацией победитель конкурса занимается давно. Когда-то в школе увлекся черчением, сразу решил - профессия должна быть связана с этим. Факультет выбирали вместе с родителями, остановились на архитектурном. Сейчас специалист занимается разработкой архитектурных проектов, дизайном интерьера. А рисование - это для души.

- Мне и о первом конкурсе, на талисман WorldSkills, друзья рассказали, и о втором. Помогли сильно все знакомые, голосовали, чтобы я в финал вышел. Я, конечно, не знал точно, что одержу победу, но надеялся, видел, что моя работа хороша. И вот дождался звонка организаторов. А я как раз к заказчику ехал. Послушал поздравления - и отвлекся, дошло только уже во второй половине дня, - смеется Максим.

Конкуренты у Цыпы Максима Овчинникова были серьезные.

«Хочу мультфильм нарисовать»

Первым делом молодой человек бросился размещать пост о победе в инстаграме. Сразу посыпались поздравления, слова поддержки. А потом позвонил родителям.

- Они меня очень поддерживают, радовались, конечно. У нас семья вся творческая, так что было кому подражать, на кого равняться, - делится он.

Сейчас победитель намерен работать дальше и двигаться к своей мечте. Планирует Максим ни много ни мало, как создать собственный мультфильм.

- Все реально, нужно придумать сюжет. Это моя самая большая мечта. А поменьше - проиллюстрировать детскую книгу. Надеюсь, все сбудется, - улыбается он.

Кстати, за победу Максим получит денежный приз, 60 тысяч рублей. Молодой человек признается, что все деньги собирается вложить в нужное для работы оборудование: некогда отдыхать, нужно воплощать в жизнь все придуманное.

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