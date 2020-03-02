2020-03-02T17:12:00+03:00
Общество

"Нашему сыну нет и двух лет": жена погибшего на Металурге самарца просит найти убийц, проломивших ему голову

В этом году Альмухамедовы должны были праздновать 10-летний юбилей со дня знакомства. Но все планы перечеркнул роковой вечер
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Татьяна и Эльдар были очень счастливы. Фото: https://vk.com/tatka_almukhamedovaТатьяна и Эльдар были очень счастливы. Фото: https://vk.com/tatka_almukhamedovaФото: с личной страницы в соцсети.
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Татьяна Альмухамедова не может перестать плакать, вспоминая, как начался для нее первый весенний день. 29 февраля вечером ее муж Эльдар позвонил жене и "отпросился" ночевать к другу: тот ждал двойню и позвал друга отмечать радостное событие. Последний раз с любимым мужем Татьяна поговорила в 22.50. Больше родной голос женщина не услышит никогда. 8 июня Эльдару должно было исполниться 28 лет, но погиб он за четыре месяца до своего дня рождения.

"Примчалась в больницу и сердце остановилось"

Татьяна и Эльдар знакомы 10 лет. Вместе со школы, два года назад поженились - сыграли свадьбу 14 февраля, в день всех влюбленных. Потом у молодых родился сын. Мальчишке сейчас год и 10 месяцев. Мужчина старался обеспечить семью: трудился на металлургическом заводе, работал литейщиком цветных металлов, был на довольно хорошем счету. Семья была дружная - у Татьяны на страничке множество фотографий с обожаемым супругом, он улыбается, держит сына на руках...

- 29 февраля он позвонил мне после смены и сказал, что идет к коллеге из другого цеха. А утром мне позвонили полицейские: ваш муж в больнице, приезжайте. Он в тот момент еще был жив, - вспоминает женщина.

Она примчалась в больницу имени Семашко, но было поздно. Врачи сказали, что он скончался буквально пять минут назад и тело уже в морге. В следственном комитете по Самарской области подтвердили, что мужчину с травмой головы нашли около дома по ул. Металлургов, 93. Это рядом с заводом, где работал погибший. Привезли пострадавшего, по данным следователей, в больницу им. Семашко около восьми утра. А наткнулись на избитого мужчину сотрудники ППС.

- Когда я зашал в морг, чуть с ума не сошла. У него затылок был буквально проломлен и все, больше никаких следов побоев, - с ужасом вспоминает подробности Татьяна.

Молодые люди поженились 14 февраля

Молодые люди поженились 14 февраля

Почему он снова оказался рядом с работой?

Что случилось с мужем, для самарчанки - загадка. Коллега Эльдара живет около остановки "Хлебозавод" на ул. Победы, Татьяна с сыном ждали супруга и папу дома, на пересечении ул. Металлургов с Пугачевской. Это совсем неблизко. Как мужчина оказался вновь около работы? Почему он не остался у друга? Ответов нет. Сам приятель в показаниях, по словам Татьяны путается.

- То он говорит, что они в полночь вместе легли спать и все было нормально, в показаниях для полиции время изменилось: уже час ночи. Говорит, что дома были вдвоем. Куда же поехал в ночи мой муж? Во сколько это случилось? Может быть, он вызвал такси, а его привезли на другой адрес? - строит догадки несчастная женщина.

Сейчас по факту смерти мужчины проводится проверка. Следователям предстоит разобраться во множестве факторов: например, вещи мужчины остались нетронуты, то есть били его не ради наживы? А Татьяна пока сама решила разобраться в деталях гибели супруга.

Эльдар любил жену и сына Фото: СОЦСЕТИ

Эльдар любил жену и сынаФото: СОЦСЕТИ

- Я хочу, чтобы его убийц нашли. Я не верю, чтобы он мог погибнуть случайно. Врач сказал мне, что он не мог получить такую травму при падении, он невысокий - всего 167 сантиметров. К тому же мне уже рассказали, что кто-то видел похожего мужчину, он шел по улице и держался за голову. Я не могут отделаться от мысли, что если бы его увидели раньше, смогли бы ему помочь, - плачет Татьяна.

Сейчас ей предстоит одной растить сына. В апреле мальчику исполнится два года. А первого октября Татьяна будет отмечать грустный юбилей - 10 лет со дня знакомства с погибшим мужем.

- Я надеюсь, что обидчиков Эльдара обязательно найдут. И прошу всех, кто обладает какой-то информацией о происшествии, может быть записями с видеорегистраторов, или же свидетелей, встретивших мужа, обязательно сообщить об этом мне или в полицию. Мы остались одни и нам некому помочь, я хочу, чтобы те, кто в этом виноват, были серьезно наказаны, - говорит женщина.

Если вы что-то знаете о трагедии, сообщите об этом в КП-Самара:

Редакция: (846) 270-69-10 Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65 Почта: kpsamara@phkp.ru ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

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