"Нашему сыну нет и двух лет": жена погибшего на Металурге самарца просит найти убийц, проломивших ему голову
Татьяна Альмухамедова не может перестать плакать, вспоминая, как начался для нее первый весенний день. 29 февраля вечером ее муж Эльдар позвонил жене и "отпросился" ночевать к другу: тот ждал двойню и позвал друга отмечать радостное событие. Последний раз с любимым мужем Татьяна поговорила в 22.50. Больше родной голос женщина не услышит никогда. 8 июня Эльдару должно было исполниться 28 лет, но погиб он за четыре месяца до своего дня рождения.
"Примчалась в больницу и сердце остановилось"
Татьяна и Эльдар знакомы 10 лет. Вместе со школы, два года назад поженились - сыграли свадьбу 14 февраля, в день всех влюбленных. Потом у молодых родился сын. Мальчишке сейчас год и 10 месяцев. Мужчина старался обеспечить семью: трудился на металлургическом заводе, работал литейщиком цветных металлов, был на довольно хорошем счету. Семья была дружная - у Татьяны на страничке множество фотографий с обожаемым супругом, он улыбается, держит сына на руках...
- 29 февраля он позвонил мне после смены и сказал, что идет к коллеге из другого цеха. А утром мне позвонили полицейские: ваш муж в больнице, приезжайте. Он в тот момент еще был жив, - вспоминает женщина.
Она примчалась в больницу имени Семашко, но было поздно. Врачи сказали, что он скончался буквально пять минут назад и тело уже в морге. В следственном комитете по Самарской области подтвердили, что мужчину с травмой головы нашли около дома по ул. Металлургов, 93. Это рядом с заводом, где работал погибший. Привезли пострадавшего, по данным следователей, в больницу им. Семашко около восьми утра. А наткнулись на избитого мужчину сотрудники ППС.
- Когда я зашал в морг, чуть с ума не сошла. У него затылок был буквально проломлен и все, больше никаких следов побоев, - с ужасом вспоминает подробности Татьяна.
Молодые люди поженились 14 февраля
Почему он снова оказался рядом с работой?
Что случилось с мужем, для самарчанки - загадка. Коллега Эльдара живет около остановки "Хлебозавод" на ул. Победы, Татьяна с сыном ждали супруга и папу дома, на пересечении ул. Металлургов с Пугачевской. Это совсем неблизко. Как мужчина оказался вновь около работы? Почему он не остался у друга? Ответов нет. Сам приятель в показаниях, по словам Татьяны путается.
- То он говорит, что они в полночь вместе легли спать и все было нормально, в показаниях для полиции время изменилось: уже час ночи. Говорит, что дома были вдвоем. Куда же поехал в ночи мой муж? Во сколько это случилось? Может быть, он вызвал такси, а его привезли на другой адрес? - строит догадки несчастная женщина.
Сейчас по факту смерти мужчины проводится проверка. Следователям предстоит разобраться во множестве факторов: например, вещи мужчины остались нетронуты, то есть били его не ради наживы? А Татьяна пока сама решила разобраться в деталях гибели супруга.
Эльдар любил жену и сынаФото: СОЦСЕТИ
- Я хочу, чтобы его убийц нашли. Я не верю, чтобы он мог погибнуть случайно. Врач сказал мне, что он не мог получить такую травму при падении, он невысокий - всего 167 сантиметров. К тому же мне уже рассказали, что кто-то видел похожего мужчину, он шел по улице и держался за голову. Я не могут отделаться от мысли, что если бы его увидели раньше, смогли бы ему помочь, - плачет Татьяна.
Сейчас ей предстоит одной растить сына. В апреле мальчику исполнится два года. А первого октября Татьяна будет отмечать грустный юбилей - 10 лет со дня знакомства с погибшим мужем.
- Я надеюсь, что обидчиков Эльдара обязательно найдут. И прошу всех, кто обладает какой-то информацией о происшествии, может быть записями с видеорегистраторов, или же свидетелей, встретивших мужа, обязательно сообщить об этом мне или в полицию. Мы остались одни и нам некому помочь, я хочу, чтобы те, кто в этом виноват, были серьезно наказаны, - говорит женщина.
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