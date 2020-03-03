Свежий взгляд: молодежь сызранской нефтепереработки померилась идеями

Хорошие кадры растут!

В этом году будущая смена заводчан проявила рекордную активность - от «Роснефть-класса» лицея, средней школы №21, сызранского филиала СамГТУ и Губернского колледжа на конференции выступали аж 46 человек. Что немаловажно, количество проектов выросло не в ущерб качеству. По мнению авторитетного жюри, ряд представленных работ при небольшом доведении до ума практически готов к внедрению в производство. Например, рацпредложение ученика «Роснефть-класса» Ильи Краснова по совершенствованию технологического процесса маслосистемы газоперекачивающего агрегата на примере ГПА-Ц-25. А постоянный участник НТК, студент 4 курса СамГТУ Дмитрий Лих в этом году с проектом «Извлечение ценных компонентов из топливного газа» победил в своей секции - идея внедрения нового оборудования, которая позволит получать высомаржинальную продукцию, пришлась по душе профессиональным нефтепереработчикам.

- Более 20 лет проводятся такие НТК, и это уже не традиция, а этапы развития предприятия, - приветствовал участников НТК генеральный директор АО «СНПЗ» Игорь Кулаков. - Ваши решения и предложения дают нам возможность по-новому взглянуть на актуальные проблемы и пути их решения. Региональный этап НТК для молодежи - это не только возможность принести пользу предприятию, но и способ сделать шаг на пути к карьере. Для нас, руководителей, - это отличная возможность увидеть ваш потенциал и найти новых грамотных управленцев из числа молодых специалистов.

Фото: АО «СНПЗ»

Актуальность, эффективность, новизна

Конечно, главные ожидания руководство предприятия возлагает на работы молодых специалистов СНПЗ - ребята уже успели поработать на заводе, разглядеть его «тонкие места», а значит, предложить полезные решения для их устранения. В этом году свои разработки представили 52 участника в пяти секциях: «Технология нефтепереработки», «Оборудование нефтепереработки», «Автоматизация технологических процессов и экономика», «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды» и «Промышленная энергетика».

- Конференция - это возможность администрации завода получить свежий, «незамыленный» взгляд на давно известные вопросы и проблемы, - считает главный инженер АО «СНПЗ» Константин Кусакин. - Когда человек день за днем спотыкается об один и тот же пенек, он начинает считать это нормальным. Новый человек, споткнувшись, спросит: «Что этот пенек здесь делает?» и уберет его. Ребята подняли актуальные и действительно важные для завода вопросы - в ходе подготовки к НТК мы специально встречались, согласовывали темы, чтобы их усилия не пропали даром, а принесли реальную пользу производству. Заводская молодежь не разочаровала старших товарищей. Разработки молодых специалистов отвечали всем главным критериям оценки: были актуальны, свежи и эффективны. Например, дежурная бюро пропусков Анастасия Маслюк и машинист технологических насосов Никита Осипов представили работу «Корпоративная геймификация как стимул молодых специалистов к саморазвитию». Это идея принесла соавторам первое место в секции «Автоматизация технологических процессов и экономика».

- Мы предложили вовлечь ребят в корпоративную игру, победы в которой дадут им, например, возможность проходить стажировки в Москве, на более высоких должностях и другие нематериальные бонусы, - поделились разработчики проекта. - Это будет мотивировать молодежь к большему проявлению активности, поэтому и предприятию принесет существенный экономический эффект.

Победителей и номинантов ждет новый этап борьбы за победу - кустовая научно-техническая конференция, которая состоится в мае на базе Куйбышевского НПЗ.