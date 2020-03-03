Ешь блины, встречай весну! Как прошла "комсомольская" Масленица в Самаре

И сплясали, и поели

- Мы с утра встали, смотри в окно - а там весна! Небо чистое, солнце по-летнему припекает, птицы щебечут. Оделись, вышли на улицу, на набережную пришли - а тут песни, летающие валенки, блины. Я сына выловить не могу: то канат перетягивает, то в пляс идет. Да что сын, тут и взрослые на месте устоять не могут! - смеется самарчанка Дарья Антошкина. Провожать зиму на большую масленичную площадку от "Комсомолки" и МП «Самарская набережная» она пришла со всей дружной семьей. Пока сын участвует в конкурсах, папа встал в очередь за блинами. "Хоть и позавтракали дома, почему бы не подкрепиться?"- здраво рассуждает мужчина. А Дарья со своей мамой тут же нашли весеннюю фотозону от Самарского хлебозавода №5: надо же скорее поделиться в инстаграме красивыми кадрами. Может, и подружки позавидуют - прибегут сюда?

Молодецкие забавы - обязательный элемент праздникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для "КП-Самара" Большая Масленица уже стала хорошей традицией. А в этом году еще и площадку удалось подобрать отличную, прямо у Волги, с отличным видом на "бегущий" по реке лед. Но красит праздник, безусловно, не место, а люди. Сделать мероприятие незабываемым помогли партнеры, которые и накормили, и развлекли, и с фотографиями помогли, и полезной информацией поделились!

Гости фотографировались на фоне весеннего пейзажа. Фото: Владимир Гайер

Нужна весна? Сейчас устроим!

Театр начинается с вешалки - а "комсомольская" Масленица - с большой ярмарки рукоделий. Глаза разбегаются: здесь и куклы-обереги, безликие - чтобы лучше защищать хозяев, и нарядные вязаные шапки, и платки, и серьги. А прикупишь себе обновок - сразу хочется сфотографироваться.

И как тут пройти мимо площадки Самарского хлебозавода №5? Только представьте, вокруг снег, а у наших друзей пальмовые листья, да еще и разноцветные. Красивая девушка в красном пальто улыбается и выбирает для фото табличку: "Зима, пока-пока!" Что ж, по уверениям синоптиков прогноз хлебопекарей сбудется.

Вкусные подарки от Самарского хлебозавода №5Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна инста-табличка заверяет, что весна - время булочек. Посетители, конечно же, не сомневаются каких именно. Тем более получить одну, самую вкусную, можно как раз за фотографию. В ассортименте не только слойки с абрикосом и бейглы, которых больше ни у кого не найдешь, но и хлеб - непростой, из уникальных серий. "Эстонский" с осолодованными зернами в 2019 году стал победителем конкурса "100 лучших товаров России". И если жюри голосовало за него сердцем, то покупатели - рублем. Новый продукт уже стал хитом продаж. Это вкусная и мягкая альтернатива грубым зерновым хлебам, ведь осолодованные зерна становятся источником диетической клетчатки и всех необходимых человеку микроэлементов. А ведь есть еще и "Литовский" - заварной, цельнозерновой, с льняными семечками, и серия "ЗОЖ", в том числе бездрожжевой хлеб.

А еще все могли получить подарки за фотографию. Фото: Владимир Гайер

Целый пакет полезных и вкусных продуктов Самарского хлебозавода №5 к масленичному столу получают победители конкурса, в котором нужно было как можно дальше забросить валенок. Сначала старались дети, потом - их мамы и папы. Фотографы, случайные голуби и зазевавшиеся прохожие трепетали.

- Очень хороший праздник получился, мы по всем площадкам успели пройтись, потом я в конкурсе поучаствовал и получил пакет с хлебом, булочками. Жена радуется - добытчик. Мы продукцию Хлебозавода №5 любим, покупаем "Фитнес-хлеб", бейглы. Может быть, сейчас что-то новое попробуем, - рассказывает удачливый метатель валенка Александр Абрамов.

Тем, чей валенок улетит дальше всего, дарили подарки от Самарского хлебозавода №5Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все это время на сцене сменяют друг друга исполнители: сначала народные мотивы звучат в исполнении вокального дуэта "Вереск", следом за ними - дуэт "Мама Rаша", удивляют виртуозными переборами дуэт Балаlike, дарят хорошее настроение юные звездочки из «Искорок». А затем дело в свои руки берут участницы коллектива мордовской песни "Масторава" от Дома Дружбы народов. Ноги сами идут в пляс! И тут же в толпе появляется баянист Илья Крюков в косоворотке и тут же притягивает людей с фотокамерами.

Гости водили хороводыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А может, сразу на машине домой?

Тем временем мужская часть населения все чаще останавливается в центре площадки. Сюда их словно магнитом манят сверкающие на солнце белоснежные авто. Официальный дилер KIA на празднике представил интересные модели. Уже снискавший популярность бизнес-автомобиль KIA Optima - элегантный и вместительный (это можно было оценить прямо на месте). И новинка 2020 года Kia Seltos - компактный кроссовер, отлично подходящий и для наших дорог, и для большой семьи.

Новинка заинтересовала горожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я уже много читал про новый кроссовер, никак руки не доходили записаться на тест-драйв. А сегодня все сошлось: посидел в салоне, оценил интерьер, дизайн. Автомобиль очень необычный, просторный. На водительском месте чувствуешь себя очень уверенно, я вообще этой марке доверяю. За адекватную цену - нормальный комплект опций и забота о комфорте вождения. Дети на заднем сиденье устроились - говорят, папа, такую машину хотим. Продажи только 2 марта начинаются, а мы уже сегодня все оценили, - говорит гость праздника Сергей Малов.

Возможностью оценить новинку воспользовались многие горожане, тем более в этот день все подробности о ней можно было узнать у консультантов. Те с удовольствием делились всей информацией и приглашали в салон - выбирать машину своей мечты.

Желающие могли посидеть в салоне автомобилейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хозяйке на заметку

А пока автолюбители рассматривали машины, хозяюшек тянуло к прилавку, где было выставлено Утевское подсолнечное масло. "Вот невидаль? Разве в магазинах такого не продают", - подумаете вы. И будете неправы. Такого в магазинах точно не продают. Масло из подсолнечника, выращенного в Нефтегорском районе, нерафинированное, местное, согретое нашим солнцем - это не просто приправа к салатам и другим блюдам. Это и настоящий чудо-лекарь от природы.

- Наш подсолнух экологически чистый, химических удобрений в почту не добавляем. Так что "Утевское масло" - это действительно натуральный продукт, "живой". Холодный отжим позволяет сохранить в нем полезные вещества. В нем есть витамин А, B, D,E, много растительных углеводов, белка, минеральные вещества, лецитин, дубильные вещества. Фитин улучшает процесс кроветворения, рост и развитие костей, работу нервной системы. Инулин укрепляет иммунитет. А фитостеролы препятствуют всасыванию в кишечник вредного холестерина. Оно не менее полезно, чем оливковое и полностью соответствует классу Extra Virgin. Продукция компании прошла добровольную сертификацию и имеет сертификат «Самарское качество,является лауреатом всероссийского конкурса программы 100 лучших товаров России. Купить масло можно в сети магазинов Ближний в Самаре, - рассказывают производители чуда-масла.

Хозяюшки с удовольствием покупали полезное маслоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я купила две бутылки, мне этот продукт очень нравится, вот только в магазинах крупных его, к сожалению, не найдешь. Брала на рынке, а тут - прямо от производителя, свежее. Я забочусь о здоровье своей семьи. Сегодня еще будем блины печь - вот и поможет это масло сделать их еще вкуснее и полезнее, - признается самарчанка Любовь Васильевна. И она не одинока - не случайно в некоторые моменты за маслом выстраивались в очередь.

Хорошее маслице любому столу не помехаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А на сцене и рядом со сценой продолжалось веселье. Конкурсы сменялись показательными выступлениями: вот представители Центра славянских традиций ВЕЖА показывают мастер-класс по владению казачьей шашкой.

Ведущая радио КП-Самара показала свое мастерствоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лезвие серебрится на солнце и грозное оружие так и мелькает в руках коренастого мужчины и изящной девушки - это ведущая радио КП-Самара на 98,2 FM Вера Цыганкова, которая покоряет не только словом, но и делом.

Русские силачи показали мастер-классФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потом удивлять берутся "Русские силачи", легко разрывающие толстый календарь одним движением, гнущие подковы и берущиеся обучить мастерству зрителей. Затем снова начинаются песни: на сцене Виктория Андреева, выпускники школы вокала Марии Одегбили Ольга Новикова и Анна Пекер.

Ольга Новикова не только отлично пишет, но и чудесно поетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гости слушают, пляшут и не забывают про фотографии. Тем более в толпе такие хорошо узнаваемые персонажи для селфи - Маша и ее Медведь. Такой подарок гостям праздника сделал салон штор "Аллегро". Самарцы с огромным удовольствием делали фотографии и получали маленькие симпатичные сувениры в красивом мешочке.

Маша и медведь от салона штор "Аллегро" приглянулись гостям праздникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А детям от любимых героев доставался чупа-чупс. А тем, кто давно задумывался о покупке красивых штор предлагали заняться этим немедленно. Впереди весна, нужно обновить погоду в доме, чтобы на чистых окнах были не старые занавески, а новые и роскошные. В салоне штор "Аллегро" берутся за работы любой сложности, могут сделать фотопечать на шторах и подушках, установить жалюзи, сделанные на заказ.

Действуют здесь в полном соответствие со своим названием: быстро, но качественно. А главное преимущество салона: грамотные специалисты, огромный опыт и демократичные цены. Что ж, об обновлении интерьера в это масленичное воскресенье задумались многие. И хочется верить, что весной в домах многих самарцев появится хорошее настроение и шторы от салона "Аллегро".

Всех интересовали предложения по кредитам и вкладамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А тех, у кого еще нет собственного дома, который могли бы украсить качественные и шикарные шторы, ждали представители Россельхозбанка. Впрочем, консультацией по ипотечным программам общение не ограничивалось. Горожан интересовали кредиты на любые цели, которые предлагает банк по очень привлекательным ставкам. В самом деле, за окном - весна, хочется и ремонт сделать, и в отпуске побывать, или же в здоровье вложиться: например, заняться зубами, уставшей спиной. Финансовые эксперты признают, что грамотное пользование кредитными средствами позволяет лучше планировать бюджет и не копить долго на то, что нужно уже сегодня.

Победители конкурсов получили подарки от банкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

-У меня ипотека оформлена в Россельхозбанке, сейчас я подошел проконсультироваться о возможностях кредитования, хотели с женой сделать ремонт на кухне. Это, на мой взгляд, самое главное место в квартире. Есть много хороших предложений, мне рассказали, что благодаря хорошей кредитной истории я могу рассчитывать на более низкий процент. Это радует, - рассказывает о результатах своего общения с консультантами Сергей Попов. Он пришел на праздник повеселиться, но был рад, что заодно может и свои финансовые вопросы обсудить и решить.

Жителей Самары проконсультировали специалисты банкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также специалисты банка активно рассказывали о возможностях для среднего и малого бизнеса: банк помогает поддерживать предпринимателей в соответствие с государственными программами, открывает депозиты, кредитует. Сегодня уже многие самарские бизнесмены признают, что вести дело с Россельхозбанком удобно и надежно.

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