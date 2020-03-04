В Новокуйбышевске появится музей Анны Федотовой

Герой социалистического труда, почетный гражданин Новокуйбышевска, участница гражданской войны, первый директор Куйбышевского завода синтетического спирта (ныне Новокуйбышевская нефтехимическая компания) - все это про нее, легенду ХХ века, удивительную Анну Федотову. Благодаря ее титаническому труду в сложные послевоенные годы, завод, существовавший лишь как идея, несмотря на все сложности, был построен и введен в строй. В 2017 году по инициативе Новокуйбышевской нефтехимической компании в сквере Менделеева появился памятник А.С. Федотовой, а с апреля 2018 года имя этой легендарной женщины носит школа №19 Новокуйбышевска.

Предприятие передало в музей макет памятника Анне Сергеевне Федотовой. Фото: АО "ННК"

История живет в музеях

20 февраля в день 120 годовщины со дня рождения Анны Федотовой о ее профессио- нальных и личных качествах вспоминали во время школьной торжественной линейки. - Анна Федотова внесла огромный вклад в развитие Новокуйбышевска. Эта женщина положила начало химической промышленности в нашем городе, - напомнила собравшимся директор школы Ольга Макарова. - Мы гордимся тем, что имя этой женщины носит именно наше образовательное учреждение. До этого мы вели поисковую деятельность, собирали материалы. Родители, бабушки и дедушки многих наших учеников начинали работать на заводе синтетического спирта и продолжают сегодня трудиться на градообразующем предприятии - Новокуйбышевской нефтехимической компании Чтобы даже самые юные жители города могли подробнее узнать о трудовом подвиге Анны Федотовой и всех тружеников, стоявших у истоков большой химии в Новокуйбышевске, в школе №19 откроется музей. Планируется, что его открытие будет приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. - Открытие музея - это совместный проект нашей школы и Новокуйбышевской нефтехимической компании. Музей объединит три направления: часть экспозиции посвящена Анне Федотовой, две другие части - современному заводу и нашей школе, - рассказывает Ольга Макарова.

В школе также появилась "Парта героя"Фото: Андрей КУРОЧКИН

Главный экспонат

Пока музей только формируется, но уже сейчас понятно, каким будет центральный экспонат. Во время торжественной линейки заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «ННК» Наталья Калинина передала в школьный музей макет памятника Анне Федотовой, установленного в сквере Менделеева. Этот эскиз скульптора Карена Саркисова стал победителем тематического конкурса и появился задолго до открытия памятника. - Мы должны помнить и о тех, кто в послевоенные годы совершал трудовой подвиг, восстанавливая страну. И конечно, в авангарде плеяды этих замечательных людей стоит Анна Сергеевна, - отметила Наталья Калинина, вручая директору школы важный экспонат для музея. - Все кому довелось быть знакомым и работать с ней, отзываются об Анне Сергеевне, как о человеке исключительной порядочности. Желание идти к цели, амбициозность сочетались в ней с чуткостью, душевным отношением к тем людям, с кем она трудилась.

Школьники пообещали быть такими же трудолюбивыми как Анна СергеевнаФото: Андрей КУРОЧКИН

Справка «КП»

Анна Сергеевна Федотова родилась 20 февраля 1900 года в станице Урюпинской (ныне город Урюпинск) Волгоградской области. Участница Гражданской войны. Трудовую биографию начала чернорабочей на строительстве военного лагеря. В разное время возглавляла московский завод «Клейтук», завод по производству пластмасс, НИИ резиновой промышленности, завод по ремонту радиотехнических изделий, завод №145 Наркомата резиновой промышленности СССР.

Принимала активное участие в послевоенном восстановлении химической промышленности СССР.

В 1950 году возглавила будущий Куйбышевский завод синтетического спирта, которого тогда не было даже на бумаге, ей было пятьдесят. Семь лет посвятила строительству завода. 30 декабря 1957 года была получена первая продукция.

В 1960 году Анне Сергеевне было присвоено звание Героя Социалистического труда. Умерла в 1987 году, похоронена в Москве на Кунцевском кладбище.