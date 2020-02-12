Самара доплатит медикам за жилье, детский сад и молодость

Клятва Гиппократа, конечно, налагает на врачей определенные обязательства, но ничто человеческое им не чуждо – хочется работать в центре города, получать достойную зарплату, побольше проводить времени с семьей. Медработники, хоть и будучи военнообязанными, вольны выбирать, где им трудиться и кем – не каждый выпускник медицинского вуза становится в итоге врачом. Есть ведь более прибыльные и менее хлопотные смежные специальности – торговые представители фармакологических компаний, например. Вот и получается, что вузы и медучилища специалистов выпускают исправно, а муниципальные поликлиники испытывают жесткий дефицит кадров. Отсюда нехватка заветных талончиков, очереди больных, раздражительность медперсонала – когда там, где за здоровье пациентов вместо двух человек отвечает один, иначе быть не может. В этом году в Самаре такое положение дел должно перемениться – город решил расширить «узкие» места здравоохранения с помощью дополнительных мер социальной поддержки.

Доплаты медикам - инвестиция в здоровье самарцев

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара» разработана в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Она стартовала 1 января 2020 года и пока рассчитана до 2024 – с возможностью продления. Получить доплаты из городского бюджета смогут участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики (семейные) и медицинские сестры этих докторов – то есть, шесть категорий медицинских работников.

- Они смогут рассчитывать на три вида доплат, - рассказала заместитель главы г.о. Самара – руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Ольга Слесарева. – Каждая мера соцподдержки носит заявительный характер, то есть, за ее оформлением нужно обращаться в районные отделы МКУ «Центр обеспечения мер соцподдержки населения» или в любое отделение МФЦ.

Ольга Слесарева уверена: дополнительные меры соцподдержки позволят учреждениям здравоохранения решить кадровую проблему. Фото: samadm.ru

На первую ежемесячную доплату могут рассчитывать врачи и медсестры, которые трудятся в поликлиниках Красноглинского и Куйбышевского района. Городской бюджет готов компенсировать врачам и медсестрам до 12 тысяч рублей ежемесячно на аренду жилья, причем, снимать дом или квартиру можно не только в данных районах. Главное- там работать.

- Пока поступило всего два заявления, но мы надеемся на увеличение потока, - говорит Ольга Владимировна. – В течение февраля мы побываем в каждой поликлинике, выступим в коллективах медработников, подробно расскажем о доплатах, необходимых пакетах документов – может быть, для кого-то эта льгота станет решающим мотивом для перевода в Красноглинский или Куйбышевский район. В самарском бюджете-2020 предусмотрено около 1,5 миллионов рублей для компенсации медработникам стоимости аренды жилья – эта мера соцподдержки должна помочь полностью укомплектовать специалистами учреждения здравоохранения удаленных районов нашего города.

Вторая мера соцподдержки касается медицинских работников – молодых специалистов независимо от того, в каком районе Самары они трудятся. Более того, даже место регистрации не важно, – можно быть зарегистрированным в другом регионе, главное – работать в Самаре. Доплата рассчитана на молодых медработников не старше 35 лет, получивших диплом о высшем или среднем профессиональном образовании не более трех лет назад. Ежемесячную выплату будут получать врачи (5 тыс. руб.) и медсестры (3 тыс. руб.), оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. Объем финансирования на год – более 17,4 миллионов рублей: эта сумма позволит производить выплаты 196 врачам и 157 медсестрам.

- Это, пожалуй, единственный вид выплаты, не привязанный к месту проживания гражданина, а лишь к месту работы, - поясняет Ольга Слесарева. – У молодых врачей и медсестер нет стажа и высокой квалификации, а значит, и зарплата, по сравнению с зарплатами более опытных коллег, меньше. Поэтому в бюджет города заложены средства, с помощью которых мы сможет привлечь молодежь в медицину и удержать ее там.

Третья льгота предназначена для медиков - мам малышей до трех лет, которые хотели бы выйти на работу, но не могут получить место в ясельной группе муниципального детского сада. Самара готова компенсировать маме (или папе-врачу) 50% (но не более пяти тысяч в месяц) стоимости услуг частной дошкольной организации, которая будет присматривать за ребенком. На это город готов потратить в 2020 году шесть миллионов рублей. Родители могут получать выплату каждый месяц или собрать квитанции об оплате до шести месяцев, а потом получить компенсацию этой суммы.

- На эти выплаты медицинским работникам город готов потратить около 25 миллионов рублей, - резюмирует Ольга Владимировна. – Наша задача – сделать население Самары более здоровым, а для этого необходимо наиболее полно укомплектовать медицинские учреждения врачами амбулаторной сети.

В помощь демографии

Здоровье самарцев напрямую связано с рождаемостью – как ни крути, здоровые люди чаще задумываются о продолжении рода. Но это далеко не единственный фактор, влияющий на число малышей, появляющихся на свет. Конечно, мамы и папы, прежде всего, должны иметь крышу над головой – именно поэтому программа выплат материнского капитала (который с этого года родители будут получать и на первого ребенка) дала такие бурные всходы. В Самаре молодые семьи получают еще и субсидии на приобретение жилья (сумма складывается из средств федерального, областного и городского бюджетов) – сейчас в очереди на получение заветного сертификата стоят около 1,5 тысячи супружеских пар. В прошлом году улучшить условия проживания смогли 175 молодых семей (в том числе 61 – многодетная), в 2020 году планируется вручение сертификатов 246 семьям. В этом году Самара существенно увеличила объем финансирования этой программы – на нее заложено 48 миллионов рублей (тогда как в прошлом году было 28 млн). Доплат в поддержку материнств и детства много, в том числе и чисто самарских. Например, если у вас родились близнецы, смело обращайтесь в Департамент опеки и попечительства – на каждого из двух малышей город выплатит по восемь тысяч рублей (в прошлом году, например, такие выплаты получили мамы 248 детей). А когда двойняшки вырастут и пойдут в школу – еще по пять тысяч на сборы каждого из первоклашек.

- Особое внимание уделяется детям-инвалидам: школьникам с ограниченными возможностями здоровья город помогает купить компьютеры – в прошлом году планшеты и другие гаджеты получил 131 ребенок, - рассказала Ольга Слесарева. – А родители детей инвалидов, а также опекуны и приемные родители ребят, получают единовременную выплату 10 тысяч рублей, когда ребенок становится выпускником – заканчивает 9 или 11 класс.

Волонтеры, на старт!

В юбилейный победный год, объявленный Годом памяти, нельзя не упомянуть о главных виновниках торжества. В столице губернии на сегодняшний день (к сожалению, эта цифра тает с каждым днем) проживают 7 218 ветеранов войны, из них 466 – фронтовики, 137 – блокадники, 149 – малолетние узники концлагерей, 1 280 – вдовы участников войны, а также труженики тыла. Программа охватит каждого из них, никто не будет забыт.

- Бывает, что ветеран уезжает в другой регион – к детям или внукам. Мы связываемся с коллегами и передаем им все сведения по человеку, чтобы 9 мая наш ветеран не остался без поздравления, чтобы главный праздник не прошел мимо него, - рассказала Ольга Владимировна.

В год 75-летия едва ли не каждый день расписан на праздничные мероприятия и акции, в которых смогут поучаствовать все желающие горожане. По итогам добрых дел, совершенных неравнодушными самарцами, в сентябре состоится церемония чествования самых отзывчивых. Участвуйте и побеждайте, ведь проигравших не будет: благодарная улыбка ветерана – лучшая награда!