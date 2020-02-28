Пишите в твиттер: глава Самары посетила все внутригородские районы

Планерки, совещания и заседания, встречи с горожанами на личном приеме – все это помогает главе города держать руку «на пульсе» Самары. Однако услышать о проблемах и их решениях от доверенных лиц и увидеть своими глазами – разные вещи. Поэтому объезд вверенной территории – важная часть эффективной работы руководителя областной столицы. Именно ей Елена Лапушкина посвятила добрую часть февраля.

Все новое - детям

В Железнодорожном районе глава города заглянула во двор по адресу Тухачевского 48: совсем скоро ему предстоит преображение по программе «Твой конструктор двора» - ремонт тротуаров, оснащение детской площадки, приведение в порядок старых деревьев и посадка новых. Пока же глава Самары поручила районной администрации проследить за устранением наледи – планы планами, а ходить людям нужно здесь и сейчас. На ненадлежащее содержание внутриквартальных проездов Елене Владимировне в твиттере пожаловались и жители домов 21 и 23 по улице Гагарина: по их словам, управляющая компания не чистит дороги между домами, из-за чего здесь ни пройти, ни проехать. Теперь этот вопрос на личном контроле у главы Железнодорожного района Вадима Тюнина.

Еще одно обращение прилетело в твиттер главы города с Партизанской, 143. Здесь на несколько молодежных общежитий всего одна детская площадка, и та обветшала. После осмотра Елена Лапушкина вынесла вердикт: летом демонтировать устаревшие морально и физически конструкции и установить новые игровые элементы. Приняты и решения, которые по просьбе жителей обеспечат безопасность на дорогах района: в частном секторе на улице Волгина уложат несколько «полицейских», а возле школы № 37 установят шлагбаумы.

Глава города также побывала во дворах, которые в 2020 году будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среда»: Мориса Тореза 47/Революционная 139, Гагарина 69 и Гагарина 7,9. Этим летом преобразится и парк Щорса: здесь появится большая детская площадка, ретро-карусели, новые пешеходные дорожки, освещение, летняя сцена, скамейки, газоны и цветники. На территории парка будет работать бесплатный wi-fi и камеры видеонаблюдения.

Каждому двору – свою «изюминку»

В Ленинском районе Елена Лапушкина начала обход со двора дома №57 по ул. Чернореченской – его жители просили помочь с организацией дополнительных парковочных мест и благоустройством. Все это не за горами: благодаря реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году здесь появятся новые качели, песочницы для малышей, спортивный комплекс с горками для детей постарше и зеленая зона для прогулок старых и малых. Преобразятся дворы по адресам Никитинская 96 и Владимирская 30.

- Здесь разработан очень интересный проект, который включает и ворк-аут для детей, и установку тренажеров, и пандусы, и новые зеленые насаждения, - рассказала глава Ленинского района Елена Бондаренко.

К слову, свою «изюминку» получит каждый благоустроенный двор Ленинского района – в этом помогут студенты, которые обучаются по специальности «дизайн».

Елена Лапушкина посетила не только территории скорого благополучия, но и те, на обледенение которых жаловались в соцсетях жители – адреса по улицам Спортивная, Дачная (возле ТЦ «Айсберг»), Студенческий переулок. Глава города прошлась по проблемным участкам, чтобы убедиться: все почищено.

Ямы - устранить

На момент прибытия главы города в Октябрьский район внутриквартальные проезды были очищены от наледи и обработаны песко-соляной смесью. Но не все: жители двора по Гаражной 13 пожаловались мэру на неочищенный внутридворовой проезд и ямы. Представителям управляющей компании и работникам администрации было дано поручение исправить ситуацию: с наледью – до конца дня, с неровностями – как только потеплеет. Включен в перечень объектов ремонта улично-дорожной сети и тротуар на пересечении Московского шоссе с улицей Революционной, к которому у жителей также были претензии.

Посетила Елена Лапушкина и дворы, которые в этом году ждем масштабное благоустройство: по адресам Ново-Садовая 285 и Масленникова 14.

Скверу речников – Розу ветров

В Куйбышевском районе первым объектом внимания Главы города стал Сквер Речников, расположенный по улице Флотская в поселке Сухая Самарка. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» территория сквера преобразится уже в этом году. Здесь появятся не только новые деревья, газоны, фонари и дорожки, но и хоккейная и детская площадки, сухой фонтан и «визитная карточка» - «Роза ветров». Не останется без внимания и окружающая сквер территория.

- Необходимо отремонтировать фасад дома и произвести ремонт кровли. Возьмите это под свой личный контроль,- поручила Елена Лапушкина главе района Алексею Коробкову, обратив внимание на состояние дома №5 по улице Флотской.

Далее глава города встретилась с жителями дворов по улицам Белорусская (дома 108, 108А, 112) и Сорок лет Пионерии (21), которые в этом году будут комплексно благоустроены.

Газоны вместо ларьков

В Советском районе Елена Лапушкина посетила места, где недавно ликвидировали незаконные объекты торговли. Вместо них жители скоро увидят благоустроенные общественные пространства, пешеходные дорожки и газоны.

На пересечении улиц Авроры и Аэродромной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет построен просторный сквер. На улице 22 Партсъезда проложат асфальтовые дорожки и посадят газоны. Также, Елена Владимировна осмотрела дворы, которые в 2020 году будут отремонтированы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и территории, скованные гололедом, на который жаловались жители. Администрация Советского района получила поручение совместно с управляющими компаниями в кратчайшие сроки устранить наледь.

Площадку огородить, двор - осветить

Самарский район мэр посетила в субботу 8 февраля, начав со дворов, которым в 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» предстоит благоустройство.

По адресу Степана Разина 44 в этом году оборудуют новый детский городок на специальном антитравматическом покрытии. Во дворе будут установлены лавочки и столы для чаепитий и настольных игр. Жители рады, но и обеспокоены – детей во дворе много, но и автомобилей тоже, и даже мусора. Глава города предложила людям установить вокруг детской площадки специальные ограждениями.

- С мусором разберутся в ближайшее время. Въезд для машин огородят столбиками. Здесь будут оборудованы новые парковочные карманы и уличное освещение, - сказала Елена Лапушкина.

Благоустроят в этом году и двор на Ленинградской 7. Здесь озеленят газоны, приведут в порядок деревья, установят вазоны, лавочки и урны. Новый зеленый скверик должен появиться и во дворе на Алексея Толстого 87.

Гололед - устранить

В Промышленном районе Елена Лапушкина сначала проехала по адресам, которые фигурировали в жалобах жителей на гололед, мусор, нечищеные кровли.

- Жалобы жителей абсолютно обоснованы, такое состояние дворов более чем неудовлетворительно. Это недопустимо и создает огромные неудобства для людей. В ближайшие дни администрация района совместно с управляющей компанией должны отработать эти адреса и доложить, а я буду ждать обратную связь от людей,- поручила Елена Лапушкина.

Обратная связь в скором времени начнет поступать и по хорошим поводам: в этом году в рамках различных программ в Промышленном районе будут отремонтированы и благоустроены несколько дворов и общественных пространств.

«Искре» - новую жизнь

Прибыв в Красноглинский район, Елена Лапушкина осмотрела будущие точки культурного роста. Например, в поселке Управленческий двор дома 11 по ул. Крайней благодаря Национальному проекту «Жилье и городская среда» скоро «обрастет» новыми лавочками, газонами и деревьями, парковочными местами. Появится в поселке и скейт-парк, о котором давно мечтают ребята - это станет возможным благодаря Губернаторскому проекту «СОдействие». В этом году также начнется разработка проекта реконструкции уникального памятника архитектуры - Дома культуры «Искра» в поселке Красная Глинка, и отремонтируют близлежащий сквер. Новую жизнь получит и сквер Овчарова – любимое место отдыха жителей Прибрежного. Он будет не только благоустроен, но и оснащен тренажерами и спортивными площадками для футбола, волейбола и хоккея.

Даешь новые скверы!

В ходе визита в Кировский район Глава города посетила участок Заводского шоссе между улицами Авроры и XXII Партсъезда. Работы здесь выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реконструкция затронет все возможные коммуникации: планируется строительство ливневой канализации на всем протяжении дороги, предусмотрена замена водовода. Также, будут перенесены и обустроены линии электрических и газовых сетей.

Также, Елена Лапушкина осмотрела территории, которые в 2020 году будут благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»: проспект Карла Маркса 372-382, Ташкентская 112-116, Алма-атинская 134-152. Здесь появятся новые детские и спортивные площадки, благоустроят дворы и скверы. В поселке Зубчаниновка на пересечении улиц Александра Невского и Транзитной обустроят сквер и, по просьбе жителей, скейт-площадку. Летом Елена Лапушкина пообещала побывать здесь еще раз – чтобы узнать, не разошлись ли ожидания жителей с результатом проделанной работы. И наметить новые планы, конечно!