Экосистема работает: в Самаре руководство Поволжского «Сбербанка» отчиталось об итогах 2019 года

То, что ПАО «Сбербанк» активно интегрирует цифровые технологии в свою работу, наглядно продемонстрировал формат пресс-конференции – модератором мероприятия стала виртуальная Елена, передающая право выступления от одного спикера к другому.

Председатель банка Александр Анащенко с первых слов подчеркнул значение скорости, которой в последние годы люди придают все больше значения – никто не хочет терять драгоценные минуты и часы, поэтому процессы оптимизируются, «сжимаются» во времени. Это касается и финансовых операций: на них человек в сутки в среднем тратит всего 2 минуты 15 секунд. И это в то время как человечество каждую минуту совершает покупок онлайн на миллион долларов (еще в 2007 эта цифра составляла всего 100 баксов).

- Кроме банковских продуктов, сегодня Сбербанк становится партнером клиента и в других сферах жизни. Экосистема Сбербанка ориентируется на такие сферы жизни людей как дом, здоровье, электронная коммерция, стиль жизни и закрывает большинство потребностей частных клиентов: бытовые потребности, покупки, развлечения, транспорт, обучение, безопасность, здоровье, - отметил Александр Анащенко. - Также для нас важно обеспечить партнерство бизнеса и государства, поэтому мы активно взаимодействуем с органами государственной власти в части развития регионов.

Способствуя цифровизации регионов, при поддержке Сбербанка открылся в Самаре умный детский сад в «Волгаре». Финансовое предприятие поделилось своей технологией, «обкатанной» в офисах – в садике автоматизированы системы климат-контроля. Интеллектуальная система – технология входящего в экосистему предприятия банка ООО «Современные технологии» – взяла на себя управление всеми основными параметрами комфорта. Датчики установили на все инженерные системы: влажность, температура, концентрация СО2, освещение – все это системой анализируется и корректируется в лучшую сторону. Система позволяет не только экономить энергоресурсы, но и улучшать здоровье детей.

Как и в других шести регионах ответственности Поволжского банка, в Самарской области работает программа безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. А в Волгограде уже запустили в поликлиниках программу голосового заполнения протоколов пациентов – неразборчивый почерк докторов перестал быть проблемой.

- Банк уделяет много внимания образовательной деятельности: во всех областях проведены недели финансовой грамотности, недели сбережения, «уроки цифры», - рассказал Александр Григорьевич. - Банк также открыт для всех вузов и техникумов в части стажировок.

Финансовая деятельность банка в прошлом году была успешной: выдано 819 тысяч потребительских кредитов на сумму 158 миллиардов рублей, причем, половина из них оформлена онлайн. С помощью ипотечной программы банка 56 тысяч семей улучшили жилищные условия, пятая часть – через сервис ДомКлик. Число клиентов растет, в том числе среди граждан до 18 лет.

Сбербанк продолжает демонстрировать высокую социальную ответственность, реализуя экологические, спортивные, культурные проекты. В этом году большинство из них будут посвящены 75-летию Победы. В частности, на открытых городских площадках банк совместно с компанией Okko покажет фильмы о войне.