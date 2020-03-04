«Первыми вытащили детей через окно»: женщина спасла из заваленного дома в Самаре беременную сноху и сестру

Беременной снохе шифер чиркнул по лицу

В квартире дома по улице Арцыбушевской сейчас людно. Тут и так живут несколько семей уроженцев Таджикистана, а сейчас они еще принимают гостей - 26-летнего Кадира и 22-летнюю Джамилю с годовалым сынишкой (имена изменены). Вчера, 3 марта, на них в буквальном смысле обрушился потолок. На их дом упала каменная стена соседнего здания - как раз в тот момент, когда счастливые родители отмечали день рождения ребенка. Малышу только исполнился год. Гостей было много, но большинство из них к моменту ЧП успели уйти. К восьми вечера остались все свои.

- В тот момент, когда все случилось, четверо детей играли на полу в гостиной, мужчины сидели и общались за столом, а мы втроем с беременной снохой и двоюродной сестрой были на кухне, - рассказывает мама хозяина развалившегося дома. - Сноха мыла посуду у раковины, я зажигала свечку на торте именинном, около стены была, а ее сестра стояла посередине кухни. И тут раздался грохот.

Хозяйке дома кусок шифера изуродовал лицоФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Со стороны это, наверное, выглядело страшно. Сами женщины практически ничего не успели понять: страшный звук, потом потолок как будто поехал в сторону, с него посыпались куски шифера, камни, пыль. Кто-то закричал.

- Мне куском шифера по лицу ударило, вот раны, три шва наложили, - рассказывает Джамиля корреспонденту «КП-Самара». Она, конечно, не ожидала такого поворота вечера - говорит, даже не помнит, когда именно испугалась. В голове билась одна мысль - что там с детьми?

Детей выводили из окон

Детям повезло: крыша начала рушиться над кухней, в гостиной с потолка ничего не летело. Но вот путь к выходу оказался перерезан.

- Мы сидели не на кухне, на нас ничего не упало. А вот на них упало, кто на кухне был. Мы испугались, а потом нас вывели на улицу, - рассказывает старшая 8-летняя девочка.

На людей в доме рухнул потолокФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Свекор хозяйки дома вспоминает, что после жуткого грохота выключился свет, стало пыльно, ничего не видно.

- Мы начали хватать детей и через боковое окно вытаскивать их на улицу. В первую очередь вывели их, а потом уже бросились по улице к кухне. Начали спрашивать, что с женщинами. Жена кричит, что сестру завалило. Но нам повезло, что крышу сдвинуло, если бы был прямой удар, то просто всех бы убило, - рассказывает мужчина.

«Она кричит: вытащите меня, вытащи!»

Женщинам, как выяснилось, нужна помощь.

- Меня волной запихнуло между стульчиком и плитой, я не поняла, что происходит, темно, на меня что-то давит, а внизу сестра кричит: меня вытащи, меня что-то придавило, вытащи меня, прошу. Я еще трогаю: стена какая-то? А сноха плачет: у меня кровь. А потом смотрю вверх - а там небо, - вспоминает 49-летняя женщина.

Она больше всего волновалась за сестру: сняла платок, отдала, чтобы та не дышала пылью.

- Потом мне спасатели говорят: выходи. А я говорю - не пойду без нее. Они дали мне доски, я завал подперла, чтобы ей воздух шел. Потом нас вытащили. А сестру в больницу забрали, у нее пятка раздроблена со смещением кости, плечо сломано, травма бедра и руки, голова побаливает. Сейчас врачи ей занимаются, - рассказала женщина.

Сестра, кстати, военнослужащая на пенсии, служила в армии в Таджикистане.

Сейчас годовалый именниник домаФото: Вера ЦЫГАНКОВА

«Там две стиральные машинки погребены»

Сейчас семье нужна помощь:

- У меня внучка, ей 7 лет, ей в школу идти, еще 7-месячный ребенок, он сейчас в больнице. Малышу годик. Нужны теплые вещи на них. Портфель нужен, учебники - все оставили там, в том доме для школьницы. Одежды много оставили, - говорит хозяйка дома, где сейчас собралась вся большая семья.

Сами Кадир и Джамиля не успели ничего вынести из дома, даже документы не все сохранили - медицинский полис, например. Очень надеются, что их удастся восстановить.

Вот так рухнула стенаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Там сейчас убирают все достаточно жестко, сгребают. Там много мест, куда просто нельзя заходить, так как обвал еще может быть. Забрали, что могли, - признаются пострадавшие. В доме № 128 они жили у друга, теперь придется ютиться у родителей, по месту прописки - в маленькой двухкомнатной квартире около 20 кв.м без удобств. Туалет у них на улице, мыться приходится ездить к родственникам. а под завалами остались две стиральные машинки. Теперь стирать на большую семью придется руками. Пока что непонятно, на какую компенсацию они смогут рассчитывать. В соцподдержке говорят, что будут разбираться и, если найдут основание рассчитывать на компенсацию, помогут оформить документы.

- Нам нужно выяснить по регистрации, кто проживал, и в дальнейшем на материальную помощь будем консультировать, помогать пакет документов предоставить, - рассказали в ведомстве.

Сейчас в больнице остается сестра свекрови хозяйки дома, а также двое детей сестры мужа - два мальчика, одному 7 месяцев, второму чуть больше года. В минздраве заявили, что оказывают им всю нужную помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/764430" frameborder="0"></iframe> Обрушение стены жилого дома в Самаре.

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