«Его именем назвали улицу»: история Григория Антоновича Заварина для цифрового «Бессмертного полка»

Рассказывает Андрей Заварин, правнук:

Мой прадед Заварин Григорий Антонович родился 24 ноября 1902 года в Саратовской губернии в семье крестьянина. Член КПСС с 1929 года. В 1925 году призван в Красную армию и служил в ней 19 лет.

Он был на фронте с начала Великой Отечественной войны. С 1941 года – штурман 10 авиационной бригады. С 1944 - флаг-штурман 51 минно-торпедного полка.

Авиационная бригада, взаимодействуя с частями противовоздушной обороны, прикрывала город Таллин, полуостров Ханко и корабли флота от авиации врага. Защищала подступы к Ленинграду.

Заварин Григорий Антонович отлично владел специальностью штурмана морской авиации. Он всегда точно выводил самолет на цель, без промаха поражал противника. Наиболее значительные операции торпедоносцев, проведенные с участием моего прадеда, вошли в боевую историю Балтийского флота.

13 июля 1941 года командованием были получены сведения о движении крупного вражеского конвоя с войсками из Клайпеды в Ригу. В Ирбенском проливе конвой был атакован нашими торпедными катерами и понес значительные потери. Однако уцелевшие корабли и другой транспорт продолжали движение в назначенный порт. Довершить разгром этого конвоя было поручено летчикам морской авиации. Прадед прокладывал курс бомбардировщику, управляемому младшим лейтенантом Муравьевым. Несмотря на низкую облачность, мой прадед точно вывел самолет на цель и бомбометанием с пикирования уничтожил вражеский транспорт водоизмещением 6000 тонн.

23 июня 1944 года минно-торпедному полку была поставлена задача – нанести удар по боевым кораблям противника в порту Палдиски. Самолет подполковника И.Н. Пономаренко и майора Г.А. Заварина шел ведущим. Условия полета были сложными: грозовые облака, дождь, плохая видимость. Прадед точно вывел бомбардировщик на цель. Зенитные орудия противника открыли огонь, и, казалось, не было возможности снизиться для прицельного сбрасывания торпеды. Однако экипаж, умело применяя противозенитный маневр, топ-мачтовым ударом потопил вражеский миноносец Z-6 типа «Теодор Ридель».

5 июля 1944 года в составе этого же экипажа майор Григорий Заварин дважды вылетал на уничтожение боевых кораблей противника в Нарвском заливе, точными ударами потопил сторожевой катер и транспорт.

В связи с продвижением советских войск на запад противнику все труднее становилось пользоваться морскими сообщениями в северной части Финского залива. Стремясь прикрыть свою шхерную коммуникацию Котка – Выборгский залив от ударов нашей авиации, враг усилил свою группировку истребителями. На рейд Котка пришел крейсер противовоздушной обороны «Ниобе». Чтобы уничтожить его, военно-воздушные силы Балтийского флота 16 июля 1944 года совершили на Котку налет. В этой операции, вошедшую в историю под кодовым названием «Ураган», приняли участие 132 самолета. Вначале штурмовики атаковали зенитные средства врага. Затем 28 пикирующих бомбардировщиков нанесли удар по крейсеру и повредили его. После этого звено бомбардировщиков, возглавляемое подполковником Пономаренко И.Н. и майором Завариным Г.А., сбросило на крейсер 6 тысячекилограммовых бомб и потопило его. Осенью 1944 года советские войска развернули бои по очищению от врага Прибалтики. 23 сентября за освобождение Таллина 51 МТАП было присвоено почетное наименование «Таллинский». Огромную роль в получении этого почетного звания сыграл мой прадед.

22 сентября флаг-штурман Заварин Г.А. совершил 2 боевых вылета и потопил 2 крупных транспорта общим водоизмещением 28000 тонн.

29 сентября майор Заварин совершил боевой вылет и пустил ко дну еще 1 транспорт противника водоизмещением 7000 тонн, однако, возвращаясь с задания, самолет попал в туман и в районе Копорского залива разбился. Командир 51 таллинского минно-торпедного авиационного полка майор Федор Андреевич Ситяков и флаг-штурман майор Григорий Антонович Заварин, погибли.

Прадед награжден орденом Красного Знамени и медалью за оборону Ленинграда. А 6 марта 1945 года за совершение 27 боевых вылетов и участие в потоплении 5 транспортов и 3 боевых кораблей противника ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.

Именем Героя Советского Союза Григория Антоновича Заварина названа улица в городе Ломоносове.