2020-03-05T10:28:35+03:00
Общество

«Ему предложили бежать из плена, но он отказался»: история Михаила Ивановича Ряшенцева для цифрового «Бессмертного полка»

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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Михаил Иванович РяшенцевМихаил Иванович Ряшенцев
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Рассказывает Елизавета Сальникова, праправнучка:

В Великой Отечественной войне участвовал мой прапрадедушка Михаил Иванович Ряшенцев. Он родился в 1905 году. Когда началась война, у него уже была жена и шестеро детей. Мой прапрадедушка не подлежал обязательному призыву в армию, так как у него была язва желудка. Но как только он узнал, что началась война, пошел добровольцем на фронт.

По данным, которые мы нашли на сайте памятьнарода.рф, он был призван 26 августа 1941 года Моздокским РВК. Жил он в то время в станице Павлодольская Моздокского района Северо-Осетинской Республики. После призыва его отправили на военную подготовку в специальный лагерь в город Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. Моя прабабушка со своей мамой несколько раз навещала там Михаила Ивановича. Одна из таких встреч стала последней. На тот момент моей прабабушке было 12 лет, как мне сейчас. Через некоторое время Михаил Иванович прислал своей семье письмо, в котором написал, что их грузят в эшелоны и отправляют в Ростов-на-Дону. Это было последнее письмо, которое прабабушка получила от отца.

В мае 1943 года пришло извещение, что Михаил Иванович пропал без вести. Когда моя прабабушка подросла, она пыталась найти информацию об отце. Писала письма в военкомат и архивы, но ответ всегда был один: пропал без вести. Только в 1992 году моя прабабушка узнала, как погиб ее отец. В станицу Павлодольская приехала ее подруга детства. Она рассказала, что эшелон, в котором ехал ее отец и отец моей прабабушки, попал под бомбежку. Фашисты захватили пленных и отправили в концлагерь в городе Мариуполь Донецкой области Украинской Республики. Лагерь Дулаг-152 был на территории завода Ильича. В тех местах работала группа подпольщиков, которая выкупала пленных за деньги. Такой побег предложили моему прапрадедушке, но он отказался, потому что он был слаб и знал, что будет задерживать товарищей во время пути. Отец бабушкиной подруги ушел, а ее остался.

Мы предполагаем, что всех пленных заживо хоронили в общей братской могиле. Моя прабабушка, когда жила в Мариуполе, несколько раз ходила на территорию концлагеря и возлагала цветы к стеле. Она и предположить не могла, что где-то там похоронен ее отец.

Михаил Иванович Ряшенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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