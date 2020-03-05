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Новости 24
Уклонился от армии, но не от штрафа: в Самарской области осудили военнообязанного
«АКОМ» отстаивает интересы отрасли
«АКОМ» презентовал «Дорожную карту развития»
Директор управляющей компании из Тольятти украл 250 тысяч рублей
«Акрон» с минимальным счетом обыграл «Химик-Арсенал»
В Самаре потушили недостроенный дом на Московском шоссе
Гандболистки «Лады» одержали волевую победу над «Звездой»
Хотел продать: в Тольятти полицейские задержали драгдиллера
Из-за пожара в ЖК «Орбита» в Самаре эвакуировали 30 рабочих
В Самаре горит недостроенный ЖК «Орбита» на Московском шоссе
Самарская полиция просит помощи в розыске мужчины, который расплатился в магазине чужой банковской картой
«Вот так вскипятила чайник»: Иван Ургант о квитанции на 12,5 млн рублей, которую получила жительница Тольятти
Отсасывают по 1000 кубометров в сутки: в Самаре пытаются убрать воду с улиц
Отличный улов: в Самаре преступники увели из-под носа охраны коллекционные монеты и почти 3,5 млн рублей налички
ДПСник, которого ищут за изнасилование в Татарстане, может скрываться в Самарской области
В этом году в Самарской области откроют «IT-куб» и два детских технопарка
Теперь вашу карту точно не потеряют: до конца года в регионе внедрят электронные медицинские карты
В Самаре обследуют всех, кто прибыл из Китая, специальными тест-системами для выявления коронавируса
Кувшин с сюрпризом: внутри экспоната в музее Большеглушицкого района нашли мину
Он знает, как тебе питаться: школьник из Самарской области спроектировал фудбота
Самарскую фирму подозревают в сокрытии налогов на 6,8 миллионов рублей
Минтранс: между Волгарем и Южным городом открыт новый автобусный маршрут
Волейбольный клуб «Нова» оплатил двум самарским девочкам с особенностями развития участие в Трисомных играх
Написал пост — и проблема решилась: в Жигулевске после жалобы горожанина в соцсетях в рекордные сроки убрали кучи снега