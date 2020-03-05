«Мне не нравятся только ваши лужи»: болельщик из Австралии рассказал, зачем после ЧМ-2018 постоянно возвращается в Самару

Кого только не встретишь на улицах Самары! Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года живет, и гости города это подтверждают. Так, корреспонденты «Комсомолки» на днях прогуливались по набережной, зашли в местный популярный бар и встретили там 67-летнего грека из Австралии Теодороса. Оказалось, мужчина возвращается на берега Волги уже 5 раз и вскоре собирается сюда еще.

Прилетел на праздники, остался навсегда

Фотография - хобби ТеодоросаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— В Австралии я оказался волею случая. Родился в Греции, потом уезжал в Данию, чтобы не служить в греческой армии, работал в детском саду. В Дании очень хорошие пособия, и там же я встретил женщину, в которую влюбился с первого взгляда. Она из Австралии, — признается Теодорос за кружкой пенного напитка. — Потом я вернулся домой. На праздники она пригласила меня в Австралию, я прилетел на пару недель, и мы решили пожениться. Так я там и остался.

Чем занимались?

— Я был «домашним мужем», а жена трудилась в администрации. Какое-то время работал в книжном магазине. Теперь мы уже разошлись, я живу на юге Австралии в Аделаиде, получаю пенсию в тысячу австралийский долларов, примерно на столько же сдаю квартирку и на эти деньги путешествую.

В Самару вы впервые приехали на чемпионат мира?

— Нет, первый раз тут был в 2016 году, в мае. Я тогда поехал в Уральск, в Казахстан. Хотел посмотреть на места бывшего СССР. Там я встретил девушку из Самары, и она мне так разрекламировала этот потрясающий город, что я решил посмотреть на него. И приехал. Мне понравилось. Я даже успел съездить в Тольятти, где делают машины — игрушки для мужчин. Интересная поездка получилась.

Что тогда понравилось вам в Самаре?

— Мне понравилось гулять у Волги, архитектура, люди общительные. Здесь очень комфортно. Почему другие не хотят сюда ездить? Самара — дешевая. На 12 евро я могу поесть, попить, поспать. В Европе за 12 евро — только пиво! Я решил, что обязательно сюда вернусь. Прилетел сюда еще раз, а потом уже был чемпионат мира по футболу и я снова тут! И с тех пор бываю здесь по несколько раз в год.

Приехали на ЧМ-2018, потому что любите футбол?

— Да, мой отец — фанат АЕКа, и поэтому я тоже болею за эту команду. Из российских команд знаю «Динамо», «Локомотив», наслышан про Льва Яшина.

За кого болели на чемпионате мира?

— За три команды: Россия, Дания и Австралия. В таком порядке! Потому что мне очень нравится в вашей стране.

Ваш футбол напомнил Микки Мауса

Теодоросу очень понравилась "Самара Арена"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дания и Австралия играли на «Самара Арене», вы попали на стадион?

— Нет, этот матч оказался очень дорогим. Я пришел в бар «На дне» и смотрел игры здесь. Отличная атмосфера, лучший пивной бар, который я видел! «Жигулевское»! — Теодорос произносит это название по-русски, — лучшее пиво, что я пробовал. Каждый гол здесь встречали очень шумно! Мне так понравилось, что во время чемпионата мира я даже боялся, что стану алкоголиком. Настолько хороши тут пиво и атмосфера. С тех пор я пить бросил, пью только самарское пиво — оно лучшее, из того, что я пробовал. Лучше, чем в других странах.

На «Самара Арену» вы так и не попали?

— Я тогда оставался в Самаре и был на матче каких-то российских команд после чемпионата мира. Стадион отличный! Просто супер. А вот игра мне напомнила мультик про Микки Мауса — две мыши пинали мяч друг другу.

Мужчина любит самарское пивоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как вы сейчас оказались в Самаре?

— Это мое небольшое путешествие по России. Москва, Иркутск, Уфа... Я побывал на озере Байкал — очень яркие впечатления! Все там фотографировал, всегда беру с собой камеру. Фото — это мое хобби. Ну и, конечно, я не мог не приехать в Самару в очередной раз.

Что-то необычное случилось в этом вашем путешествии, может, проблемы какие-то были с кем-то, с полицией, например?

— Нет. Полиция очень хорошо ко мне относится! Наверное, потому что я нерусский. У меня были проблемы с оплатой билета через интернет, они во всем разобрались, помогли. Что запомнилось в этом путешествии? Я встретил в Иркутске женщину по имени Ольга. Ей 56, у нее прекрасный голос, она покорила мое сердце! Мы договорились с ней встретиться в Санкт-Петербурге.

Увезете ее в Австралию?

— Нет. Я не готов к таким отношениям. Многие мои земляки привозят жен из-за границы, и ничем хорошим это не заканчивается.

Простой план

В Самаре греческого гостя из Австралии очень часто спрашивают про кенгуруФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что хотите успеть в нашем городе?

— Я уже по приглашению подруги съездил на масленицу в Новокуйбышевск, отличный и яркий праздник. Много гуляю в старом городе. А вообще у меня план простой — пить кофе по утрам, пить пиво вечером «На дне». Я очень люблю ваше пиво!

Не проблема, что большинство русских людей не очень хорошо знают английский?

— Это большая проблема. Но я, в принципе, все понимаю. Могу читать по-русски. Вообще, я грек. У нас с русскими похож юмор, похожа экономика, похожие проблемы. В баре я постоянно с кем-то общаюсь.

Как вам вообще русские люди?

— Мне не нравится только то, что они не хотят приезжать в Австралию. Поэтому я приезжаю сюда. В России замечательные, отличные люди. Всегда пристают ко мне с вопросами, спрашивают, откуда я, как зовут, видел ли я кенгуру. После третьего стакана пива я отвечаю, что да — видел!

А на самом деле?

— Я действительно их видел. К сожалению, часто в деревнях попадались мертвые кенгуру. Прямо на дорогах — их сбили грузовики.

Какие русские слова ваши самые любимые?

— «На здоровье», «пожалуйста», «нет». Вообще, я могу читать по-русски. Почти все понимаю. Сделать заказ в баре — для меня тоже не проблема.

Есть что-то, что вам в Самаре не понравилось?

— Мне не нравятся только ваши лужи. Все остальное — просто замечательно. Главное, чтобы в городе оставили уникальную архитектуру.

Дорого выходят такие путешествия?

— Мне хватает тысячи австралийских долларов. Живу в хостелах. Сейчас, например, на улице Ленинградской, 700 рублей в день. Там помимо меня еще 6-7 человек.

В среду Теодорос сел в поезд и отправился дальше — в сторону Северной столицы. Мужчина обещал вернуться в самое ближайшее время. Встретить грека из Австралии в его любимом баре можно будет в июле. А сам путешественник признается, что с нетерпением ждет новых знакомых и возвращения на берега Волги.

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