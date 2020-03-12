Борьба за мертвых или монополия? Руководство самарского морга обвинили в завышенных ценах и невыдаче тел

Нежелание делиться?

Очередь в 12-15 катафалков, недовольные люди, которым не отдают умерших родственников... 11 марта в Самаре разгорелся скандал вокруг Самарского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, где также хранятся тела. Местный депутат Азат Туймасов сообщил, что сотрудники учреждения заставляют страдать тех, кто потеряли своих близких.

— Мне рассказали, что ввели новые правила получения покойных из морга. Я приехал туда и убедился сам, что выдача тел умерших производится очень долго, — информирует Азат. — Один из агентов ритуальной службы сообщил мне, что если заплатить сверху 3 тысячи рублей в будний день, то очередь можно избежать. В выходной, естественно, дороже.

В социальных сетях активист также разместил видео с места событий. На кадрах действительно видно целый караван машин, приехавших за покойниками. В комментариях под видео некоторые пользователи подтверждают — да, все и вправду печально, ждать порой приходится долго.

— Это не считает того, что люди уже заплатили немалую сумму в морге. Почему продолжается этот хаос? Куда смотрят чиновники? Почему опять страдают люди, у которых и без того огромное горе? — не понимает Туймасов.

Общественник добавил, что по обновленному регламенту тела выдают в течение 40 минут каждое. Сами горожане подтверждают, иногда ждать приходится час, а то и дольше. Говорят, иногда задержки растягиваются на пару дней.

— Они просто не хотят разрушать монополию. Хотят зарабатывать только сами. Раньше этот морг на Лунной был единственным местом, где мыли, одевали, бальзамировали. Сейчас появились другие организации, оказывающие такие же услуги. Там цены в два раза дешевле и качество лучше, — поделился с корреспондентом «КП-Самара» мнением Азат Туймасов.

Депутат считает, что в проблему должны вмешаться власти. Необходимо навести порядок и добиться беспрепятственной выдачи покойников.

«Мы ничего не скрываем»

— Никаких очередей у нас нет. Любой может убедиться в этом. В интернете появилось видео на несколько минут, постановка какая-то, кто-то устраивает фальсификации, — рассказал журналисту «Комсомолки» начальник бюро Алексей Манцагов. — Мы смотрели видео, в течение 20 минут 10-7 машин понаехали и встали в очередь, из них вышли люди. Это какое-то давление, которое оказывается на нас давно.

Очередь в морг в Самаре.

Алексей объяснил, что по их организация в первую очередь занимается судебно-медицинскими исследованиями. Также она оказывает и ритуальные услуги:

— Наши цены составлены в соответствии с рыночной экономикой. Я ничего не скрываю, прейскурант указан на сайте. Все деньги идут в кассу учреждения. Информация о том, что требуют дополнительные деньги за обход очереди? Наши сотрудники понимают, под каким они давлением, и таким не занимаются. Но везде может оказаться «паршивая овца». Мы внимательно следим за этим и при выявлении подобных случаев, нарушитель несет ответственность.

Манцагов признал, что иногда гражданам ждать приходится. Но не постоянно и по уважительным причинам.

— После всех этих претензий мы время стали указывать не точное, а размытое. У нас не конвейер — разные причины смерти, где-то подольше задержали, где-то поменьше. Если надо, исследование может и несколько суток проводится. Не все предугадаешь, некоторые вещи открываются при исследовании. Мы не выдачу задерживаем, мы исследования проводим. Нам правоохранительные органы направляют тела исключения насильственной смерти, это не шутки, а ответственность, — говорит наш собеседник. — Но самая главная претензия за все время, что я слышал — «ждем два часа!» Бывает, но не каждый раз. Они пишут про 40 минут. Скажите, 23 умерших за сколько выдадут, если на каждого по часу? Но с 9 утра до 16-00 никак 23-24 часа не пройдет!

Выбирайте сами

Руководитель добавил, что учитывая ситуацию на ритуальным рынке, на Самарское областное бюро СМЭ жалобы поступают часто. Их регулярно проверяет прокуратура:

— Мы выработали свои порядки по нормативно-правовой базе. Каким-то людям они не нравятся. Но они законные. На многих людей по 300 обращений в прокуратуру пишут? На меня писали. Они проверяли, находили нарушения, несильные, но находили. Вносили протесты, я вносил изменения в приказ. Но ничего не бывает идеального.

Алексей Манцагов также, как и Туймасов, связывает происходящее с конкуренцией. Появились частные организации, оказывающие услуги по уходу за покойниками и, возможно, именно их желание заявить о себе и является причиной всего того, что сейчас происходит. В то же время, никто не запрещает человеку самому выбирать, куда отдать умершего.

По свидетельствам местных жителей, 12 марта вереницы похоронных авто у морга на Лунной уже не наблюдалось. В то же время за ситуацией и претензиями к бюро пристально следят надзорные ведомства. Пока никаких решений не принято.

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