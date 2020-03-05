2020-03-05T15:38:32+03:00
Спорт

Дали в руки оружие и заставили готовить в печи: африканских футболистов «Оренбурга» познакомили с русской культурой

Ганцу Джоэлю Фамейе, его маме и сенегальцу Мамаду Силле болельщики показали русское подворье, храм при Дмитриевском монастыре и другие достопримечательности города
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Экскурсия футболистам явно запомнится. Фото: ФК «Оренбург».Экскурсия футболистам явно запомнится. Фото: ФК «Оренбург».
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Оренбург африканские футболисты Джоэль Фамейе и Мамаду Силла запомнят надолго. В этом городе спортсмены, которые играют за местную футбольную команду, попробовали на вкус русскую культуру. Специально для них, а также для мамы Джоэля болельщики футбольного клуба провели экскурсию по городу.

Легионеры «Оренбурга» посетили храм при Дмитриевском монастыре. Фото: ФК «Оренбург».

Легионеры «Оренбурга» посетили храм при Дмитриевском монастыре. Фото: ФК «Оренбург».

Знакомство с Оренбургом выдалось насыщенным. Легионеры побывали в храме при Дмитриевском монастыре, у памятника на границы Европы и Азии и в других исторических местах города. Но больше всего иностранцам запомнилась русское подворье. Сами они об этом не говорили, но после такого по другому и быть не может.

В подворье африканцев нарядили в русские национальные костюмы. Фото: ФК «Оренбург».

В подворье африканцев нарядили в русские национальные костюмы. Фото: ФК «Оренбург».

В подворье Фамейе, его маму и Силлу нарядили в русские национальные костюмы, дали поиграть на народных инструментах, дали в руки винтовки, заставили варить что-то из русской кухни в печи, ну и накормили, конечно.

Ну как, идут такие наряды футболистам? Фото: ФК «Оренбург».

Ну как, идут такие наряды футболистам? Фото: ФК «Оренбург».

Футболистов заставили готовить в печи. Что именно – в клубе умолчали. Фото: ФК «Оренбург».

Футболистов заставили готовить в печи. Что именно – в клубе умолчали. Фото: ФК «Оренбург».

Зато накормили. Фото: ФК «Оренбург».

Зато накормили. Фото: ФК «Оренбург».

Фотографиями и видео поделился футбольный клуб «Оренбург». Болельщики, кстати, остались в восторге. И не только российские. О чем свидетельствуют комментарии в инстаграме.

После такой экскурсии обоим африканцам можно выдавать российские паспорта. Правда, Фамейе уже заявлен за сборную Ганы, а вот Силла на взрослом уровне ни в одной национальной команде не играл, хотя имеет двойное гражданство – Сенегала и Испании.

Африканские футболисты "Оренбурга" играют на русских музыкальных инструментах..

Напомним, Джоэль Фамейе выступает за «Оренбург» с июля 2019 года. К переезду в Россию он успел подготовиться – выступал три года в Белоруссии: за бобруйскую «Белшину» и бресткое «Динамо».

Фамейе и Силла в Оренбурге не так давно (особенно Мамаду Силла) в Оренбурге не так давно и вряд ли успели посмотреть город до этой экскурсии. Фото: ФК «Оренбург».

Фамейе и Силла в Оренбурге не так давно (особенно Мамаду Силла) в Оренбурге не так давно и вряд ли успели посмотреть город до этой экскурсии. Фото: ФК «Оренбург».

Мамаду Силла – воспитанник «Барселоны». На взрослом уровне он выступал за испанские «Эспаньол» и «Расинг», а также за ряд бельгийских клубов, среди которых «Гент». В Оренбурге форвард меньше месяца. Он прибыл в расположение клуба в зимнее трансферное окно. В первом официальном матче – против самарских «Крыльев Советов» - Силла заработал пенальти, который, правда, «Оренбург» не реализовал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дали в руки оружие и заставили готовить в печи: африканских футболистов «Оренбурга» познакомили с русской культурой
Ганцу Джоэлю Фамейе, его маме и сенегальцу Мамаду Силле болельщики показали русское подворье, храм при Дмитриевском монастыре и другие достопримечательности города
Дали в руки оружие и заставили готовить в печи: африканских футболистов «Оренбурга» познакомили с русской культурой
Ганцу Джоэлю Фамейе, его маме и сенегальцу Мамаду Силле болельщики показали русское подворье, храм при Дмитриевском монастыре и другие достопримечательности города
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