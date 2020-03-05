2020-03-05T16:12:15+03:00
Спорт

Слуцкий не сможет одолеть бывшую команду. Рубин – Крылья Советов 8 марта 2020: Прогноз на матч 21 тура РПЛ

Прогноз на матч 21 тура РПЛ Рубин – Крылья Советов, который пройдет 8 марта в Казани
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В первом круге «Крылья» и «Рубин» разошлись миром 0:0.В первом круге «Крылья» и «Рубин» разошлись миром 0:0.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Прогноз на матч 21 тура Российской премьер-лиги Рубин – Крылья Советов 8 марта 2020 – 1:1.

В 21 туре чемпионата России болельщиков ждет волжское дерби. В Казани местный «Рубин» примет самарские «Крылья Советов». Игра пройдет в воскресенье, 8 марта, на стадионе «Центральный». Начало встречи – в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому).

«Крылья» и «Рубин» - соседи по турнирной таблице. После 20 туров самарцы идут на 15-ом месте, казанцы делят с «Ахматом» и «Оренбургом» 12-14 места. При этом «Рубин» опережает «КС» на одно очко.

В зимнюю паузу казанский клуб прилично обновился. Пост главного тренера занял экс-наставник ЦСКА, английского «Халл Сити», нидерландского «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий. Тренировал нынешний тренер «Рубина» и «Крылья Советов». Также что дерби становится еще более принципиальным.

С приходом нового наставника «Рубин» выдал несколько громких трансферов. Среди них – переход Ивана Игнатьева из «Краснодара», бразильца Пабло Сантоса из «Браги», датчанина Оливера Абильгора из «Ольборга».

«Крылья» же напротив, потеряли свою главную звезду. Форвард Александр Соболев сменил Самару на Москву. До конца сезона он в аренде в «Спартаке».

Пополнили самарскую команду шесть футболистов. Евгений Фролов и Денис Попович уже успели себя проявить в матче против бывшей команды – «Оренбурга». Алжирец, экс-игрок «Лиона» Мехди Зеффан тоже был неплох, но пока адаптируется к российским реалиям. А вот о Максиме Глушенкове, Сергее Иванове и иранском опорнике Сафаа Хади пока говорить рано.

После возобновления чемпионата обе команды провели по одной встрече – обе завершились вничью. «Рубин» разошелся миром с «Тамбовом» 0:0, а «Крылья» - с «Оренбургом» 1:1.

Букмекеры ставят в волжском дерби на «Рубин». Коэффициент на победу хозяев – 1.9 – 2.0. На победу «Крыльев» – 4.4 – 4.5. На ничью дают 3.3 – 3.4.

В этом матче может случиться что угодно – от разгромной победы любой из команд до безголевой ничьи. На наш взгляд, матч завершится ничьей. Причем забьют обе команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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