С коньками и лыжами – в Уфу: самарские нефтепереработчики умеют не только нефть перерабатывать

Компания «Роснефть» приветствует в своих работниках не только профессионализм, но и увлечение спортом. В феврале состоялась очередная зимняя корпоративная спартакиада, на которую в Башкирию со всех концов страны съехались нефтяники, знающие толк в катании на лыжах, санках, коньках и в хоккейных баталиях. Вэтом году предприятия выставили 38 команд (в 2019 – 32) – конкуренция растет, требуя от производственников-спортсменов все больше мастерства. Куйбышевский НПЗ традиционно делегировал на корпоративный зимний чемпионат свою сборную - самых спортивных и активных.

- Завод поддерживает стремление сотрудников вести здоровый образ жизни, - рассказал специалист сектора корпоративной культуры и внутренних коммуникаций Сергей Жолобов. – Стал уже традиционным спортивный фестиваль «В движении», где в веселых стартах заводчане участвуют семьями. На предприятии работают секции настольного тенниса, волейбола, баскетбола, популярной в последнее время скандинавской ходьбы. Хоккеисты тренируются на льду новокуйбышевской «Роснефть-Арены», а на лыжах все желающие могут кататься в нашем санатории-профилактории.

По итогам спартакиады спортсмены КНПЗ оказались в «золотой середине» турнирной таблицы. Особо отмечен инженер цеха №10 Андрей Филиппов – за вклад в развитие спортивно-оздоровительного движения в Компании ему вручили грамоту в номинации «Самый активный участник Спартакиад ПАО «НК «Роснефть». Нефтепереработчик принял участие в 24 спартакиадах – 10 зимних и 12 летних.