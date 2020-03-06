2020-03-05T21:36:43+03:00
Общество

С коньками и лыжами – в Уфу: самарские нефтепереработчики умеют не только нефть перерабатывать

Спортсмены Куйбышевского НПЗ вернулись с Х Зимней спартакиады компании «Роснефть»
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Спорт настоящих мужчин на КНПЗ в почете. Фото: Фото АО «КНПЗ».Спорт настоящих мужчин на КНПЗ в почете. Фото: Фото АО «КНПЗ».
Изменить размер текста:

Компания «Роснефть» приветствует в своих работниках не только профессионализм, но и увлечение спортом. В феврале состоялась очередная зимняя корпоративная спартакиада, на которую в Башкирию со всех концов страны съехались нефтяники, знающие толк в катании на лыжах, санках, коньках и в хоккейных баталиях. Вэтом году предприятия выставили 38 команд (в 2019 – 32) – конкуренция растет, требуя от производственников-спортсменов все больше мастерства. Куйбышевский НПЗ традиционно делегировал на корпоративный зимний чемпионат свою сборную - самых спортивных и активных.

- Завод поддерживает стремление сотрудников вести здоровый образ жизни, - рассказал специалист сектора корпоративной культуры и внутренних коммуникаций Сергей Жолобов. – Стал уже традиционным спортивный фестиваль «В движении», где в веселых стартах заводчане участвуют семьями. На предприятии работают секции настольного тенниса, волейбола, баскетбола, популярной в последнее время скандинавской ходьбы. Хоккеисты тренируются на льду новокуйбышевской «Роснефть-Арены», а на лыжах все желающие могут кататься в нашем санатории-профилактории.

По итогам спартакиады спортсмены КНПЗ оказались в «золотой середине» турнирной таблицы. Особо отмечен инженер цеха №10 Андрей Филиппов – за вклад в развитие спортивно-оздоровительного движения в Компании ему вручили грамоту в номинации «Самый активный участник Спартакиад ПАО «НК «Роснефть». Нефтепереработчик принял участие в 24 спартакиадах – 10 зимних и 12 летних.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре проверили готовность квартир для жителей аварийных и ветхих домов
Жители «Кошелев-парка» собирают подписи против присоединения к Самаре
В Самаре мужчина пытался украсть деньги женщины, которая умерла два года назад
В марте собственники квартир в ЖК «Видный» начнут получать ключи
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к вносимым в Конституцию поправкам
Не успела ухватиться за поручень: в самарском троллейбусе пострадала пенсионерка
В Самаре задержали 19-летнего мигранта с огромной партией наркотиков
Впереди решающий матч: «Лада» проиграла «Нефтянику» в шестой игре плей-офф
Женщины предпочитают практичные подарки: в преддверии 8 Марта увеличивается спрос на гаджеты
В Самарскую область завезено более 2 тонн цветов
Этой ночью в Тольятти сгорела иномарка
«У меня бабушка блокадница»: дирижер Евгений Хохлов поделился эмоциями от воссозданной Ленинградской симфонии
«Мы выжали все, что могли»: тольяттинский дуэт фигуристов Базин - Евдокимова распался
Страховые взносы снизить, бизнес поддержать: Владимир Кошелев принял участие в заседании «Деловой России»
«Нас выживает из дома черная плесень»: в Чапаевске многодетная семья 5 лет живет под текущей крышей
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза