Время «генералить»: в Самаре началась большая уборка

1 апреля «переносится» на 16 марта

Сугробы стремительно съеживаются, выставляя на всеобщее обозрение тротуары, газоны и другие городские территории и все, что накопилось на них за зиму. Стоит ли дожидаться запланированных дат, чтобы развернуть масштабную генеральную уборку?

- Губернатор поставил задачу - составить план-график уборочных мероприятий в связи с наступлением ранней весны. Прошу глав районов подготовить информацию и уже на этой неделе начать работу по уборке города, - подчеркнула глава города Елена Лапушкина на первом весеннем рабочем совещании в мэрии. А уже спустя несколько дней лично проинспектировала, как идет уборка дворовых территорий в Куйбышевском районе, в том числе в микрорайоне «Волгарь». Увидела здесь и людей, и технику, пообщалась с жителями, которые рассказали, что у них всегда убираются хорошо.

На две недели раньше официально начнется и традиционный городской месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика региональной столицы: он стартует не 1 апреля, как обычно, а уже 16 марта. Поскольку снег сейчас тает интенсивно, дворникам предстоит ударная работа по очистке отмостков домов. Это предотвратит затекание талых вод в подвалы и, соответственно, сохранит фундамент.

Снег, уходи!

Эта зима не особо усердствовала со снегопадами - на полигоны из города вывезли около 400 тысяч тонн снега - почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Тем не менее «капризов» погоды - температурных «качелей», ледяного дождя - было достаточно, чтобы усложнить жизнь водителям и пешеходам. Сейчас в разгаре работа по освобождению от наледи и остатков снега решеток дождеприемных колодцев и откачке талых вод в местах их скопления - низинах и на участках улиц, не оснащенных ливневой канализацией. Порядка 80% дождеприемников открыто. Откачка талой воды организована в круглосуточном режиме - задействуют порядка 8 бойлеров. Основные работы пришлись на вторник этой недели, когда на участки подтоплений направили 12 бойлеров. В основном они вели откачку в Кировском районе - в Зубчаниновке, а также в Куйбышевском районе. В среднем за сутки откачивают около 1000 кубометров талой воды. А всего за сезон откачали уже больше 8000 кубов. Этим видом работ занимаются МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1», которые несут ответственность за содержание улично-дорожной сети Самары.

Успеть к праздникам

Чем раньше город оправится от зимы, тем раньше можно будет продолжить озеленение и масштабное благоустройство, в том числе в рамках национальных проектов. Главный акцент в весенней уборке 2020 года сделают на тщательной подготовке к празднованию 75-летия Победы. В зоне особого внимания - территории, которые планируется задействовать в проведении праздничных майских мероприятий, а также знаковые объекты. В частности, это Дом ветеранов, недавно отремонтированный за счет городской казны. Также до майских праздников городские власти рассчитывают провести аварийно-ямочный ремонт улично-дорожной сети и нанести разметку на дорожное полотно. Работа уже началась: вчера устранили дорожные выбоины на улице Георгия Димитрова, в очереди на выравнивание проезжей части еще ряд улиц. До конца марта такие восстановительные работы завершат на площади 6 000 квадратных метров, после чего приступят к обновлению дорожной сети «картами» и комплексно.

Кстати, за преображением города самарцы могут не только наблюдать со стороны, но и лично поучаствовать в благородном деле. Общегородские субботники пройдут накануне Дня космонавтики, перед Пасхой и в преддверии Первомая - 11, 18 и 25 апреля, соответственно. Тогда ко Дню весны и труда Самара точно будет сиять чистотой!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Глава Самары Елена Лапушкина:

- В этом году месячник по благоустройству начинается гораздо раньше. Фактически районы и городские службы уже приступили к сезонным работам по очистке города. Огромное количество жалоб сейчас поступает по состоянию дорог, и мы уже начали ямочный ремонт. У нас есть низинные места - в Куйбышевском районе, в Кировском. Поставила задачу коммунальным службам контролировать, чтобы воду вовремя откачивали и дождеприемники справлялись с нагрузкой.

В ближайшее время нам предстоят такие работы, как очистка от мусора, ворошение снега, покраска, побелка, подготовка города к 1 Мая, 9 Мая и летнему периоду. Все районы буду объезжать лично, контролировать ход уборки и отработку жалоб горожан.