Реликвия из Ленинграда: как новокуйбышевцы готовились к 40-летию Победы

Почетная командировка

В прошлом номере мы писали о том, как группа нефтепереработчиков в августе-сентябре 1984 года проехала по местам боевой славы, чтобы собрать для областного музея священную землю из Москвы, Тулы, Минска, Бреста, Киева, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда. Как видно, в списке городов-героев не хватает Ленинграда, но он не был забыт из-за удаленности от основного маршрута: в Северную столицу с той же миссией вылетела вторая группа экспедиции.

Руководителем второй заводской делегации стал Виктор Кузнецов - участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Ленина, старший механик цеха №7. Остальные участники полета в Ленинград тоже заслуженно удостоились почетного задания. В состав группы вошли делегат XXVI съезда КПСС, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, оператор цеха №1 Александра Сигаева; «Молодой Гвардеец пятилетки», кавалер ордена «Знак Почета», старший оператор установки «Парэкс» Валерий Белоглазов; фронтовик, кавалер ордена Октябрьской Революции, рабочий цеха №21 Николай Малахов и представитель от города директор школы №3, заслуженный учитель РСФСР Евгения Осипова.

Одна боль на всех

Ленинград встретил гостей из Новокуйбышевска ясным солнечным утром. В Смольном, где тогда размещались обком и горком партии, заводчан внимательно выслушали и тут же связались с директором Пискаревского мемориального комплекса. Вскоре делегация уже в потрясенном молчании шла через кладбище - мимо памятников и тысяч цветов. Букеты несли (и приносят по сей день) в память о трагедии, которую нельзя забыть ни через 40, ни через 100 лет. Сердце каждого сжималось от скорби и мысли о том, что пережили 470 тысяч соотечественников, которые нашли здесь вечный покой. Ленинградцы, погибшие от голода, холода, артобстрелов, и героические защитники города, умершие от ран в госпиталях изнуренного, но не сдающегося города, - судьба каждого из похороненных здесь навсегда останется напоминанием об одной из самых страшных страниц истории Великой Отечественной.

Александра Сигаева не могла сдержать слез. Проходя по дорожкам среди торжественного безмолвия, она думала и о своем отце. Рядового Романа Якушенко молодая беременная жена, держа за руку первенца, в мае 1941 года проводила на военные сборы. В родную Репьевку Воронежской области Роман Петрович уже не вернулся: грянула война.

- Я шла по кладбищу и думала о папе, которого никогда не видела, - вспоминает Александра Романовна. - Он пропал без вести в 1941 году, и об этом нельзя было даже говорить вслух. «Пропал без вести» приравнивалось к измене…

Правду об отце Александра Сигаева узнала лишь пять лет назад, когда к 70-летию Победы многие военные архивы были рассекречены. Оказалось, что Роман Петрович участвовал в ожесточенных боях под Смоленском - в битве, которая сорвала планы гитлеровцев на «блицкриг». Попал в плен, был угнан в Германию, где погиб в концлагере Шталаг IV-B 11 декабря - через два дня после рождения дочери, о которой даже не знал. Маленькая Саша росла без отца: пережила оккупацию и разруху - фашисты сожгли дом, из которого мать едва успела выбежать, схватив детей. Он мог бы гордиться своей дочерью - ее труд на Новокуйбышевском НПЗ был оценен высокими государственными наградами - орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Александра Романовна стала комсоргом комсомольско-молодежной установки ЭЛОУ №9: молодым нефтепереработчикам удалось вывести из отстающих в число передовиков - аж до всесоюзной Доски почета ВДНХ!

- Директор Пискаревского кладбища дал нам немного священной земли, - вспоминает Александра Сигаева. - Объяснил, что взять хотя бы горсть хотят тысячи родственников. Вернувшись из Ленинграда, заводчане передали священную реликвию, помещенную в капсулу, в областной музей. Здесь она хранится вместе с десятью, привезенными из других городов-героев, по сей день.