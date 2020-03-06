Сызранские хоккеисты задали жару в Уфе

Команда Сызранского НПЗ - постоянный участник летних и зимних корпоративных спартакиад. Заводчане не раз добивались побед в отдельных видах, но основную ставку на предприятии делают все же не на взращивание чемпионов, а на развитие массового спорта. Чтобы заводчане были со спортом на «ты», работает бесплатная лыжная база с хорошим инвентарем и велопрокат, в заводском ФОК «Надежда» регулярно проводятся дни здоровья для сотрудников предприятия и членов их семей. На средства нефтяников в Сызрани открыта ледовая «Роснефть Арена», где с удовольствием занимаются не только горожане, но и сами нефтепереработчики. Поэтому спартакиада «Роснефть» - хоть и главные корпоративные старты, но не единственные соревнования, в которых можно себя проявить. История заводской спартакиады «Здоровье» насчитывает несколько десятилетий, и количество видов спорта и участников с каждым годом в ней только растут!

Хоккейная команда - в четверке лучших

Можно сказать, спорт настоящих мужчин на заводе стал настоящим предметом культа. На предприятии созданы аж три хоккейные дружины, одна из которых - «Нефтяник» - гремит на всю губернию. Остальные заводчане являются их преданными болельщиками - сотни нефтепереработчиков приходят на все домашние игры любимой команды.

Но вернемся к спартакиаде. Хоккеисты СНПЗ в первой лиге хоккейного турнира мощно провели групповой этап, наколотив соперникам в общей сложности 35 шайб, а пропустив всего семь. Выйдя в плей-офф с первого места в группе, сызранцы легко пробились в полуфинал. Но в матче за гарантированное попадание в «вышку» споткнулись о крепкую команду «Томскнефть» и с минимальным разрывом уступили «Варьеганнефтегазу». Как итог - 4 место и пока первая лига, лучшим вратарем которой стал Юрий Кормушин, инженер по безопасности дорожного движения СНПЗ. Отлично проявили себя и новички. Оператор технологической установки КАС Вадим Оргеткин, например, пришел в хоккей всего три года назад, но именно ему удалось в ответственный момент одного из матчей сравнять счет, в другом - забить дважды.

Бег на лыжах — один из любимых видов спорта заводчан. Фото: АО «СНПЗ»

Ход «коньком»

Первый успех сызранским заводчанам принес уже стартовый день соревнований: «бронзу» в шорт-треке на дистанции 500 метров завоевал конькобежец Артем Гаврилов, машинист установки производства азота. В День защитника Отечества он провел три забега и пробился в финал, где поднялся на третью ступень пьедестала почета.Это уже вторая финальная «бронза» на его счету, причем закономерная: заводчанин уделяет спорту немало времени, являясь также тренером хоккейного клуба СНПЗ «Нефтяник».

- Я работаю на заводе четвертый год. Наверное, нигде нет такого сплоченного коллектива - настоящая команда, - рассказал Артем Гаврилов. - И огромную роль в этом объединении играет спорт. Здоровый образ жизни становится все популярнее, и это здорово!

В женском забеге специалисту отдела соцразвития Светлане Соколовой не удалось выйти в полуфинал, зато в общекомандный зачет девушка внесла важные 20 очков. В эстафете конькобежцы уверенно прошли предварительные соревнования, но преодолеть стадию четвертьфинала не смогли. Тем не менее в этом году заводские конькобежцы показали лучший результат в эстафете корпоративной спартакиады за все время ее проведения. На пути сызранских лыжников к медалям встал мокрый снег с дождем, но Екатерина Матвеева, Елена Карсакова, Александр Мильчевич и Михаил Казачкин сделали все, что смогли. Лучшее время в лыжном квартете - у Екатерины Матвеевой, которая трудится на заводе второй год и представляет его на спартакиаде впервые, - 37-й результат из 76 участниц.

- На этот раз зима подкачала со снегом, поэтому мало тренировалась - могла бы и лучше выступить, - считает товарный оператор Екатерина Матвеева. - Ну, ничего: буду заниматься летом - бегать кроссы, ходить на лыжах-роллерах. Через год посмотрим, кто кого! Пусть этой зимой сызранским спортсменам удалось не все задуманное, но главная задача выполнена: командный дух укреплен, а значит, новым трудовым победам - быть!