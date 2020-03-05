2020-03-06T10:45:11+03:00
Общество

Гражданство РФ для жителей СНГ

Расскажем об общей процедуре легализации, которая действует в РФ
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Как получить гражданство РФ для жителей СНГКак получить гражданство РФ для жителей СНГ
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Сразу ответим на вопрос, который поставили в заголовке. Примкнуть к числу россиян непросто. И даже для своих ближайших соседей Россия послаблений не делает, за редкими исключениями. Расскажем об общей процедуре легализации, которая действует в РФ.

Почему в гражданство берут не сразу?

Сдать документы на гражданство сразу по прибытии не получится, независимо от того, из какой страны прибыл иммигрант и сколько родственников у него живет в РФ. Российские власти хотят, чтобы человек сначала, так сказать, «обжился» в РФ и в полной мере познал все грани местной миграционной политики. А поэтому приезжему предстоят два этапа:

1. Оформление разрешения на временное проживание. Этот статус чаще называют РВП. Выдают его на ограниченный период действия — 3 года. Поэтому выходцам из СНГ, которые твердо намерены стать обладателями российского паспорта, стоит задуматься о следующей миграционной ступени.

2. Приобретение вида на жительство. Приобретение вида на жительство. В народе просто — ВНЖ. Статус сейчас бессрочный — то есть находиться по нему в России иностранец может хоть всю жизнь. Иностранных обладателей вида на жительство закон во многих правах уравнивает с гражданами. Например, ВНЖ-ники могут рассчитывать на устройство своих детей в сады, школы, получение пособий, пенсий. Ну разве что материнский капитал проходит мимо иностранцев. Отнести документы на вид на жительство разрешается через восемь месяцев после того, как иммигранту выдали РВП.

В некоторых ситуациях приезжие из СНГ могут пропустить этап РВП и сразу нести бумаги на ВНЖ. В частности, такое упрощение доступно для всех белорусов, а также для иммигрантов, у которых в РФ живет русский родитель или ребенок. Без РВП могут обойтись и выпускники вузов, расположенных в России, но только если учились хорошо и вышли из института с красным дипломом. На сайте Migranturus.com вы найдете информацию обо всех нюансах легализации в России.

ВНЖ есть, как теперь сделать гражданство?

С приобретением ВНЖ иммигранту из СНГ нужно выбрать, по какому пути двигаться к российскому паспорту. Человек имеет право отнести документы на гражданство сразу после того, как станет обладателем вида на жительство. Но только если у него есть основания, например, муж или жена иммигранта имеют гражданство РФ или у него есть ребенок/родитель-россиянин, либо профессия кандидата представляет особый интерес для страны. Со всеми основаниями вы можете ознакомиться в статье 14 ФЗ-62 «О гражданстве РФ».

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