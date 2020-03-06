Весенние каникулы 2020 в Самаре: куда пойти, где отдохнуть школьникам

Весенние каникулы 2020 в Самаре – самые короткие. Они продлятся только неделю, поэтому нужно успеть побывать на самых интересных событиях. А их в городе в конце марта будет немало.

Чтобы отдых удался, подберите мероприятие, которое будет интересно вашему ребенку и поможет развить его таланты. Активным непоседам понравится в аквапарке или на скалодроме, юного ценителя искусства стоит сводить на художественную выставку, любителя животных – в цирк или зоопарк, а будущему ученому будет интересно в музее или на научном мастер-классе.

Смотрите - мы подготовили расписание мероприятий и мест, которые будут интересны школьникам и их родителям.

СПЕКТАКЛИ

«Станционный смотритель» в театре Камерная сцена

На весенних каникулах можно повторить пройденное, но не по учебнику, а сходив в театр. В театре «Камерная сцена» 27 марта будут давать спектакль по программной повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель».

Вспомним фабулу пушкинского шедевра. Мелкий чиновник, станционный смотритель, один воспитывает дочь-сироту Дуняшу, она – весь смысл его жизни. А ее увозит в Петербург заезжий гусар, потому что Дуне хочется другой, лучшей жизни. Чтобы вернуть дочку, старик пешком идет в город, но девушка сама не желает возвращаться в отчий дом. И только через несколько лет ее потянет в родные места, на могилу преданного ею когда-то отца…

Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

27 марта, 18.00.

Цена билетов: 300 – 700 руб.

«Мастер и Маргарита». Чтение романа под орган

Известный по популярному сериалу «Кухня», актер Дмитрий Назаров прочитает для самарцев один из самых загадочных романов XX века. Вечером 29 марта строки Михаила Булгакова будут звучать под орган, и роман получит необычное сценическое воплощение. Произведения Баха, Шумана, Листа, Вагнера, Франка и Алена создадут в зале филармонии волшебную атмосферу, а визуальный ряд и световые инсталляции станут декорациями действа.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

29 марта, 19.00.

Цена билетов: 500 – 1700 руб.

«Барышня-крестьянка» - музыкальная повесть в драмтеатре

И вновь – Пушкин! Самую веселую повесть классика можно посмотреть в исполнении артистов самарского драмтеатра. Спектакль будет музыкальным и танцевальным.

Конечно, все помнят, как дочь помещика Муромского переоделась в крестьянку Акулину, чтобы посмотреть на приехавшего из города красавца-дворянина, который свел с ума всех барышень в округе. А молодой щеголь неожиданно влюбился в простую девушку, не подозревая, что она дочь соседнего помещика, с которым его отец враждует. Чем закончится эта запутанная история с переодеваниями, узнаем, сходив на спектакль, или перечитав Пушкина.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

29 марта, 13.00, 18.00.

Цена билетов: 200 – 700 руб.

"Барышня крестьянка" - веселый мюзикл по произведению Пушкина. Фото: архив театра.

«Сказка о царе Салтане» в оперном театре

Думаете, опера – это скучно? Сходите на музыкальное представление по известной сказке Пушкина. В его постановке использованы самые современные технические средства – например, «Полет шмеля», коршуна, нападающего на прекрасную Царевну-Лебедь, можно будет увидеть в 3D.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

29 марта, 12.00, 18.30.

Цена билетов: 200 – 750 руб.

ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ

Выставка «Свет мой, куколка, скажи...»

На весенние каникулы 2020 в Самаре школьников приглашают на выставку в уютные интерьеры дома-музея В.И.Ленина. Здесь большим и маленьким посетителям покажут и расскажут о куклах, которые смастерили народные умельцы. Ведь рукотворная кукла является своеобразным культурным кодом, который указывал нашим предкам ориентиры жизненного пути. Все куклы с выставки одеты в национальные костюмы народов, живущих в Самарской губернии, так что экскурсия по выставке станет еще и уроком по истории родного края.

Дом-музей В. И. Ленина, ул. Ленинская, 131-135.

До 28 марта, 10.00 – 17.00.

Цена билетов: 75 - 200 руб.

Семейная экскурсия «Знакомьтесь! Финдус!»

Литературный музей приглашает на весенние каникулы 2020 в Самаре на семейную экскурсию по выставке, посвященной книгам шведского писателя Свена Нурдквиста «Финдус и Петсон» про веселого любознательного котенка и его друга. Экскурсия будет интерактивной, то есть юные гости будут не только слушать интересный рассказ экскурсовода, но сами смогут что-нибудь смастерить в столярной мастерской, зайти в гости в домик Петсона, запустить кур в полет, посадить тефтельку в огороде и порыбачить с мостика.

Организаторы выставки просят приносить с собой сменную обувь и заранее записываться на экскурсию по телефону 332-11-22.

Музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

До 26 марта, 17.00 -18.00 – по четвергам, 11.00 – 12.00 – по субботам.

Цена билетов: детский – 250 руб., взрослый – 150 руб.

Музей для детей «Зеленка»

В музейном пространстве «Зеленка», что при Музее Модерна каждую субботу для ребят от 6 до 10 лет будут в игровой форме проводить занятия по истории искусства - от Древней Греции до Японии, от египтян до кельтов. Можно будет узнать, кто жил тысячелетия назад, во что они верили, как развлекались, что ели и как занимались искусством.

Занятия будет проводить педагог музея «Зеленка» Буланова Екатерина. Уроки будут интерактивными, поэтому на занятия необходимо брать вторую обувь и одежду, которую не жалко испачкать. Записываться на занятия нужно заранее по тел.: (846) 333-24-98.

Музея для детей «Зеленка», ул. Красноармейская, 15.

Каждую субботу, в 15.00.

Цена билетов: 250 руб.

Нескучные уроки по истории искусства и мастер-классы ждут самарских школьников на весенних каникулахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игровая галерея с «Паровозией» и «Городом конструкторов»

Любителей поиграть в машинки и паровозики приглашают в последние дни весенних каникул в Самаре в краеведческий музей им. Алабина, здесь на интерактивной выставке будут представлены лучшие проекты московского клуба «Игровая галерея»: игрушечная железная дорога «Паровозия», головокружительные трассы и скоростные треки для машинок Hot Wheels, целый город из разнообразных детских конструкторов.

«Паровозия» – это игрушечная железная дорога площадью 100 квадратных метров, там есть крошечные станции, мосты и тоннели и около 100 паровозов и вагонов. Каждую минуту здесь появляются новые пункты назначения и маршруты, отправляются и прибывают составы. Каждый юный гость может перестроить железную дорогу по своему желанию.

«Город конструкторов» - это несколько десятков разновидностей конструкторов из разных уголков земного шара.

Каждый час для юных посетителей аниматоры устраивают конкурсы и эстафеты, а в конце дня гостей ждет «серебряная» дискотека и подарки.

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, ул. Ленина, 142.

27 – 29 марта, с 10.00.

Цена билетов: 100 - 400 руб.

ЦИРК И ЗООПАРК

Королевский цирк Гии Эрадзе

Где можно получить самые яркие впечатления и поднять настроение? Конечно, в цирке. Цирк – это удивительный мир, где можно верить в чудеса и хохотать до слез, где даже папы и мамы могут вернуться в золотое детство.

В дни весенних каникул в Самаре 2020 давать представления будет «Королевский цирк Гии Эрадзе».

Самарскую публику ждет увлекательное путешествие в мир красоты и грации, отваги и ловкости. Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится неординарным подходом к цирковому искусству. Его представления — это всегда синтез эстрады, цирка и мюзикла. Весь вечер на арене – эквилибристы и воздушные гимнасты, укротители львов, ловкие и отважные наездники и веселые клоуны.

Самарский государственный цирк, ул. Молодогвардейская, 220.

С 14 марта.

Цена билетов: 600 – 2000 руб.

Самарский зоопарк

Самарский городской зоосад приглашает в дни школьных каникул на популярные акции – «Кормление животных» и «Погладь меня», во время которых можно будет посмотреть, как кормят крокодилов, змей, рыб и черепах, послушать познавательные рассказы специалистов о повадках и жизни этих зверей в природе.

На акции «Погладь меня» можно поближе познакомиться с прирученными питомцами зоосада. Погладить и сфотографироваться с кроликами, удавом, козой или огромным тараканом.

Самарский зоопарк, ул. Ново-Садовая, 146.

Ежедневно, с 10.00 до 18.00.

Цена билетов: 150 руб. – детям от 3 до 7 лет, от 7 и старше – 300 руб.

Любителям животных будет интересно на акции "Погладь меня" в Самарском зоопарке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Аквапарк «Виктория»

Даже если на улице непогода и холод, здесь – всегда жаркое лето. Отправиться в аквапарк «Виктория» на весенних каникулах 2020 в Самаре можно с друзьями или всей семьей, чтобы накататься с водных горок, понырять с водопада и поймать высокую волну в специальном бассейне. Работает самарский аквапарк по пятницам, субботам и воскресеньям.

Аквапарк «Виктория», Московское шоссе 18 км, 23.

Пятница, суббота, воскресенье.

Цена билетов: дети до 4 лет – бесплатно, с 4 лет и старше – 1200 руб.

Скалодромы

Если не знаете, как обуздать бьющую через край энергию вашего школьника, отведите его на скалодром – пусть почувствует себя Человеком-пауком.

Можно прийти на пробное занятие, которое проведет опытный инструктор, а дальше – как пойдет. Возможно, ваш сорванец втянется, и скалолазание станет его любимым видом спорта на всю жизнь. А скалолазание, между прочим, в 2020 году включили в олимпийские дисциплины.

Скалодром Park Rock, Московское шоссе, 4, строение 3, за ТЦ «Скала».

Ежедневно, 10.00 – 22.00.

Цена билетов: пробное безлимитное посещение – 650 руб.

Скалодром «На Пределе», ул. Молодогвардейская, 66.

Ежедневно, 10.00 – 22.00.

Скалодром Fun Hall , ул. Ленинская, 301.

Режим работы и цену узнавайте по тел. +7 (987) 935-94-78.

Для активных - скалодромы Самары.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник «Неделя детской книги»

В дни весенних каникул в Самаре 2020 пройдет праздник для юных книголюбов под названием «Неделя детской книги». На празднике будут рассказывать о детской литературе и ее героях.

Во время весенних каникул во всех детских библиотеках города для юных читателей подготовили творческие встречи, мастер-классы, игры, викторины и конкурсы, утренники и литературные квесты.

Подробнее о мероприятиях смотрите на официальном сайте детских библиотек Самары.

ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

Детский танцевальный лагерь «Бруклин»

Сюда приглашают ребят от 8 до 13 лет. Весенняя смена в танцевальном лагере будет посвящена Break Dance. В ежедневном расписании лагеря: по две танцевальные тренировки в день, обед и полдник, мастер-классы по граффити, диджеингу, занятия на скалодроме и другие, поход в кинотеатр и розыгрыш-аукцион с подарками. В лагере все интересные мероприятия будут фотографировать и снимать на видео на память о весело проведенном времени.

«Бруклин», Московское шоссе, 17, ТЦ «Сила спорта», 2-й этаж.

23 - 27 марта, с 9.00.

Цена билетов: 1500 – 6500 руб.

Опытные педагоги в городских лагерях не дадут детям заскучать.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детский лагерь «Бабушкина сказка»

В «Бабушкиной сказке» для ребят от 6 до 14 лет обещают смену под названием «Творческие музы». Каждый день школьники будут узнавать что-то новое – эксперименты и опыты, походы в музеи и парки, занятия в творческих мастерских и игры. В творческом лагере – четкий распорядок дня, так что ваш школьник не успеет чрезмерно расслабиться на каникулах:

8.30 – сбор

9.30 – чаепитие

10.00 – игры, общение

11.00 – творческая мастерская

12.00 – фотосессия

13.00 – обед в кафе

14.00 – экскурсии и прогулки

16.00 – полдник

До 17.00 – игровая мастерская.

«Бабушкина сказка», ул. Садовая, 337.

23 – 27 марта.

Цена билетов: узнать цену и записаться можно по тел. (846)205-2-305.

Городской творческий лагерь от центра «Оберег»

«Оберег» зовет на весенние каникулы 2020 школьников от 6 до 12 лет. Для детей запланированы активные прогулки, игры, творческие мастерские. Дети могут быть под присмотром опытных педагогов столько времени, сколько будет удобно их родителям – целый день (с 9.00 до 18.00) или полдня (с 9.00 до 13.00 или с 14.00 до 18.00).

Центр «Оберег», ул. Победы, 4б.

23 – 27 марта, 8.00 – 18.00.

Цена билетов: записаться и узнать цену смены можно по тел. 8-927-208-01-68.