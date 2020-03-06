Выходные 7-9 марта 2020 года в Самаре: куда сходить, где отдохнуть в первый длинный весенний уик-энд

Выходные с 7 по 9 марта 2020 года в Самаре будут продолжительнее обычных, мы отдохнем три дня. На этот уик-энд приходится первый весенний праздник – Международный женский день. Поэтому программа городских событий будет насыщенной. Вопросы «где отдохнуть» и «куда пойти» легко решить, изучив нашу программу самых ярких городских событий.

Мастерская винтажного декора

В выходные 7-9 марта можно отправиться на рукодельный мастер-класс, чтобы сделать оригинальный подарок своими руками. Накануне 8 марта литературный музей приглашает желающих создать изящную фоторамку в стиле винтаж. Посетителям расскажут и покажут, как правильно состарить вещь, чтобы она выглядела стильно, какие основные элементы отличают винтажные элементы декора. В конце мастер-класса каждый участник сделает свою уникальную рамку – прекрасный подарок к празднику. Обязательна предварительная запись по телефону 332-11-22.

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького, ул. Фрунзе, 155.

7 марта, 16.00.

Цена билетов: 300 руб.

Перед 8 марта можно посетить мастер-класс и делать подарок своими руками.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов»

На выходные 7-9 марта весеннее настроения создаст неподражаемая Диана Арбенина и ее группа, которые приедут в Самару с юбилейным концертом. «Ночным снайперам» исполнилось 25 лет. Для своего юбилея артисты подготовили программу из лучших и новых песен. В этом году концерт Арбениной пройдет в большом зале МТЛ Арена и будет сопровождаться световым шоу.

МТЛ Арена, ул. Советской Армии, 253а.

7 марта, 19.00.

Цена билетов: 1200 – 3500 руб.

Диана Арбенина. Ночные Снайперы - Раскалённые (2019).29 марта -- Санкт-Петербург, Юбилейное шоу. Билеты: http://bit.ly/2BTNyvL "Любовь это слияние двух, на первый взгляд, несовместимых стихий: воды и огня. Думаю, в борьбе и взаимном притяжении друг к другу и рождается сила чувства. Во мне самой предостаточно и огня, и воды. Именно поэтому я так безоглядно и люблю всю мою жизнь. Но в этом невероятно точном и сильном видеоклипе я хотела сказать ещё одно: берегите любовь. Её запросто можно потерять и так навсегда и остаться немыми в крике Я люблю тебя , когда тот, кому ты кричишь, уже не услышит." Музыка и слова: Диана Арбенина Режиссёр: Аслан Ахмадов Постпродакшн: Сергей Бельтюков Стилист - Алексей Сухарев Грим - Елена Маркова #дианаарбенина #ночныеснайперы #раскаленные ------------------------------------------------------------------------------------- Официальный магазин одежды "Патронаш" : https://bit.ly/2y2rD3j -------------------------------------------------------------------------------------- Слушать трек: Apple Music: https://apple.co/2ydWcTO --------------------------------------------------------------------------------- Подпишись: BКонтакте: https://vk.com/thenightsnipers Instagram: https://www.instagram.com/thenightsnipers/ Facebook: https://www.facebook.com/TheNightSnipers/

Выставка «Женское Щщастье»

7 марта в 19.00 в Nostalgie Gallery открывается выставка живописи под названием «Женское Щщастье»: в преддверие главного женского праздника, семь самарских художников (Алексей Колесов, Вадим Тюкин, Павел Пашкин, Валерий Искварин, Ирина Тулинцева, Алевтина Тяпина, Светлана Кузина) будут размышлять о любви. Среди героев картин дети, невесты, супруги и даже прабабушки: они берут пример с библейских героинь, прорываются сквозь суровый вихрь будней к Празднику, ждут принца со дна морского, влюбляются, заводят семью, кормят грудью близнецов, дрессируют своих «бизонов», делают гламурные снимки... Посмотреть выставку можно будет до 20 марта.

Nostalgie Gallery, ул. Ленинградская, 23.

7 марта, 19.00.

Вход свободный.

«В гостях у Александры Леонтьевны»

На выходные 7-9 марта 2020 года в Самаре заглянем в гости к семье Толстых. Музей-усадьба Алексея Толстого проводит тематическое мероприятие, посвященное хозяйке усадьбы, матери Алексея Николаевича – писательнице Александре Леонтьевне Бостром. Можно будет почитать письма – душевные, милые и забавные, посмотреть семейные фотографии и узнать удивительную историю о несчастливом браке с графом, писательском таланте и настоящей любви.

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького, ул. Фрунзе, 155.

7 марта, 14.00.

Цена билетов: 200 рублей.

«Лабораториум» Дома научной коллаборации

На это мероприятие в выходные 7-9 марта 2020 года в Самаре можно отправиться всей семьей! Посетителей ждут два часа практической науки: знакомство с робототехникой, квадрокоптерами, виртуальной реальностью и 3D-моделированием. За два часа пытливые умы и умелые руки смогут собрать двигающегося робота, изучить принцип работы квадрокоптера, погрузятся в виртуальную реальность и напечатают свой первый объёмный объект при помощи 3D-принтера.

Кстати, в Доме Научной Коллаборации работает буккроссинг, можно принести и оставить в нем свою книгу и взять почитать другую.

Дома научной коллаборации, ул. Галактионовская 141, каб. 37.

7 марта, 11.00.

Вход свободный.

Посмотреть на роботов и даже попробовать сделать умную машину своими руками.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спектакль «Двое в лифте, не считая текилы»

Денис Матросов и Петр Красилов – актеры известных сериалов - сыграют для самарцев в выходные лирическую комедию.

Двое мужчин садятся в лифт, кабина трогается и… застревает. Мужчины начинают общаться, и выясняется, что общего у них мало — разное социальное положение, разный стиль в одежде, разная манера поведения, но кое-что их все-таки объединяет. И это женщина! Казалось бы, история банальна — замкнутое пространство и два соперника, которые вынуждены общаться. Но все не так просто…

Самарский Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

7 марта, 19.00.

Цена билетов: 800 – 2500 руб.

Спектакль "Двое в лифте, не считая текилы".

Выставка «Блеск самоцветов»

На выставке полудрагоценных камней и минералов «Природа – художник» в Музее им. Алабина можно будет не только полюбоваться на удивительные творения природы – камни с причудливыми узорами на срезах. На них можно разглядеть целые картины – реки, море, деревья, планеты и галактики. До совершенства эту природную «живопись» довели руки умелых камнерезов.

Так же на выставке представлены новинки ювелирной моды и бижутерии. Каждый посетитель сможет подобрать украшение на свой вкус.

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, ул. Ленинская, 142.

7, 8 марта, 10.00 - 18.00.

Цена билетов: 50 - 100 руб.

Мюзик-шоу «Короли оперетты»

В выходные, накануне праздника в самарскую филармонию хорошее настроение привезут ведущие солисты театра «Московская оперетта» и балета «Граэль». Шутки, танцы, хиты эстрады, номера из любимых оперетт ждут самарцев в программе «Короли оперетты».

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

7 марта, 19.00.

Цена билетов: 450 – 1300 руб.

Показ фильмов Российско-итальянского кинофестиваля RIFF

В выходные 7-9 марта 2020 года в Самаре есть возможность посмотреть фильмы VI Российско-итальянского кинофестиваля художественного, документального и короткометражного кино RIFF. Это самый масштабный италоязычный кинофестиваль в России. На фестивальном просмотре можно будет познакомиться с разными гранями современного кино: от лидеров бокс-офиса, победивших на крупных мировых фестивалях, до картин молодых и независимых режиссеров, которые не доходят до российского проката; от глубоких драм до безоблачных комедий.

Центр российской кинематографии «Художественный», им. Т. А. Ивановой, ул. Куйбышева, 105.

7 марта, 16.00 – 18.00.

8 марта, 15.00 – 17.00.

Цена билетов: 200 - 250 руб.

Концерт Сергея Пенкина

В честь 8 марта в нашем городе выступит обладатель красивого голоса - Сергей Пенкин. Новая программа, которую певец привезет в Самару, уже 25 по счету в его карьере! Пенкин из тех артистов, которые максимально проявляют себя именно в живом концерте. Он исполняет западные эстрадные шлягеры, шедевры мировой классики, поп-композиции... Его выступления отличает редкая сердечность, доверительный и уважительный тон общения с залом.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

8 марта, 19.00.

Цена билетов: 2500 – 5500 руб.

Сергей Пенкин - Иногда (LIVE @ Авторадио). Вам нравится смотреть, как музыканты самых разных жанров поют без фонограммы? Подпишитесь на эксклюзивный YouTube-канал ЖИВЫХ КОНЦЕРТОВ в студии Авторадио http://goo.gl/swuttw Слушай/Смотри эфир Авторадио https://goo.gl/W5TdlE Интервью гостей размещены на Авторадио OnAir https://goo.gl/om1y4t #СергейПенкинLiveАвторадио #СергейПенкин

Встреча «Дорогие товарищи женщины!»

Хотите узнать, как жилось женщинам в те времена, когда 8 марта еще не был праздником? Отправляйтесь на интересную встречу в краеведческий музей. Здесь будет воссоздана атмосфера первой половины XX века, времени активного женского движения за равноправие. Участники узнают об истории праздника. Гости примут участие в митинге за равноправие и напишут положение о правах женщин на 2020 год. Будет работать фотозона на тему Международного женского дня с репродукциями работ советских художников.

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, ул Ленинская, 142

8 марта, 12.00.

Цена билета: 150 руб.

Экскурсия «8 марта в СССР»

Самарский музей «Быт Страны Советов» проводит групповую экскурсию, посвященную Международному женскому дню. Посетители посмотрят основную экспозицию и увидят интересную коллекцию предметов для женщин производства СССР - какие украшения носили наши мамы и бабушки, какой косметикой пользовались, какие духи предпочитали. В конце можно принять участие в викторине и получить призы от музея.

Музей «Быт Страны Советов», ул. Молодогвардейская, 66.

8 марта, 12.00.

Цена билетов: 150 – 300 руб.

Концерт Alessandro Safina

Итальянский тенор Алессандро Сафина приезжает в Самару не первый раз. В выходные 7-9 марта мы вновь сможет насладиться настоящим итальянским бельканто в его исполнении. Обладатель уникального природного голоса, Алессандро Сафина свободно поет на нескольких языках. Помимо классики в репертуаре певца есть эстрадные композиции, соул, песни из мюзиклов.

Самарский Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

9 марта, 19.00.

Цена билетов: 2000 – 5000 руб.