Валиева против Лью: Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров-2020. Девушки, короткая программа. Прямая трансляция

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 продолжается в Таллине, и 6 марта свои программы представят девушки. Прямая онлайн--трансляция начнётся в 11.45 (мск) Россию на соревнованиях представят три ученицы Тутберидзе Камилла Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева.

На тренировке перед короткой программой наша главная звездочка Валиева чисто исполнила оба четверных тулупа - сольный и в каскаде с тройным. Камила Валиева выступит сегодня с легендарной программой "Девочка на шаре". Но вот эксперты отдают предпочтение ее конкурентке Алисе Лью - у американски с ее идеальным катанием и сложными четверными все шансы на золото.

Напомним, что вечером медали разыграют юноши. А накануне весь пьедестал в парном катании заняли россияне.

С 2001 по 2009 год российские юниорки ни разу не оказывались на пьедестале чемпионата мира. в 2009 году колдовство развеяла Алена Леонова. И с тех пор хоть одна отечественная спортсменка была на пьедестале. в 2011 году золото взяла Туктамышева, в 2012-м Юлия Липницкая. Победы в активе есть и у Медведевой, Загитовой. Дважды победительницей становилась Александра Трусова.

Стартовые номера россиянок на юниорский ЧМ 2020

Всего с короткой программой сегодня выступят 48 фигуристок. Девушек разделили на 8 разминок, они будут кататься семь часов. В произвольную из них попадут только 24 спортсменки.

Шестая разминка

31. Дарья Усачева - 16.04

33. Майя Хромых - 16.15

Седьмая разминка

37. Со Ен Ви (Корея)

38. Камила Валиева (Россия) – 17.09

39. Томоэ Кавабата (Япония)

40. Элисон Шумахер (Канада)

41. Алиса Лью (США) - 17.28

Восьмая разминка

43. Алесса Торнаги (Италия)

44. Алина Урушадзе (Грузия)

45. Хэ Ин Ли (Корея) - 18.00

46. Старр Эндрюс (США)

47. Екатерина Куракова (Польша) - 18.13

48. Екатерина Рябова (Азербайджан) - 18.19

Полный список стартовых номеров

Где смотреть короткую программу среди девушек на юниорском чемпионате мира 2020

Прямая видео онлайн-трансляция состоится на сайте Первого канала. Начало в 11.45.

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