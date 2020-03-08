2020-03-06T12:39:31+03:00
Спорт

Рубин – Крылья Советов 8 марта 2020: прямая трансляция матча 21 тура РПЛ

Футбол, матч Рубин – Крылья Советов. Прямая трансляция игры 21 тура Российской премьер-лиги, которая пройдет 8 марта в Казани. Статистика личных встреч, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В первом матче этого сезона «КС» и «Рубин» разошлись миром 0:0.В первом матче этого сезона «КС» и «Рубин» разошлись миром 0:0.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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8 марта в Казани пройдет волжское дерби – «Рубин» на «Центральном» примет самарские «Крылья Советов». Обеим командам этой весной нужно исправлять незавидное положение. Казанцы после 20 туров делят 12-14 места с «Ахматом» и «Оренбургом», а самарцы идут строчкой ниже.

В это межсезонье «Рубин» серьезно укрепился. Главное приобретение – наставник Леонид Слуцкий, известный по работе с ЦСКА, нидерландским «Витессом» и сборной России. «Крылья» специалист тоже успел потренировать, что, безусловно, добавит перчинки в волжское дерби.

Вместе со Слуцким в «Рубин» этой зимой пришли Иван Игнатьев из «Краснодара», Оливер Абильгор из «Ольборга», Пабло Сантос из «Браги» и т.д. Был еще Дмитрий Тарасов, но он получил травму и на поле не появится еще долго.

«Крылья» в трансферное окно тоже сложа руки не сидели. Команду пополнили шесть новичков. Это алжирец Мехди Зеффан, иранец Сафаа Хади, словенец Денис Попович, а также Максим Глушенков из «Спартака», Евгений Фролов из «Сочи» и Сергей Иванов из «Зенита-2».

Не обошлось и без серьезных потерь – самарцев покинул лучший бомбардир команды этого сезона и один из лучших в РПЛ Александр Соболев.

Статистика личных встреч

Статистика на стороне хозяев. Из 31 матча, который сыграли команды друг с другом, в 15 побеждали казанцы. У «Крыльев» всего 6 побед. Вничью команды играли 10 раз.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры верят в победу хозяев. Коэффициенты на викторию «Рубина» в диапазоне между 1.8 и 2.1. В «Крылья» верят меньше – 4.4 – 4.5. Ставки на ничью – 3.3 – 3.5.

Прямая трансляция матча Рубин – Крылья Советов 8 марта 2020, где посмотреть

Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому). Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч. Премьер». Смотрите прямую трансляцию встречи на сайте kp.ru.

Рубин Крылья Советов 8 марта 2020: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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