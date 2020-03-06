«Молодость прошла рядом с зенитками, в кирзовых сапогах»: история Александры Михайловны Чегуровой для цифрового «Бессмертного полка»

Рассказывает Мария Козлова, внучка:

Александра Михайловна Чегурова родилась в 1922 году в селе Хорошенькое Куйбышевской области. Для всей семьи – тетя Шура. К сожалению, я не застала ее, потому что она умерла за пять лет до того, как появилась я. Но я очень много про нее слышала от мамы, от папы и от дедушки. Она была родной сестрой моего дедушки, тетей моей мамы.

Ей был 21 год, когда она в 1943 году добровольцем ушла на фронт. Там ее зачислили в 1856 зенитно-артиллерийский полк. Она дослужилась до старшего сержанта, и в ее подчинении находились десять таких же молодых девчонок, как она. 1856-ой зенитно-артиллерийский полк охранял важные стратегические объекты. Особое внимание уделялось охране железнодорожных мостов через Волгу, они служили в годы войны важнейшими магистралями, связывавшими Сибирь, Урал и европейскую часть России. Когда враг был отброшен дальше от Куйбышева, полк воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Всего за годы войны более 2960 девушек Куйбышева отправились служить в войска ПВО.

Особо истории я, к сожалению, не знаю, потому что она не рассказывала, она старалась даже больше, наверное, умалчивать о том, что происходило. Говорила, что было очень тяжело, что приходилось спать на земле, в холодных сараях, то есть пережили они условия не самые лучшие. Всегда говорила, что молодость ее прошла рядом с зенитками в кирзовых сапогах.

Службу завершала уже в Европе - Венгрия, Румыния. Закончила служить 30 июля 1945-ого. С теми, с кем она воевала бок о бок, она общалась и после войны. Об этом говорят письма, фотокарточки, даже остались фотографии, где она и ее подруги на фоне зенитки.

За время службы тетя Шура получила награды, среди которых орден Отечественной войны II степени. Когда она уже вернулась с фронта и работала в Куйбышевском телеграфе, она тоже заслужила множество медалей. Когда я была маленькая, я очень любила просто смотреть на них, даже не трогать, просто смотреть на них и думать, какие они красивые, но тогда я не знала, как тяжело было их получить. До сих пор моя мама хранит все награды, письма и фотографии, а иногда достает и показывает.

В 1990 году тетя Шура заболела. Так как детей у нее не было, за ней ухаживала моя мама. Всю жизнь тетя Шура все всегда делала сама – ей не нравилось, что за ней повсюду ходят. В тот год ее не стало.