«Их взяли в плен и отправили в лагерь Дахау»: история Ивана Григорьевича Щенёва для цифрового «Бессмертного полка»

Рассказывает Ольга Девяткина, внучка:

Мой дедушка по отцовской линии Иван Григорьевич Щенёв. Родился в селе Лозовка Петровского района (сейчас Кинель-Черкасского, - прим. ред.) Он ушел на фронт за месяц до начала войны - получил значок «Ворошиловский стрелок», их отбирали пораньше. Он ушел в мае 1941 года.

У бабушки было единственное письмо, которое дед прислал, когда они попали в часть с земляками. Этот «треугольник» мы зачитывали до дыр. Там было написано про то, что он очень любил своих сыновей и мечтал их увидеть после войны. После этого пришло два извещения о том, что Иван Григорьевич пропал без вести. Одна в августе 1941 года, вторая - в конце февраля 1942 года.

Дальше мы практически ничего не знали, пока в 1947 году не вернулся с фронта сосед дедушки. Он пригласил к себе в гости его жену и детей и, будучи уже очень больным, рассказал о судьбе нашего деда. Они отважно сражались, но попали в окружение. Их взяли в плен и отправили в лагерь Дахау. Оттуда ребята пытались несколько раз бежать. В итоге сильных молодых людей отобрали в трудовой лагерь Маутхаузен. И последний раз они виделись там.

Наш еще попытался бежать, но перебитые ноги не позволили в очередной раз попытать счастья. Он им сказал: «Я обузой не пойду, а вы с богом». Эти его слова всегда нас согревали, мы знали: он к нам рвался. Мы его всегда искали, все внуки. А у него их семеро.

И когда стали в открытых источниках появляться списки умерших в Маутхаузене, мы стали пытаться найти его. Но не могли. Оказалось, фамилия Щенёв очень трудная для них. И в переводе появилась фамилия Ченьов. Мы, конечно, ее не признавали. А тут из Австрии в командировку в Самарскую область приехала женщина, которая подружилась с моей дочерью. Она нам помогла подтвердить его гибель по другим совпадающим данным - дата и место рождения, место призыва, имя жены. Мы удостоверились, что Ченьов - это он. В 2015 году послали еще раз запрос, и нам подтвердили в концлагере, что он там погиб.

После этого появилась мечта побывать на его могиле. 6 мая 2018 года мы с моей дочерью Анной поехали в Австрию. Но могил там, по сути, нет. Вернее, есть место, где захоронены тела жителей стран Запада. Останки других узников чуть ли не разбросаны по территории лагеря.

Маутхаузен - очень страшное зрелище. Там ковали победу для Германии - готовили вооружения, добывали мрамор. Когда из гранитного карьера таскали каменные блоки, приходилось подниматься по 186 ступеням. Обессилевшие теряли сознание и скатывались вниз, увлекая за собой других узников. 50-килограммовые блоки придавливали людей. Тех, кто доходил до верха, выстраивали вдоль так называемой стены парашютистов на краю скалы. Там узникам предлагали столкнуть соседа или упасть самому.

На этих работах наш дед провел 5 месяцев, очень большой срок для Маутхаузена. Там больше двух месяцев никто не выдерживал. 335 тысяч людей были в этом лагере, более 120 тысяч погибли. Это только то, что доказано документами. Там остались крематории, там сохранены пыточные. Присутствие смерти ощущается в этих помещениях.

Мы посетили лагерь 6 мая, это день памяти. Очень много было молодежи, которые пели интернациональные песни. Мы с дочерью тоже запели «Катюшу». Мимо шел старенький мужчина, и он нам поклонился. Оказывается, это бывший узник. Мы плакали с дочкой долго, в себя прийти не могли.

Изучив документы, я узнала, что моего деда сожгли не в самом Маутхаузене, а в филиале лагеря Гузене. Там были более мощные печи. Там туристов немного, потому что большую часть лагеря отдали под жилые постройки. Моя мечта - съездить в Гузен. Может быть, там получится найти, где захоронен дед.