Погода на 8 марта в Самаре в 2020 году: будет тепло и немного ветрено

Стало известно, какая будет погода в Самаре 8 марта в 2020 году. Синоптики поделились прогнозами на этот весенний праздник и, стоит отметить, выглядят они обнадеживающе. Если седьмого марта будет ветрено, то к женскому дню ветер утихнет и будет дуть с юго-востока со скоростью около 12 метров в секунду.

Ночью немного подморозит, столбики термометров опустятся до -6 градусов. А вот осадков эксперты не обещают. Уже днем будет теплее - наоборот, до плюс шести. В такую погоду после ночных морозцев дороги немного скользкие, но уже через пару часов все тает.

Днем будет дуть ветер 8-13 метров в секунду, облачность будет переменная и в целом никаких осадков. Кстати, в прошлом году в Самаре в этот день было - 7 градусов.

В общем, погода идеальная для долгих прогулок, фотосессий на набережной с цветами и подарками. Тем более в этот день прекрасным дамам предлагают множество интересных вариантов времяпрепровождения. Выбрать подходящий можно в афише "КП-Самара".

Синоптики также отмечают, что следующая неделя начнется с небольших осадков в виде дождя, а дальше будет еще теплее.