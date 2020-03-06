2020-03-06T18:50:23+03:00
Спорт

"Девушка на шаре" Камила Валиева лидирует после короткой на ЧМ 2020 с рекордом

Камила Валиева лидирует после короткой программы, Усачева и Хромых третья и пятая соответственно
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Камила стала лучшей в короткой программе. Но впереди четверные от ЛьюКамила стала лучшей в короткой программе. Но впереди четверные от ЛьюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Таллине завершился прокат короткой программы чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию среди юниоров. 6 марта выступали девушки. Сразу три наших фигуристки попали в сильнейшую разминку.

Камила Валиева уверенно лидирует по результатам короткой программы. Девушка откаталась с личным рекордом и на пять баллов обогнала ближайшую преследовательницу

- Сегодня довольна почти всем. Кроме каскада. Я собралась. Было немного волнительно, но легче, чем на финале Гран-при. По атмосфере сегодня было похоже на этап Гран-при в Челябинске. Все хорошо поддерживали, - рассказала девушка после проката.

Теперь у спортсменки главная задача - чисто откатать произвольную программу уже 7 марта. Кстати, к журналистам Камила вышла уже с новой игрушкой - голубым слоном.

На третьем месте оказалась Дарья Усачева. Она после не самого удачного выезда все же одолела каскад тройной флип - тулуп и получила 68, 45 баллов.

- За что могу себя сегодня похвалить? За раскованность, не смотрела вниз, а старалась работать со зрителями. Раньше я смотрела на лед, а теперь пытаюсь смотреть на болельщиков, - поделилась она. Кстати, судьи это тоже отметили и поставили хорошие оценки за артистичность.

Майя Хромых после короткой программы только пятая. Она отметила, что рост не мешает ей хорошо прыгать.

- Сейчас четверной сальхов стабильнее, чем есть. Завтра буду пытаться исполнить его в произвольной программе. Получилось выучить его за два дня, - пообещала она.

Борьбу за медали российские красотки продолжат 7 марта. С произвольной программой они выступят в 16.45 по московскому времени. Всего в произвольно программе будет 24 участницы, наши девушки будут в завершающей последней разминке.

Ближайшая соперница россиянок Алисия Лью пока что вторая. Сегодня также разыграют медали юноши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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