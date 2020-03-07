2020-03-07T10:20:14+03:00
Спорт

Оренбург - Арсенал 7 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча РПЛ Чемпионата России

Футбол. Онлайн-трансляция матча Оренбург - Арсенал 7 марта 2020 в 21 туре РПЛ. Статистика игры, прогнозы букмекеров, составы команд
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В первом круге сильнее оказалась тульская командаВ первом круге сильнее оказалась тульская командаФото: c cайта ФК "Оренбург".
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21 тур РПЛ Чемпионата России стартует уже в эту субботу. Прямая трансляция игры Оренбург - Арсенал начнётся 7 марта в 14.00 (мск). Команды встретятся на стадионе "Газовик" отнюдь не на равных: если "Оренбург" после ничьей с Крыльями Советов обживает последние строчки, то "Арсенал" стал сенсацией сезона и занимает сейчас шестое место в турнирной таблице.

У хозяев перед зимним перерывом поменялся тренер. Сейчас игроками руководит Константин Емельянов. В составе есть и новички. В игре в Самаре команда не смотрелась сильно сплоченной и слаженной, хотя била сь до конца. И 1 очко - это совсем не то, что сейчас нужно клубу, мотающемуся в зоне вылета.

Но лёгкой прогулки по родному полю команде никто не обещает. Евгений Луценко, лучший форвард гостей, сейчас в отличной форме и на него работает передачами вся команда. Гости готовы забивать и не собираются ждать милости от природы. Статистика личных встреч Оренбург - Арсенал

Команды встречались между собой 12 раз. Четыре раза выиграл "Оренбург", трижды - "Арсенал". Самая крупная ничья: 2-2. В первой части сезона в личной встрече сильнее был Арсенал, игра закончилась со счётом 1:2.

Прогноз букмекеров на матч Оренбург - Арсенал 7 марта 2020

Специалисты считают, что шансы больше у хозяев поля, чуть меньше ставка на гостей и такая же на ничейный результат. Эксперты полагают, что в игре будет забито минимум два мяча и отличатся скорее всего обе команды.

Где смотреть игру Оренбург - Арсенал в онлайн-трансляции Видео - трансляцию матча покажет Матч.Премьер. В режиме онлайн наблюдать за ходом игры можно в текстовой онлайн - трансляции матча Оренбург - Арсенал 7 марта 2020 на сайте kp.ru. Она начнётся в 15. 00 по московскому времени.

Оренбург - Арсенал 7 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча РПЛ Чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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