Оренбург - Арсенал 7 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча РПЛ Чемпионата России.

21 тур РПЛ Чемпионата России стартует уже в эту субботу. Прямая трансляция игры Оренбург - Арсенал начнётся 7 марта в 14.00 (мск). Команды встретятся на стадионе "Газовик" отнюдь не на равных: если "Оренбург" после ничьей с Крыльями Советов обживает последние строчки, то "Арсенал" стал сенсацией сезона и занимает сейчас шестое место в турнирной таблице.

У хозяев перед зимним перерывом поменялся тренер. Сейчас игроками руководит Константин Емельянов. В составе есть и новички. В игре в Самаре команда не смотрелась сильно сплоченной и слаженной, хотя била сь до конца. И 1 очко - это совсем не то, что сейчас нужно клубу, мотающемуся в зоне вылета.

Но лёгкой прогулки по родному полю команде никто не обещает. Евгений Луценко, лучший форвард гостей, сейчас в отличной форме и на него работает передачами вся команда. Гости готовы забивать и не собираются ждать милости от природы. Статистика личных встреч Оренбург - Арсенал

Команды встречались между собой 12 раз. Четыре раза выиграл "Оренбург", трижды - "Арсенал". Самая крупная ничья: 2-2. В первой части сезона в личной встрече сильнее был Арсенал, игра закончилась со счётом 1:2.

Прогноз букмекеров на матч Оренбург - Арсенал 7 марта 2020

Специалисты считают, что шансы больше у хозяев поля, чуть меньше ставка на гостей и такая же на ничейный результат. Эксперты полагают, что в игре будет забито минимум два мяча и отличатся скорее всего обе команды.

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