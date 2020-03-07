«Оренбург» обыграл тульский «Арсенал» благодаря ошибке голкипера гостей и дублю Деспотовича

«Оренбург» в матче 21 тура дома смог обыграть тульский «Арсенал». Победу «горожанам» принес дубль Джордже Деспотовича и ошибка вратаря туляков Михаила Левашова. Представляем вашему вниманию обзор матча 21 тура РПЛ Оренбург – Арсенал, который прошел 7 марта на стадионе «Газовик».

Эксперты перед этой встречей отдавали предпочтение «Арсеналу». «Оружейники» шли прямо за топ-5 в турнирной таблице и показывали лучшую игру, чем соперники. А «Оренбург» хорошенько перетряхнуло в зимнюю паузу. Главной потерей хозяев этой встречи стал уход наставника Владимира Федотова в «Сочи». Команду принял Константин Емельянов, который этому поединку успел только отметиться вымученной ничьей с «Крыльями», которые большую часть матча играли в меньшинстве.

Однако победить «Арсеналу» не удалось. И виноват в этом прежде всего сам тульский клуб. По сути все решили два эпизода. Первый – ошибка Михаила Левашова в своей штрафной. Голкипер получил передачу от партнера и просто не заметил, как к нему подлетел форвард хозяев Джордже Деспотович. Пока Левашов обрабатывал мяч и поднимал голову, Деспот обокрал его и вколотил футбольный снаряд в сетку ворот.

«Арсенал» мог сравнять, но подвела реализация. Фото: ФК «Арсенал» (Тула).

Естественно, «оружейники» бросились отыгрываться. А «Оренбург» сделал то, что от него требовалось – закрылся. Правда, раковина «горожан» не выглядела такой уж непробиваемой. То и дело атака «Арсенала» нарезала ломти обороны «Оренбурга» и пробивалась к мясу – к воротам. Вот только потом порох у «Арсенала» заканчивался – забить никак не получалось.

«Оренбург» время от времени огрызался. И делал это очень свирепо. Но поразить ворота противника тоже не мог.

Перед этим матчем многие ставили на победу туляков, но у «Оренбурга» было свое мнение на этот счет. Фото: ФК «Арсенал» (Тула).

Окончательно похоронил надежды «Арсенала» на очки в этой встрече эпизод во втором тайме. Роберт Бауэр проиграл единоборство Фамейе и в отчаянии схватил того за корпус. Судья без раздумий показал немцу желтую. К тому моменту это был второй горчичник защитника «Арсенала».

Как только «оружейники» остались вдесятером, Деспотович оформил дубль. Мяч в ворота Левашова он отправил головой после подачи с фланга.

Туляки окончательно развалились и уже просто не смогли атаковать. «Оренбург» же напротив, готов был забивать и третий, и четвертый. Но фортуна посчитала, что на сегодня хватит – за последние 15 минут матча хозяева создали массу опаснейших моментов, но ни один из них так и не привел к голу.

Итог – 2:0. «Оренбург» одержал такую важную как с турнирной, так и с психологической точки зрения победу.

Следующую встречу «горожане» проведут уже 11 марта. В этот день «Оренбург» встретится с «Сочи» в отложенном матче. У «Арсенала» ближайшая игра пройдет 14 марта. В этот день туляки встретятся дома с «Рубином».