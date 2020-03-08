Два отмененных гола и много ВАР: «Крылья Советов» обыграли «Рубин» в волжском дерби

Волжское дерби в Казани получилось жарким. Обилие борьбы, карточек и ВАР, отмененные голы и неназначенный пенальти Огня в противостояние «Рубина» и «Крыльев» добавило то, что нынешний наставник казанцев Леонид Слуцкий когда-то тренировал самарцев. В итоге победить свою бывшую команду у Слукцого не получилось. Представляем вашему вниманию обзор матча 21 тура РПЛ Рубин – Крылья Советов, который прошел 8 марта 2020 на стадионе «Центральный» в Казани.

Героями первого тайма стали вовсе не футболисты и не главные тренеры. Даже Леонида Слуцкого и Миодрага Божовича затмили арбитр Владимир Москалев и ВАР. В общей сложности на просмотры всех спорных эпизодов потратили около восьми минут из первых 45-и.

Сначала долго выясняли, выбил ли защитник «Рубина» Пабло Сантос мяч на угловой рукой или все было в пределах правил. После затянувшейся паузы судьи решили, что был… офсайд. Кто конкретно в него угодил, осталось загадкой, но пенальти в ворота казанцев арбитр не назначил.

Второй эпизод с ВАР случился сразу после забитого мяча. Тот же Пабло Сантос после подачи со штрафного от Дарко Йевтича отправил футбольный снаряд в сетку ворот «Крыльев» с границы вратарской.

Не успели казанцы нарадоваться взятию ворот, как судьи снова включили повтор. На этот раз Москалев пошел смотреть сам. И снова что-то усмотрел. Вроде как, офсайд у игрока казанцев. Или что-то еще. Но в итоге гол арбитр отменил.

Вообще, если бы не ВАР, то из всего первого тайма можно было отметить только последние минуты. За 40 минут матча команды толком не создали более-менее приличных опасных моментов. Да, и «Рубин», и «Крылья» были активны и играли в атаку, но вот до серьезных ударов как-то не доходило.

Зато на 43 минуте болельщики наконец увидели гол. Настоящий, не отмененный. Правда, порадовал он самарских любителей футбола. Деян Радоньич отдал филигранную передачу из глубины на Дениса Поповича. Последний вышел один на один с вратарем «Рубина» Юрием Дюпиным и перебросил голкипера.

Беда не приходит одна. Почти тут же казанцы остались в меньшинстве. Хвича Кварацхелия не смог догнать Кабутова и бросился тому в ноги. За подкат сзади грузинский хавбек получил желтую, которая стала для него второй.

Во втором тайме сериал с ВАР продолжился. «Крылья» снова забили, но судьи опять усмотрели офсайд. После подачи Никита Чернов сбросил мяч головой на Деяна Радоньича. Хорват передачу замкнул, но, как оказалось, из офсайда.

Впрочем, на уверенности самарцев это никак не сказалось. «Крылья» спокойно катали мяч, пользуясь численным преимуществом, и создавали моменты.

Однако и «Рубин» не собирался сдаваться. То и дело у ворот самарцев было жарковато. Горячее всего – когда мяч после углового попал к Старфельту, но в эпизоде выручил голкипер «КС» Фролов.

За 10 минут до конца встречи, когда казалось, что «Крылья» спокойно доведут мяч до победы, самарцы тоже остались в меньшинстве. Вторую желтую получил Антон Зиньковский за фол на Данченко.

«Рубин» ринулся вперед и выдал ударную десятиминутку с обилием движения и ударов. Слуцкий бросил в бой Абильдгора вместо центрального защитника Сантоса. Это должно было добавить мощи в атаке казанцев. Однако впереди заметнее всех были Данченко и Макаров, которые то и дело терзали фланги самарцев и палили по воротам Фролова. Вратарь самарцев был надежен.

Активизация «Рубина» заставила наставника «КС» Миодрага Божовича выпустить пятого защитника. Комбаров появился на поле вместо игрока атаки Дениса Поповича.

На последней минуте хозяева могли сравнять. Но защита «Крыльев» отбилась после подачи с опасного штрафного.

1:0 – «Крылья» испортили дебютную игру своего бывшего наставника Леонида Слуцкого в качестве главного тренера «Рубина» в Казани и победили в волжском дерби.

Эта победа имела и турнирное значение. Три очка позволили «Крыльям» обогнать «Рубин» и «Ахмат» и сравняться по очкам с «Тамбовом», который идет на 12-ом месте. А следующий матч самарцы сыграют как раз с тамбовчанами. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 16 марта.

«Рубин» же в следующем туре отправился в Тулу к местному «Арсеналу». Матч назначен на 14 марта.