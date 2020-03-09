«Сделайте из пса игрушку-аниме!»: собачий парикмахер рассказал, чем его удивляют хозяева четвероногих клиентов

Весна в самом разгаре, а значит, в салоны груминга скоро понесут подснежники. Нет, не цветы. На профессиональном сленге «собачьих парикмахеров» так называют животных, которых хозяева стригут раз в год по весне, или не стригут вовсе. У многих кошек и собак в результате шерсть сваливается в настоящий кокон из войлока, из которого грумеру их приходится с немалым трудом извлекать. Светлана, грумер с 10-летним опытом работы рассказала «Комсомольской правде-Самара» о причудах хозяев, капризах животных и о том, почему кошачьи укусы опаснее собачьих.

«Находим в шерсти ручки и чупа-чупсы»

До сих пор помню своего первого «клиента» – приютский пес Гаврюша, метис болонки, исключительно лохматый. Выглядел как натуральный бомж, в приюте жил года четыре, мы уже смирились, что хозяев ему не найдем. Но оказалось, что под ворохом шерсти скрывается настоящий симпатяга, и на следующий день после стрижки его забрали из приюта. Это меня очень вдохновило.

Чтобы питомцы не убегали, им склеивают лапы скотчемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К сожалению, нередко хозяева приводят совершенно запущенное животное, все в колтунах. Ставишь такой ком шерсти на стол и понять не можешь, где перед, а где зад. Аргументы «железобетонные» - мол, ну он же на улице живет. Или – «собака так не любит расческу, что мы не вычесываем ее, чтобы не нервировать». В итоге грумерам приходится сбривать свалявшуюся шерсть буквально по миллиметру. Был случай, когда под таким «коконом» у собаки завелись опарыши. У другого пса после стрижки вообще обнаружилось, что выпала кишка! Но чаще нахожу в колтунах разнообразные сюрпризы – то бантики, то жвачки, то чупа-чупсы, и даже шариковые ручки!

Нередко хозяевам бывает жалко стричь ногти собакам, ведь животное, как правило, эту процедуру не любит – скулит, вырывается. Но отросшие когти мешают правильно ставить лапы, могут врасти в подушечку, и тогда собака просто не сможет ходить.

Причёски для кошек стоят дороже человеческихФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Лапы – в скотч, но они все равно сбегают»

Часто слышу вопросы - почему у меня все руки в татуировках. Ответ простой – чтобы не было видно многочисленных шрамов. Ни одной недели не обходится без укусов и царапин. Большинство животных не очень-то любят стричься. За 10 лет работы я научилась с ними договариваться, правильно держать и делать свою работу быстро. Но везде не убережешься. Собачьих укусов я не боюсь, а вот если цапнет кот, это действительно опасно. Благодаря специальной слизи на зубах кошка может прокусить вену или просто мышцу так, что рука опухнет. Поэтому если меня укусил кот, приходится принимать антибиотики и промывать руку специальным раствором.

С маленькими собачками не всегда проще работатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С собаками удается договориться и решить дело миром почти всегда, с кошками – практически никогда. В перчатках работать неудобно, стричь под наркозом – вредно для животного. Поэтому грумеры часто используют скотч, чтобы связать кошке лапы. Нет, кошке от этого не больно, а освободиться от таких пут для нее даже слишком просто – если купить скотч не той марки, то в самый разгар стрижки в тебя могут вцепиться. Но за всю историю моей работы была только одна кошка, которой удалось избежать стрижки – она вырвалась, ободрала меня до крови и забилась под стеллаж. Шрам до сих пор сохранился. Хотя встречаются и кошки, которые любят стричься.

А многие животные с запущенной шерстью потом выражают свою благодарность – стригу его, а он мне руки лижет! Хозяева иногда возмущаются – почему постричь кошку или собаку дороже, чем человека. Но когда вы в кресле парикмахера, вам стригут только голову, а не все тело, не чистят уши и попу, не делают маникюр и педикюр, вы не пытаетесь вырваться, искусать или обкакать парикмахера. Да, так бывает нередко – кошки опорожняют кишечник от напряжения при попытках вырваться, собаки – от стресса. Но мне это даже удобно – пока животное занято процессом, я могу быстро и спокойно его стричь.

Иногда у хозяев очень странные вкусыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сделайте коту яйца из шерсти!»

Восемь из десяти домашних животных – очень избалованные. И виноваты в этом хозяева, которые питомца не воспитывают. Часто приводят животных, с которыми сами владельцы совладать не в силах, порой какой-нибудь йорк или такса строит всю семью. Или другая крайность - приводят собаку на стрижку, пес и так боится незнакомой обстановки, а тут еще хозяйка бросается его обнимать, целовать, причитать. Конечно, он еще больше нервничать начнет!

Недавно привела дама в возрасте щенка фокстерьера на первый тримминг. Естественно, малыш пищит и пытается сбежать, я не глядя на хозяйку разговариваю с ней, и вдруг понимаю, что в комнате тихо. Смотрю – а она сидит и плачет. Я в шоке, а она сквозь слезы – жалко, мол, песика. Еще и успокаивать пришлось!

Запросы по стрижке у большинства хозяев кошек стандартные, причудливости и излишеств самарцы не любят. Кошек стригут покороче, спасают от шерсти пылесос. Как правило, просят «вообще под ноль, только голову как у льва оставьте». Хвост – кисточкой, лапы – штанишками. Хотя был забавный случай. Приносит девушка кота, мол, недавно его кастрировала, мама об этом не знает, она против была. Не могли бы вы ему там выстричь, как будто все цело? Посмеялась, но взялась, выстригла коту яйца из шерсти – мама не догадалась! С собаками интереснее. Выстригаю на шерсти елочки, снежинки, дракончиков – фантазия хозяев, у которых есть доступ в интернет, безгранична. В последнее время среди небольших собак популярен азиатский стиль аниме: большие глаза, «кукольная морда», одним словом – игрушка. Становится модным красить собак. Кобелей – в фиолетовый, голубой, зеленый, девочек – в розовый, и стразы на ушах. Чаще крашу просто хвост и уши, реже – животное целиком. Краска безвредна. Кстати, лайфхак – как правило, косметика для животных по качеству лучше, чем для людей. Так что если вам трудно подобрать, например, шампунь – попробуйте собачий!